Hrvatska - Njemačka uživo. Evo gdje gledati spektakl u košarci

Hrvatska košarkaška reprezentacija u petak nastavlja put prema plasmanu na Europsko prvenstvo. Nakon odličnog otvaranja i pobjeda protiv Cipra i Izraela, izabranici Tomislava Mijatovića odmjerit će snagu s aktualnim svjetskim prvacima Nijemcima (20 sati, Arena Sport 1).

Sjajna je vijest što je KC Dražen Petrović bila rasprodana čak desetak dana uoči utakmice sa svjetskim prvacima, koji su svakako zvučno ime u košarkaškom svijetu i dovoljan mamac za veliku posjećenost.

- Predstava protiv Izraela je doprinijela samopouzdanju. No, Hrvatska je padala već na velikim ispitima pa trebamo biti ponizni, a to jesmo. Dat ćemo sve od sebe da iskoristimo ovu priliku, jer se stvarno nalazimo u dobroj situaciji i imamo priliku upisati veliku pobjedu - istaknuo je David Škara (31) uoči utakmice, dok je izbornik Mijatović dodao...

- Pripremali smo se za suparnika koji je individualno i momčadski snažan. To su igrači koji već dugo igraju zajedno. Naravno, nedostaju im igrači iz NBA lige i neki iz Eurolige, što je za nas dodatno obvezujući faktor, jer će se oni koji su ovdje pokušati nametnuti. Naš je cilj, i to govorimo od ljeta, da kad god smo u prilici, protiv koga god igrali, dođemo do pobjede - zaključio je.