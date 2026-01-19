Ovo je bio još jedan korak koji smo trebali napraviti, a u srijedu nas čeka četvrtfinale protiv Italije. Moramo dati sve od sebe, poručuje Marko Žuvela
Hrvatski vaterpolisti zadovoljni: Svi znamo što nas sad očekuje
Hrvatski vaterpolski reprezentativci nakon rutinske 22-9 pobjede protiv Turske očekivano nisu trošili previše riječi na taj dvoboj već su u potpunosti okrenuti dvoboju protiv Italije u srijedu kada će te dvije momčadi u međusobnom ogledu odlučivati o putniku u polufinale.
"Znali smo da moramo biti kvalitetni od početka do kraja u utakmicama protiv Rumunjske i Turske. U tim smo utakmicama dizali formu za Italiju, jedva čekamo tu utakmicu jer znamo koliko je to kvalitetna reprezentacija i u plivanju i u borbi. Ako izdržimo njihov prvi val agresivnosti, onda ćemo moći do kraja odigrati mirnije", rekao je Matias Biljaka.
Kolo prije kraja natjecanja u skupini Hrvatska i Italija imaju po devet bodova, tri manje od Grčke koja je osigurala prvo mjesto u skupini i prolazak u polufinale.
"Ovo je bio još jedan korak koji smo trebali napraviti, a u srijedu nas čeka četvrtfinale protiv Italije. Moramo dati sve od sebe i pokušati se plasirati u polufinale", smatra Marko Žuvela.
Kapetan Marko Bijač u dvoboju protiv Turske dobio je poštedu te nije ulazio u igru:
"Momci su pokazali kako smo trenutačno puno kvalitetnija reprezentacija od Turske. Svi znamo što nas sada očekuje, de facto četvrfinale protiv Italije. Bit će to najvažnija utakmica na turniru."
