HRVATSKA NA SP-U Prisjetite se puta do nestvarne tri medalje!

Iako su se Englezi nadali da će se 'nogomet vratiti kući' to se ipak nije dogodilo. Poveli su u 5. minuti preko Trippiera, ali Perišić je izjednačio u 68. minuti. Prava ludnica dogodila se u 109. minuti kada je Perišić glavom dodao Mandžukiću koji je zabio za 2-1 i odveo Hrvatsku u finale Svjetskog prvenstva prvi puta u povijesti! | Foto: Igor Kralj/PIXSELL