Hrvatski MMA borac je heroj Londona: 'Htio je opljačkati tu curu. Sredio sam ga za čas'

Piše Iva Tomas
MMA borac Ivan Skoko u londonskom metrou oborio džeparoša i postao heroj! Spriječio krađu mobitela i predao lopova policiji. Ova drama dobila je sretan kraj

Hercegovački MMA borac, Ivan Skoko, u londonskom metrou na postaji Borough spriječio je krađu mobitela, oborivši džeparoša na pod. 

- Trebala je to biti jedna obična večer nakon treninga. Krenuo sam u drugu dvoranu gdje držim satove jiu-jitsua. Po ulasku u vlak primijetio sam vrisak na stanici. Okrenuo sam se i vidio da jedna djevojka viče da je tu lopov koji ju je pokušao opljačkati, a mobitel je držala čvrsto uza se. Vrata od vlaka taman su se zatvarala pa sam ih brže otvorio i otrčao do nje. Pokazala mi je o kojem se tipu točno radi - ispričao je ovaj 190 centimetara visok borac za 24sata.

Tada je ova herojska priča postala još dramatičnija, a uspio ga je oboriti na pod do dolaska policije. 

- Prišao sam mu i oborio ga na pod, tehnički ispravno, onako kako mi borci to radimo. Obavijestio sam ljude oko sebe da pozovu policiju i osoblje stanice. Nisam mu kontrolirao ruke, a vidio sam da poseže za džepom. Upozorio sam ga da mu ne padne na pamet posegnuti za nekim oružjem jer sam profesionalac, a rekao sam i da, ako me ozlijedi, ja ću njega više. Pomirio se da će ga policija uhititi. Tako je ova priča dobila dobar kraj - zaključuje Skoko.

Navodi i da se nada da će uskoro dobiti snimku s nadzornih kamera, kako bi se prisjetio i vidio kako je sve izgledalo drugim ljudima koji su se na stanici zatekli.

