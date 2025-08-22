Obavijesti

Sport

Komentari 2
PORAŽENI SU

Igor Štimac poludio na suca: 'Nije dostojan Europske lige'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 1 min
Igor Štimac poludio na suca: 'Nije dostojan Europske lige'
Mostar: Predstavljen novi trener HSK Zrinjski, Igor Štimac | Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Utrecht je kvalitetniji. Dva puta dođu i zabiju jedan gol. Ta razlika nas dijeli od iskoraka, ali radit ćemo i bit ćemo uporni. Gradim mentalni sklop naše momčadi da igramo kreativan napadački nogomet, kazao je Štimac

Zrinjski je u prvom susretu play-offa Europske lige na svom terenu izgubio od nizozemskog Utrechta 2-0. Momčad Igora Štimca, bivšeg izbornika hrvatske reprezentacije i trenera Hajduka, prikazala je dobru igru, no protivnik s većim europskim iskustvom ipak je bio učinkovitiji. Ove dvije ekipe već imaju zajedničku prošlost. Prije šest godina sastale su se također u Europskoj ligi, a tada je Zrinjski s ukupnih 3-2 izborio prolazak u treće kolo.

Nakon utakmice Štimac je čestitao Utrechtu, ali je uputio i ozbiljne kritike bugarskom sucu Georgiju Kabakovu.

Osijek: Igor Štimac svjedočio na suđenju braći Mamić i ostalima
Osijek: Igor Štimac svjedočio na suđenju braći Mamić i ostalima | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Gorčina nakon ovakvog rezultata. Mogu jedino čestitati igračima na htijenju, pameti i mudrosti te svemu što su pokazali večeras. Predstavili su klub na najvišoj mogućoj razini i izdominirali kvalitetnog protivnika, ali nedostajali su golovi. Zbog njih se igra. Tu je Utrecht kvalitetniji. Dva puta dođu i zabiju jedan gol. Ta razlika nas dijeli od velikog iskoraka, ali radit ćemo i bit ćemo uporni. Gradim mentalni sklop naše momčadi da igramo kreativan napadački nogomet, nogomet ulazaka u prazan prostor i brzih kombinacija. Imamo dobre igrače, mladost i iskusne nositelje igre, tako da se ničega ne bojim - rekao je Štimac.

SAD SU FAVORITI Rijeka gotovo pa udvostručila šanse za prolaz u Europsku ligu
Rijeka gotovo pa udvostručila šanse za prolaz u Europsku ligu

Njegove primjedbe nisu bile bez temelja. U prvom poluvremenu dogodila se bizarna situacija. Zrinjski je izveo uigranu akciju iz prekida, ali je sudac nehotično nogom zaustavio loptu koja je trebala stići do domaćeg igrača. Na kraju je dodijelio podbacivanje za vratara Utrechta, što je izazvalo negodovanje. Još veće kontroverze donijela je 39. minuta, kada je lopta pogodila braniča u ruku dok je bio na tlu, a sudac dosudio jedanaesterac. Upravo je taj kazneni udarac usmjerio tijek utakmice.

- Nema potrebe da išta govorim kada se sve vidjelo. Mislim da će i kontrolor reći svoje i da on neće dobiti prolaznu ocjenu. Ovo je suđenje koje nikako ne pripada Europskoj ligi - zaključio je Štimac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo potpisao za Oviedo, Modriću stiže napadač Bayera
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Josip Brekalo potpisao za Oviedo, Modriću stiže napadač Bayera

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...
LJUBAV U ZRAKU

FOTO Turbulentna veza zvijezde NBA lige i Srpkinje: Nudio joj je bogatstvo za prekid trudnoće...

Volim Srbiju, jedva se čekam vratiti, moja su djeca dijelom srpske nacionalnosti, jednom je prilikom rekao Paul George, koji se oženio za Danielu Rajić. Iza ovog para su turbulentni dani; Daniela je sudskim procesom morala dokazati kako je George otac njezina djeteta, on joj je nudio novac kako bi prekinula trudnoću, a sad su u braku i imaju troje djece.
FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi
MALO TOGA OSTAVILA MAŠTI

FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, Nizozemka je sa zaručnikom Jakeom Paulom posjetila Como

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025