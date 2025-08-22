Igor Štimac poludio na suca: 'Nije dostojan Europske lige'

Zrinjski je u prvom susretu play-offa Europske lige na svom terenu izgubio od nizozemskog Utrechta 2-0. Momčad Igora Štimca, bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije i trenera Hajduka, prikazala je dobru igru, no protivnik s većim europskim iskustvom ipak je bio učinkovitiji. Ove dvije ekipe već imaju zajedničku prošlost. Prije šest godina sastale su se također u Europskoj ligi, a tada je Zrinjski s ukupnih 3-2 izborio prolazak u treće kolo.

Nakon utakmice Štimac je čestitao Utrechtu, ali je uputio i ozbiljne kritike bugarskom sucu Georgiju Kabakovu.

- Gorčina nakon ovakvog rezultata. Mogu jedino čestitati igračima na htijenju, pameti i mudrosti te svemu što su pokazali večeras. Predstavili su klub na najvišoj mogućoj razini i izdominirali kvalitetnog protivnika, ali nedostajali su golovi. Zbog njih se igra. Tu je Utrecht kvalitetniji. Dva puta dođu i zabiju jedan gol. Ta razlika nas dijeli od velikog iskoraka, ali radit ćemo i bit ćemo uporni. Gradim mentalni sklop naše momčadi da igramo kreativan napadački nogomet, nogomet ulazaka u prazan prostor i brzih kombinacija. Imamo dobre igrače, mladost i iskusne nositelje igre, tako da se ničega ne bojim - rekao je Štimac.

Njegove primjedbe nisu bile bez temelja. U prvom poluvremenu dogodila se bizarna situacija. Zrinjski je izveo uigranu akciju iz prekida, ali je sudac nehotično nogom zaustavio loptu koja je trebala stići do domaćeg igrača. Na kraju je dodijelio podbacivanje za vratara Utrechta, što je izazvalo negodovanje. Još veće kontroverze donijela je 39. minuta, kada je lopta pogodila braniča u ruku dok je bio na tlu, a sudac dosudio jedanaesterac. Upravo je taj kazneni udarac usmjerio tijek utakmice.

- Nema potrebe da išta govorim kada se sve vidjelo. Mislim da će i kontrolor reći svoje i da on neće dobiti prolaznu ocjenu. Ovo je suđenje koje nikako ne pripada Europskoj ligi - zaključio je Štimac.