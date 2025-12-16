Hrvatski sportaši velikog srca u hvalevrijednoj akciji. Okupili se i pozvali na udomljavanje psića

U vrijeme blagdana sportaši su udružili snage sa Skloništem za nezbrinute životinje Dumovec kako bi ispričali jednu lijepu priču. Napravili su kalendar kojim su odlučili pomoći onima koji se ne mogu brinuti za sebe, odnosno napuštenim životinjama. Tom akcijom sportaši su u vrijeme adventa htjeli skrenuti pozornost javnosti i pozvati ljude da udome životinje te im pruže dom koji zaslužuju.

U akciji su sudjelovali sportaši različitih profila, od umirovljenih do i dalje aktivnih, poput proslavljene hrvatske skijašice Janice Kostelić, Nike Fleiss, najboljeg hrvatskog skijaša, i njezina brata Ivice, hrvatskih veslača Patrika i Antona Lončarevića, atletičarke Vite Barbarić, rukometnog reprezentativca Filipa Glavaša, hrvatske rekorderke u bacanju diska Sandre Elkasević, kajakaša Matije Maričića, hokejaša Ivana Jankovića i Ivana Brenčuna, veslačice Ivane Jurković, košarkaša Cibone Borne Katanovića i Viga Barta te ju-jitsu borkinje Nadine Biljanović.

Kao promociju organizirali su i druženje na zagrebačkom Adventu, na terasi Esplanade, gdje su mnoge od navedenih zvijezda došle podržati akciju. Tako su u opuštenom druženju mogli razmijeniti sportska iskustva.

Foto: Instagram

Uz našu najbolju diskašicu Sandru, koja je osvojila više zlatnih medalja na svjetskim, europskim i olimpijskim igrama, bio je, kao i uvijek, podrška njezin suprug Edis. U božićnom duhu društvo se počastilo slatkim delicijama, ali i zagrebačkim specijalitetima koji su aktualni u vrijeme adventa.

Kao poklon svi zainteresirani mogli su dobiti i primjerak kalendara, ali i družiti se s malim psićima koji su uživali u pažnji okupljenih. Možda je baš netko zahvaljujući ovom događaju odlučio udomiti njušku iz Dumovca i blagdane joj učiniti ljepšima.