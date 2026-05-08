Igračima Reala prijeti ogromna kazna zbog tučnjave! Nalaze se pred suspenzijom, evo koliko...

Prava drama se odvija u svlačionici Real Madrida uoči nedjeljnog El Clasica. Posljednjih dana španjolski mediji pišu o svađi između Aureliena Tchouaménija i Federica Valverdea nakon koje je Urugvajac završio u bolnici. Unatoč izjavi Valverdea u kojoj je negirao bilo kakav incident s Tchoauménijem, sukob je doveo do istrage unutar kluba, prenosi Mundo Deportivo.

Foto: Isabel Infantes

Trzavice među suigračima bile su povod da predsjednik kluba Florentino Perez održi hitan sastanak na kojemu su prisustvovali trener Alvaro Arbeloa i Dani Carvajal. Kako prenosi Mundo Deportivo, Real je angažirao čovjeka koji će istražiti cijeli slučaj, a Valverde i Tchouaméni nalaze se pred suspenzijom.

Spominje se čak 20 utakmica suspenzije, a osim propuštenih utakmica, prijeti im i financijska kazna. Klub im neće isplatiti dio plaće. Prema kolektivnom ugovoru La Lige i Udruge španjolskih nogometaša (AFE), minimalna kazna iznosi 3 do 10 utakmica suspenzije ako se incident okarakterizira kao "ozbiljan", a 11 do 20 ako se okarakterizira kao "vrlo ozbiljan", a tada je moguć i raskid ugovora. Proces je još u tijeku i rješenje se može čekati do nekoliko tjedana.

Sama činjenica da je cijeli postupak pokrenut, govori o ozbiljnosti situacije. Ostaje vidjeti hoće li disciplinske posljedice vrijediti za ovu ili sljedeću sezonu.