Hrvatski talent pokorio Europu: Dedić najbolji strijelac U17 Eura

Jakov Dedić (16) obilježio je nastup Hrvatske na Europskom prvenstvu za igrače do 17 godina. Mladi hrvatski napadač završio je turnir kao najbolji strijelac završnice s tri pogotka, iako je Hrvatska natjecanje završila već nakon grupne faze.

Euro U-17 Golden Boot Award in the last decade:



2026: 🇭🇷 Jakov Dedić

2025: 🇮🇹 Samuele Inacio

2024: 🇵🇹 Rodrigo Mora

2023: 🇩🇪 Paris Brunner, 🇩🇪 Robert Ramsak, 🇪🇸 Lamine Yamal & 🇪🇸 Marc Guiu

2022: 🇷🇸 Jovan Milošević

2019: 🇫🇷 Adil Aouchiche

2018: 🇧🇪 Yorbe Vertessen & 🇮🇹 Edoardo… pic.twitter.com/KtfIZPGFqp — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) June 8, 2026

Dedić je sva tri gola postigao u posljednjem kolu skupine protiv Španjolske. Hrvatska je tada slavila 3-2, a mladi napadač hat-trickom je srušio jednog od glavnih favorita turnira. Nažalost, ta pobjeda nije bila dovoljna za prolazak u polufinale.

Iza hrvatskog talenta ostala je skupina igrača koji su postigli po dva gola. Među njima su talijanski reprezentativac Marcello Fugazzola, Španjolci Enzo Alves i Mikel Urrestarazu, Francuz Arona Gadou te danski dvojac Mikkel Bro Hansen i Omran Khatar. Dva pogotka zabio je i još jedan hrvatski reprezentativac, Nik Žužić Škafar.

Foto: IMAGO/Mauri Levandi/IMAGOSPORT

Dedić je tijekom turnira pokazao odličan osjećaj za gol, mirnoću u završnici i sposobnost da odlučuje velike utakmice. Upravo je njegov nastup protiv Španjolske privukao pažnju brojnih skauta i nogometnih stručnjaka koji su pratili završnicu prvenstva.

Iako Hrvatska nije ostvarila željeni rezultat, nastup Jakova Dedića jedna je od najvećih pozitivnih priča ovog EURA. Osvojeno priznanje za najboljeg strijelca potvrda je da hrvatski nogomet i dalje ima igrače koji mogu konkurirati najboljim europskim talentima u svojoj generaciji.