HRVATSKA NA SP-U Prisjetite se puta do nestvarne tri medalje!

Hrvatska nogometna reprezentacija do sada je nastupala na šest Svjetskih prvenstava. Sa debitantskog mundijala vratila se sa medaljom, a onda su svi mislili kako se to neće ponoviti. Pa se dogodila 2018. i 2022.
"Vatrene" očekuje nastup na sedmom Svjetskom prvenstvu. Uskočite u naš vremeplov i prisjetite se svih dosadašnjih utakmica.
| Foto: Ricardo Mazalan
"Vatrene" očekuje nastup na sedmom Svjetskom prvenstvu. Uskočite u naš vremeplov i prisjetite se svih dosadašnjih utakmica. |
Foto: Ricardo Mazalan
"Vatrene" očekuje nastup na sedmom Svjetskom prvenstvu. Uskočite u naš vremeplov i prisjetite se svih dosadašnjih utakmica.
| Foto: Ricardo Mazalan
Hrvatska nogometna reprezentacija po prvi puta se na pozornici Svjetskog prvenstva pojavila u Francuskoj 1998. 'Vatreni' su bili u skupini H.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Prvu utakmicu protiv debitanta Jamajke su pobijedili 3-1, a strijelac prvog gola Hrvatske na svjetskim prvenstvima bio je Mario Stanić.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Precizni su bili Davor Šuker i Robert Prosinečki.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Sljedeći protivnik bio je Japan. Jedini strijelac na utakmici bio je Šuker.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Hrvatska je tako nakon dvije pobjede iz dva susreta imala izravan plasman u osminu finala. Utakmicu protiv Argentine za prvo mjesto su izgubili 0-1.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Nakon grupne faze, slijedila je utakmica protiv Rumunjske. Još jedna pobjeda 'vatrenih' i gol Davora Šukera s jedanaest metara. Konačan rezultat bio je 1-0 za Hrvatsku.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
U četvrtfinalu koje se igralo u Lyonu protivnik je bila Njemačka. Hrvatska je ostvarila velikih 3-0.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Jarnijeva ljevica, Vlaovićeva desnica i Šukerov posljednji gol na toj utakmici, ostat će zapamćeni u povijesti. Hrvatska se prvi put plasirala u polufinale SP-a.
| Foto: YouTubE
U polufinalu ih je čekala Francuska. Nažalost, 'vatreni' su izgubili 2-1. Hrvatska je povela u drugom poluvremenu golom Šukera, a onda se pojavio Lilian Thuram koji je zbio dva gola, ujedno i prva u reprezentativnom dresu, i odveo Francusku u finale.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Foto Youtube screenshot / FIFA
Vatreni su pobijedili Nizozemsku 2-1. Do maestralne pobjede su Hrvatsku vodili Šuker i Prosinečki. Šuker je nakon tog gola dobio i Zlatku kopačku na turniru. Hrvatska je prvi put došla na Svjetsko prvenstvo i s istog odlazi s medaljom oko vrata što dokazuje koliko je ovaj uspjeh velik.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Foto Youtube screenshot / FIFA
Nakon Francuske, Hrvatska se plasirala na SP u Japanu i Južnoj Koreji. Imala je i novog izbornika Mirka Jozića.Prvi protivnik u skupini G bio je Meksiko.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Boris Živković isključen je iz igre, a Cuauthemoc Blanco je u 60. minuti bio precizan iz penala.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Foto Youtube screenshot / FIFA
Vatreni su Talijane pobijedili 2-1. Najprije je u 78. minuti gol zabio Ivica Olić, a onda je pobjednički gol zabio Milan Rapaić u 81. minuti. Nažalost, Hrvatska nije prošla u drugi krug natjecanja.
| Foto: Youtube screenshot / Hrvatski nogometni savez
Slavlje Ivice Olića
| Foto: Youtube screenshot / Hrvatski nogometni savez
Na SP-u 2006. Hrvatsku je na početku turnira čekao Brazil.
| Foto: strukisa
Iako su branitelji naslova imali Ronalda, Ronaldinha i Adriana, 'vatreni' su izgubili s minimalnim golom zaostatka.
| Foto: strukisa
Kaka je zabio gol na početku drugog poluvremena, u 49. minuti i rezultat se nije mijenjao do kraja utakmice.
| Foto: strukisa
Drugi protivnik u skupini bio je Japan. Susret je završio bez pogodaka. Hrvatska je imala priliku za vodstvo u prvom poluvremenu, kada je Kawaguchi obranio Srnin kazneni udarac.
| Foto: Sanjin Strukic/24sata
Izbornik je tada bio Zlatko Kranjčar.
| Foto: Sanjin Strukic/24sata
Utakmica protiv Australije završila je remijem 2-2.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Hrvatska je povela na početku susreta preko Srne, ali Moore je izjednačio.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Niko Kovač ponovno je doveo 'vatrene' u vodstvo, ali onda su Australci izjednačili. U samoj završnici Šimunić je dobio treći žuti karton. Hrvatska nije prošla u daljnju fazu natjecanja.
| Foto: Youtube screenshot / FIFA
Niko Kovač je bio novi izbornik u Brazilu 2014., a Hrvatsku je na početku natjecanja čekao ponovno- Brazil. Utakmica je završila pobjedom Brazila 3-1, a kod rezultata 1-1 japanski sudac Nishimura sudio je kontroverzni penal za Brazil kojeg je Neymar iskoristio.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Sljedeći protivnik u skupini bio je Kamerun, a utakmca je završila pobjedom 'vatrenih' 4-0.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Golove su zabili Olić, Perišić i dva puta Mandžukić.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Olić je u 111. minuti zabio gol točno 12 godina nakon svog prvog gola na Svjetskom prvenstvu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Utakmica protiv Meksika završila je porazom 'Vatrenih'. Meksikanci su bili bolji te pobjedili 3-1.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Za Meksiko su zabijali Mrquez, Guardado i Hernandez, a jedini gol za Hrrvaatsku zabio je Perišić.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tako je došao kraj još jednom Svjetkom prvenstvu za Hrvatsku.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Vatreni su u Rusiju 2018. otputovali s novim izbornikom Zlatkom Dalićem. U prvom susretu skupine D čekala ih je Nigerija.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
'Vatreni' su upisalai prvu pobjedu na prvenstvu. Etebo je zabio autogol u 32. minuti
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Modrić je bio precizan iz slobodnjka u 71. minuti i rezultat je ostao 2-0.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska je 'deklasirala' Argentinu u grupnoj fazi natjecanja. 'Vatreni' su zabili tri komada.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
U 53. minuti Rebić je iz poluvoleja zbio gol.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Modrić je sa 20 metara bio precizan i pospremio loptu u mrežu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Točku na i stavio je Rakitić na samom kraju utakmice.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Posljednji protivnik u skupini bio je Island. Susret je završio još jednom pobjedom Hrvatske 2-1 koja je stvorila euforiju među navijačima.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Među strijelce su se upisali Milan Badelj i Ivan Perišić.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
U play-off fazi čekala nas je Danska. Utakmica koja je uzela mnogo živaca, a prvi gol pao je već nakon 58 sekundi igre. Jorgensen je zabio za rano vodstvo Danaca.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Mandžukić ekspresno izjednačuje, već u 4. minuti je 1-1, a u 116. Kasper Schmeichel brani Modriću priliku za vodstvo.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Slijedili su penali gdje je Danijel Subašić briljirao sa tri obranjena penala. Odlučujući penal za četvrtfinale zabio je Rakitić, a rezultat nakon penala je bio 4-3.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Četvrtfinale protiv domaćina Rusije opet nije moglo proći bez drame. Najprije su Rusi poveli preko Čeriševa u 31. minuti, da bi Kramarić izjednačio. Opet su se igrali produžeci. Vida je zabio za vodstvo Hrvatske, ali slavlje je trajalo do 115. minute kada Fernandes vraća Ruse u život.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Opet drama penala i opet su Subašić i Rakitić heroji. Hvatska ide u polufinale!
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Iako su se Englezi nadali da će se 'nogomet vratiti kući' to se ipak nije dogodilo. Poveli su u 5. minuti preko Trippiera, ali Perišić je izjednačio u 68. minuti. Prava ludnica dogodila se u 109. minuti kada je Perišić glavom dodao Mandžukiću koji je zabio za 2-1 i odveo Hrvatsku u finale Svjetskog prvenstva prvi puta u povijesti!
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Uslijedilo je veliko slavlje igrača na terenu i izvan njega, ali i svih navijača u Rusiji i Hrvatskoj.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Prvi puta u povijesti je Hrvatska sudjelovala u finalu Svjetskog prvenstva gdje ju je čekao dobro znan protivnik- Francuska.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Nažalost, Modrić i ostali nisu se uspjeli vratiti sa zlatom oko vrata. Francuzi su pobijedili 4-2. Za Hrvatsku su golove zabili Perišić i Mandžukić.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Luka Modrić te godine osvojio je Zlatnu loptu
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Pixsell/PIXSELL
U Katru 2022. Hrvatska je bila u skupini F, a prvi protivnik bio joj je Maroko. Utakmica je završila rezultatom 0-0.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
2022 maroko 1. kolo
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Prvu pobjedu na mundijalu Hrvatska je ostvarila protiv Kanade. 'Vatreni' su uvjerljivo slavili rezultatom 4-1. Međutim, Kanađani su poveli na početku u 2. minuti susreta.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Najprije je Kramarić izjednačio u 36. minuti
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
onda su golove zabili i Livaja, opet Kramarić, a konačnih 4-1 postavio je Lovro Majer.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Utakmica s Belgijom završila je 0-0, ali Hrvatska se plasirala u osminu finala. Grupnu fazu natjecanja završila je na drugom mjestu.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Hrvatska ne zna bez drame, a to se pokazalo kao slučaj i u utakmici protiv Japana. Nakon 90 minuta igre, rezultat je bio 1-1. Prvo je zabio Maeda, a Perišić izjednačio.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
O pobjedniku su odlučivali penali, a junak je bio Dominik Livaković koji je obranio tri udarca.Livković je postao tek treći golman u povijiesti kojemu je to uspjelo Hrvatska je opet u četvrtfinalu nakon četiri godine, a činilo se kako se povijest iz Rusije ponavlja.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Protivnik u četvrtfinalu bio je Brazil. Poveli su Brazilci golom Neymara, a onda je Petković zabio za 1-1. Opet su slijedili produžeci pa penali.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Najveći tragičar ispao je Marquinhos koji je pogodio stativu i doveo Hrvatsku do pobjede te trećeg polufinala u povijesti.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
U polufinalu je jača bila Argentina. Messi je zabio u 34. miinuti, a Julian Alvarez u 39. minuti. Alvarez je postigao i drugi gol za konačnih 3-0 u 69. minuti susreta.
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Argentina je tako otišla u finale, a Hrvatska je igrala za treće mjesto.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska je imala istog protivnika kao na početku prvenstva. Za broncu se borila protiv Maroka. 'Vatreni' su pobijedili 2-1
| Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Golove su zabili Gvardiol i Oršić.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
To je druga brončana medalja u povijesti, druga nakon Francuske 1998.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Goran Stanzl/PIXSELL