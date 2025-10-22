Igrač Malmöa traži osvetu 14 godina kasnije: 'Taj dinamovac je kriv što nikad nisam igrao LP'

Dinamo će u četvrtak na hladnom sjeveru Europe pokušati nastaviti sjajan niz pobjeda u Europskoj ligi. "Modre" će ugostiti švedski Malmö s kojim se Dinamo već susreo u prošlosti te je ostavio gorak okus u ustima švedskog kluba. Sada je neko novo vrijeme, a Malmö će tražiti revanš za bolan poraz. Trener domaćih, Anes Mravac, najavio je susret Europske lige, a njegova momčad ima puno problema s ozljedama.

Dinamo i Osijek sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mravac je ostao bez Daniela Gudjohnsena te jako važnog norveškog veznjaka Lassea Berga Johnsena. Obojica su zaradila crvene kartone u porazu Malmöa u Plzenu. U sastavu nema ni kapetana Andreasa Chritstiansena koji se ozlijedio, a ozlijeđen je i napadač Erik Botheim. Zbog bolesti su upitni nastupi Arnora Sigurðssona i Olivera Berga.

- Nadali smo se da ćemo imati više opcija i prilika za eksperimentiranje, no sada se moramo fokusirati na igrače koji su na raspolaganju. Spremni smo za izazove koji nas čekaju. Malmö je klub koji pobjeđuje - rekao je Mravac uoči utakmice s Dinamom.

Kapetan momčadi bi na utakmici s Dinamom trebao biti Pontus Jansson. On je doživio ozljedu glave na utakmici s Plzenom, ali bi trebao konkurirati za nastup. Naime, njega veže posebna, i ne tako lijepa, uspomena za Dinamo. Jansson je prije 14 godina bio član Malmöa u kvalifikacijama za Ligu prvaka. Dinamo je prvu utakmicu pobijedio 4-1 u prvoj utakmici, a onda u Švedskoj izgubio 2.0, ali ipak prošao dalje. Jansson se posebno sjeća jednog igrača Dinama iz tog dvomeča.

- Ivan Kelava je je krivac što nikada nisam zaigrao u Ligi prvaka, to je jedino natjecanje u kojem nisam nastupao - rekao je Jansson, a "krvnik" Malmöa će i u četvrtak doći u Švedsku, kao član stručnog stožera "modrih".

Dinamo nakon 12 godina ušao u Ligu prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL