Hukleku medalja iz 2021. jer je srpski hrvač varao? 'Milanović je to valjda čuo od sina hrvača'

Toliko malo ga je dijelilo od sna. Hrvatski hrvač Ivan Huklek (28) je na Olimpijskim igrama u Tokiju izgubio u meču za broncu od Zuraba Datunašvilija u kategoriji do 87 kilograma. Tri godine kasnije naš bi hrvač ipak mogao do medalje. Otkrio je to predsjednik Zoran Milanović na dodjeli nagrada najboljim zagrebačkim sportašima.

- Čuo sam da je gruzijski hrvač (koji nastupa za Srbiju, op. a.) varao na uzorku urina. Kako se to čuva osam godina i kako varalice i šarlatani moraju strepiti da će ih susresti ruka i šaka fair playa, to se dogodilo, da će čovjek dobiti nagradu za 2021. godinu - otkrio je Milanović.

Predstavio je Milanović priču kao sigurnu stvar, ali daleko je to od gotovog. Za komentar cijele situacije priupitali smo Hukleka.

- Znao sam i ja za njegovu navodnu dopinšku aferu. Kako je to došlo do predsjednika Milanovića? Sin mu je hrvač pa je vjerojatno čuo od njega, informiran je. Jedan hrvač iz Švicarske nedavno mi je javio da je Datunašvili u problemu i da je dobio petogodišnju suspenziju te da će mu oduzeti sve medalje od 2021. do 2023. Osim olimpijske bronce, mogli bi mu oduzeti dva svjetska zlata i jedno europsko. Kažem mogli jer presuda još nije konačna. Žalio se Sportskom arbitražnom sudu, koji je najviša instanca.

Kad se očekuje pravorijek?

- Žalbu je predao u rujnu ili listopadu. Kazali su mi da takvi postupci obično traju oko tri mjeseca. Ne znam, nisam još čuo za takve slučajeve u hrvanju. Možda potraje i pola godine. Teško mi je uopće išta komentirati dok stvar ne bude pravomoćna.

Hipotetski, da dobijete broncu, bi li to za vas bio isti osjećaj kao da ste je osvojili u realnom vremenu?

- Naravno da bih bio sretan, ali ne može se to usporediti.

Otkrio nam je Huklek i daljnje planove.

- Nakon Tokija operirao sam rame. Vezao sam ozljedu za ozljedom. Prvi turnir za mene u 2025. trebao bi biti Zagreb Open, koji bi trebao biti u veljači. Tempiram formu za Svjetsko prvenstvo koje je u Zagrebu u rujnu - zaključio je Huklek.

Milanovićeva izjava uzburkala je i sportske te hrvačke krugove u Srbiji. Tako srpski mediji čak i nagađaju kako se Datunašvili povukao u prosincu 2023. zbog doping afere i ističu kako će izgubiti sva odličja ako mu neće biti odobrena žalba.