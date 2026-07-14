I juniori su kraljevi drame: Sigurdsson je isprobao trojicu, dvojica su sinovi legendi...

Ne pada jabuka zaista daleko od stabla. Dvije utakmice zaredom, obje pobjede, obje u zadnjoj sekundi, protiv Norveške za plasman u drugi krug pa onda i protiv Islanda za nadu u četvrtfinale. Iako protiv Španjolske i nadolazeće zvijezde Marcosa Fisa odlučuje o ulasku među najboljih osam reprezentacija Europskog prvenstva U-20, hrvatska rukometna mladost već je zaradila nadimak kraljeva drame. Nisu osvojili još ništa, ali slavlje je i protiv Islanda, a pogotovo Norveške, izgledalo tako.

Seniori ili juniori, razlike očito nema, Normabeli uvijek moraju biti pri ruci kad je hrvatski rukomet u pitanju. Denis Špoljarić, pomoćnik Dagura Sigurdssona, vodi reprezentaciju koja je prije dvije godine bila tek 13. u Europi u kadetskom uzrastu do 18 godina, godinu dana kasnije 18. na svijetu. Njen potencijal realno vrijedi više, pa sada dio toga gledamo ovih dana u Rumunjskoj. Matko Moslavac (19) iz Nexea izrastao je u lidera ove ekipe nakon prve prave seniorske sezone, s kojom je zaradio i Sigurdssonov poziv. Svestrani mladi bek, koji može igrati sve tri vanjske pozicije, debitirao je u svibnju za seniore u dvomeču protiv Švedske i ostavio pravi dojam za prvi put s ozbiljnom minutažom. Pola je godine još do Svjetskog prvenstva u Njemačkoj, ali Moslavac bi, s obzirom na primarnu poziciju srednjeg vanjskog na kojoj smo ionako tanki, trebao biti ozbiljan kandidat za Njemačku.

U svibnju je prvu utakmicu u seniorskom dresu odigrao i Petar Šprem (19), desno krilo Dugog Sela. Pao je i prvijenac. Berislav Antonio Tokić (20) tu je čast imao još prošle godine, iako nominalno srednji vanjski, Sigurdsson ga je u nuždi koristio na lijevom krilu. Prošao je kao tinejdžer već i francusku ligu s Limogesom, sad je opet u Trogiru iz kojeg se i lansirao prema Francuskoj.

Danas-sutra njihovim putem trebali bi još neki, kroz Sesvete se nameće srednji/lijevi vanjski Josip Tomić, koji je uz Tokića i Moslavca lider ove generacije, kroz Goricu desni bek Marko Grubišić i pivot Ante Lasan, kroz Premijer ligu i Bjelovar sad će golman Leo Branko Sunajko, Nexe će dati veću šansu Lorisu Hrominu na lijevom krilu, Osijek je već dao bekovima Oršoliću i Maganiću. Zanimljivo je da imamo nekoliko "inozemaca", u Švedskoj od golmana Lugija Luke Capana i pivota Tumbe Nike Petrovića, do lijevog krila Löwena Mateja Alexandera Šimičića, odnosno, kao još jednu novost ove generacije, desnog vanjskog Füchsea Filipa Dominikovića, sina Davora Dominikovića. Obojica su u razvojnim ekipama.