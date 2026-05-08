Igračima Reala prijeti ogromna kazna zbog tučnjave! Nalaze se pred suspenzijom, evo koliko...
Prava drama se odvija u svlačionici Real Madrida uoči nedjeljnog El Clasica. Posljednjih dana španjolski mediji pišu o svađi između Aureliena Tchouaménija i Federica Valverdea nakon koje je Urugvajac završio u bolnici. Unatoč izjavi Valverdea u kojoj je negirao bilo kakav incident s Tchoauménijem, sukob je doveo do istrage unutar kluba, prenosi Mundo Deportivo.
Trzavice među suigračima bile su povod da predsjednik kluba Florentino Perez održi hitan sastanak na kojemu su prisustvovali trener Alvaro Arbeloa i Dani Carvajal. Kako prenosi Mundo Deportivo, Real je angažirao čovjeka koji će istražiti cijeli slučaj, a Valverde i Tchouaméni nalaze se pred suspenzijom.
Spominje se čak 20 utakmica suspenzije, a osim propuštenih utakmica, prijeti im i financijska kazna. Klub im neće isplatiti dio plaće. Prema kolektivnom ugovoru La Lige i Udruge španjolskih nogometaša (AFE), minimalna kazna iznosi 3 do 10 utakmica suspenzije ako se incident okarakterizira kao "ozbiljan", a 11 do 20 ako se okarakterizira kao "vrlo ozbiljan", a tada je moguć i raskid ugovora. Proces je još u tijeku i rješenje se može čekati do nekoliko tjedana.
Sama činjenica da je cijeli postupak pokrenut, govori o ozbiljnosti situacije. Ostaje vidjeti hoće li disciplinske posljedice vrijediti za ovu ili sljedeću sezonu.
