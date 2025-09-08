Iduća utakmica je ključna! Evo kad i gdje Hrvatska nastavlja kvalifikacije za Mundijal 2026.

Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je sjajan posao u prvom dijelu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. koje će se održati u SAD-u, Meksiku i Kanadi. ''Vatreni'' su u lipnju i rujnu ostvarili četiri pobjede u četiri utakmice i time osvojili maksimalnih 12 bodova uz impresivnu gol-razliku 17-1, što će nam znatno olakšati posao u ostatku kvalifikacija.

Nije još puno ostalo prije nego što će se saznati sudionici najvećeg izdanja Mundijala u nogometnoj povijesti. Čak 48 reprezentacija sudjelovat će u proširenom formatu SP-a, a u europskim kvalifikacijama ima šest skupina od pet reprezentacija i šest skupina od četiri reprezentacije.

Osijek: Ivan Perišić zabio treći gol protiv Češke | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Pobjednici skupina izborit će Svjetsko prvenstvo direktnim putem, dok će druoplasirane zemlje ići u doigravanje. Hrvatska je odigrala četiri od ukupno osam kvalifikacijskih utakmica i na dobrom je putom da osvoji skupinu L, iako moramo istaknuti kako "vatreni" imaju isti broj bodova kao i prvoplasirana Češka.

Ipak, Češka je odigrala utakmicu više u odnosu na "vatrene", stoga je od ogromne važnosti sljedeća utakmica Hrvatske. Ona je na rasporedu 9. listopada u Eden Areni u Pragu, a Hrvatskoj će biti ključno izbjeći poraz u toj utakmici. Podsjetimo, Dalićevi izabranici deklasirali su Češku 5-1 na Opus Areni u lipnju.

Osijek: Susret Hrvatske i ?eške u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Nakon toga, Hrvatska će na sjeveru zemlje 12. listopada ugostiti Gibraltar u Varaždinu. Izbornik Dalić htio je vratiti reprezentaciju u grad u kojem živi, a to je i učinio. U studenom ''vatrene'' čekaju još dvije kvalifikacijske utakmice, 14. studenog s Farskim Otocima na Rujevici, a tri dana kasnije u Crnoj Gori.

Hrvatska je trenutačno u prvom bubnju nositelja za ždrijeb završnog turnira, a tu će i ostati samo ako pobijedi sve utakmice do kraja neovisno o drugim utakmicama, jer je deveta na Fifinom renkingu, posljednja iznad crte nositelja.