Igrač lokosa: Ovo je 'seoski' klub. Svi gledaju u Dinamo, kao da smo mi njihova filijala...

David Virgili (27) iz Katalonije, ovoga je ljeta napravio velik iskorak u karijeri prelaskom iz andorske Santa Colome u zagrebačku Lokomotivu. Njegov put iz skromne andorske lige, koja se nalazi pri dnu Uefine ljestvice, do hrvatskog prvenstva, izazvao je veliko zanimanje i u Španjolskoj. U razgovoru za španjolski dnevnik AS, Virgili je otvoreno govorio o svom dolasku u Hrvatsku, iskustvima u novom klubu i dojmovima o domaćem nogometu.

Na početku intervjua opisao je kako mu je u Hrvatskoj te je li se snašao u novom okruženju.

- Ovo je značajan iskorak za mene, iako sam u Hrvatsku došao s velikim entuzijazmom. Dolazak iz Andore velika je promjena, ali sav fokus usmjerio sam na ovo iskustvo. Svjestan sam da je ovo velika prilika za mene.

Zagreb: Lokomotiva i Varaždin sastali se u 7. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Odgovorio je i na pitanje kako je došlo do toga da igrač koji igra andorsku ligu stigne u Hrvatsku.

- Lokomotiva je izravno kontaktirala Santa Colomu, ali oni mi o tome nisu ništa rekli. Za ponudu sam saznao zaobilaznim putem. Kad sam dobio informaciju, odradio sam video-poziv s ljudima iz Lokomotive, uz malu pomoć Cristiana Orose zbog engleskog jezika.

Što vas je privuklo Lokomotivi?

- Rekli su da im se sviđa moj profil igrača i da vjeruju kako im mogu pomoći. Istaknuli su da je ovo velika prilika za mene. Istina, Lokomotiva nije na razini profesionalnosti Dinama ili Hajduka, ovdje je sve nekako opuštenije.

'Seoski klub i kao filijala Dinama'

Na zanimljiv način je opisao klub s Kajzerice...

- Više je to 'seoski klub'. Sportski direktor, koji me prvi zapazio, u klubu je već 20 godina. Klub nema puno navijača niti velik pritisak. Naravno, u svakoj utakmici želimo pobijediti, a trener cilja visoko, no u Zagrebu su sve oči ipak uprte u Dinamo. Mi smo kao njihova filijala. Uostalom, Lokomotiva je to i bila nekoliko godina, sve dok se nije plasirala u HNL. Mi smo manji klub, a svi u Zagrebu navijaju za Dinamo. Grad je prepun Dinamovih simbola i navijača. Nedavno smo ih pobijedili i grad je odmah bio pust, ali nema neprijateljstva među nama.

Osvrnuo se i na veliku pobjedu protiv Dinama u prolom kolu.

- Iako smo bili domaćini, stadion je bio prepun Dinamovih navijača. Velika je stvar što smo ih pobijedili, oni su najveća momčad u Hrvatskoj. Za mene je to bilo ostvarenje sna, pogotovo jer sam ih do tada pratio samo preko aplikacija.

Dugo Selo i Lokomotiva sastali se u šesnaestini finala Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Kako ste doživjeli prelazak iz andorske lige u HNL?

- Pet godina proveo sam u Andori i osjećao sam da stagniram. Kad je stigla ponuda iz Hrvatske, znao sam da moram prihvatiti. Imao sam ponude i iz drugih zemalja, ali ništa me nije uvjerilo kao Lokomotiva. Ponudu sam prihvatio zatvorenih očiju, za mene je već samo biti ovdje ostvarenje sna. Igrati protiv Huga Guillamóna, Gonzala Villara, Ante Rebića... nevjerojatno!

Opisao je i kako izgleda suradnja s Nikicom Jelavićem.

- Došao sam kao svojevrsna oklada sportskog direktora, trener me nije poznavao. Na meni je bilo da ga uvjerim u svoju kvalitetu, i mislim da sam uspio, u posljednje vrijeme dobivam sve više prilika. Jelavić ima sjajan mentalitet: ne zadovoljava se samo ostankom u ligi, želi više. Radi sjajan posao. Mladi smo, ali gladni uspjeha, i to je njegova zasluga. Ne dopušta nam da se opustimo, a svlačionica ga poštuje jer iza sebe ima veliku igračku karijeru. Mnogi pogrešno podcjenjuju ligu. Pogledajte samo put Danija Olma i uspjehe Dinama u Ligi prvaka. Ovdje rade ozbiljni ljudi. Evo, Rakitić je sportski direktor Hajduka, Sergi Domínguez u Dinamu...

Jeste li imali kakvu zanimljivu situaciju s nekim od njih?

- Kad sam Hugu Guillamónu rekao ‘bok’, iznenadio se i rekao: ‘Oho, Španjolac!’ Razmijenili smo dresove. Još nisam upoznao Gonzala Villara, ali imamo zajedničke prijatelje, vjerujem da ćemo uskoro.