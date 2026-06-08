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ZABLISTAO PROTIV ŠPANJOLSKE

Hrvatski talent pokorio Europu: Dedić najbolji strijelac U17 Eura

Piše Bruno Lukas,
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Hrvatski talent pokorio Europu: Dedić najbolji strijelac U17 Eura
Foto: IMAGO/Mauri Levandi/IMAGOSPORT

Hrvatska U-17 reprezentacija nije prošla skupinu na Europskom prvenstvu, ali je dobila veliko individualno priznanje. Napadač Jakov Dedić završio je turnir kao najbolji strijelac završnice

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Jakov Dedić (16) obilježio je nastup Hrvatske na Europskom prvenstvu za igrače do 17 godina. Mladi hrvatski napadač završio je turnir kao najbolji strijelac završnice s tri pogotka, iako je Hrvatska natjecanje završila već nakon grupne faze.

Dedić je sva tri gola postigao u posljednjem kolu skupine protiv Španjolske. Hrvatska je tada slavila 3-2, a mladi napadač hat-trickom je srušio jednog od glavnih favorita turnira. Nažalost, ta pobjeda nije bila dovoljna za prolazak u polufinale.

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Iza hrvatskog talenta ostala je skupina igrača koji su postigli po dva gola. Među njima su talijanski reprezentativac Marcello Fugazzola, Španjolci Enzo Alves i Mikel Urrestarazu, Francuz Arona Gadou te danski dvojac Mikkel Bro Hansen i Omran Khatar. Dva pogotka zabio je i još jedan hrvatski reprezentativac, Nik Žužić Škafar.

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Foto: IMAGO/Mauri Levandi/IMAGOSPORT

Dedić je tijekom turnira pokazao odličan osjećaj za gol, mirnoću u završnici i sposobnost da odlučuje velike utakmice. Upravo je njegov nastup protiv Španjolske privukao pažnju brojnih skauta i nogometnih stručnjaka koji su pratili završnicu prvenstva.

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Iako Hrvatska nije ostvarila željeni rezultat, nastup Jakova Dedića jedna je od najvećih pozitivnih priča ovog EURA. Osvojeno priznanje za najboljeg strijelca potvrda je da hrvatski nogomet i dalje ima igrače koji mogu konkurirati najboljim europskim talentima u svojoj generaciji.

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