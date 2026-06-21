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KRAJ MUNDIJALA

Igrač Tunisa u suzama napao savez: 'Sve rušimo da bi opet obnovili, to nam nije u interesu'

Piše Bruno Lukas,
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Igrač Tunisa u suzama napao savez: 'Sve rušimo da bi opet obnovili, to nam nije u interesu'
Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS

Tunis je nakon poraza od Japana (4-0) ispao u skupini Svjetskog prvenstva 2026, sedmi put u povijesti reprezentacije. Branič Nice Ali Abdi (32) nakon utakmice se rasplakao i oštro kritizirao nogometni savez

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Tunis je nakon poraza 5-1 od Švedske u uvodnom kolu, koji je koštao posla izbornika Sabrija Lamouchija, poražen i 4-0 od Japana te tako sedmi put u povijesti ispao u skupini Svjetskog prvenstva.

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Hitno imenovani izbornik Hervé Renard nije uspio promijeniti tijek natjecanja, a poraz je tuniski tabor ostavio u tuzi i bijesu, dok se sve glasnije traže temeljite reforme u nogometnom sustavu zemlje.

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Branič Nice, Ali Abdi (32,) nije mogao suzdržati suze nakon utakmice u obraćanju medijima.

- Ispričavam se navijačima Tunisa, ali ne i onima koji uživaju širiti glasine na sve strane. To nije u interesu zemlje. Nemamo vremena za rad, svaki put sve rušimo da bismo ponovno gradili umjesto da ispravljamo nedostatke - rekao je.

Dodao je da reprezentacija na Svjetsko prvenstvo dolazi s igračima koji nikad nisu zajedno igrali.

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- Izgradnja konkurentne momčadi zahtijeva vrijeme i stabilnost. Ne možete se pripremiti za Svjetsko prvenstvo s tek nekoliko odigranih utakmica, dok se naši suparnici pripremaju godinama - zaključio je.

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Foto: Instagram

Abdi je uputio izravne kritike Tuniskom nogometnom savezu i bivšem izborniku Lamouchiju, dok se Renardu ispričao zbog vrlo komplicirane situacije u kojoj se zatekao odmah po dolasku na klupu.

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