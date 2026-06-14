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VREMEPLOV

HRVATSKA NA SP-U Prisjetite se puta do nestvarne tri medalje!

Hrvatska nogometna reprezentacija do sada je nastupala na šest Svjetskih prvenstava. Sa debitantskog mundijala vratila se sa medaljom, a onda su svi mislili kako se to neće ponoviti. Pa se dogodila 2018. i 2022.
Blazevic Obit
"Vatrene" očekuje nastup na sedmom Svjetskom prvenstvu. Uskočite u naš vremeplov i prisjetite se svih dosadašnjih utakmica. | Foto: Ricardo Mazalan
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"Vatrene" očekuje nastup na sedmom Svjetskom prvenstvu. Uskočite u naš vremeplov i prisjetite se svih dosadašnjih utakmica. | Foto: Ricardo Mazalan
Komentari 1

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