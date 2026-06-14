Nikola Katić, bivši stoper Hajduka i Hrvatske, bio je odličan na utakmici Bosne i Hercegovine u remiju protiv Kanade, a nakon dvoboja objavio je fotografiju iz mladosti
Igrao za Hrvatsku, a sad blista za BiH: Katić je heroj 'zmajeva'
Nikola Katić (29) sjajnim nastupom obilježio je prvu utakmicu Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade (1-1).
Nekadašnji stoper Hajduka i Glasgow Rangersa, koji danas igra za Schalke u njemačkoj drugoj ligi, imao je puno posla u obrani 'zmajeva', ali je sve odrađivao gotovo bezgrešno.
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Katić je protiv Kanade pružio nevjerojatan učinak, 16 puta otklonio je opasnost ispred gola, jednom očistio loptu s gol-linije, blokirao dva udarca, upisao tri presijecanja i pet oduzetih lopti. Posebno je impresivna bila njegova igra u zraku gdje je pobijedio u 10 od 15 dvoboja.
Sa Svjetskog prvenstva javio se pratiteljima na Instagramu fotografijom iz mladosti i emotivnom porukom.
- Nikad im ne daj da te uvjere da nešto ne možeš ostvariti - poručio je.
Rođen u Ljubuškom, Katić je karijeru gradio kroz Slaven Belupo i Hajduk, a 2017. nastupilo za seniorsku reprezentaciju Hrvatske u prijateljskoj utakmici protiv Meksika.
Reprezentativac BiH postao je 2024. nakon što mu je Fifa odobrila promjenu nogometnog državljanstva.
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