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BIVŠI STOPER HAJDUKA

Igrao za Hrvatsku, a sad blista za BiH: Katić je heroj 'zmajeva'

Piše Bruno Lukas,
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Igrao za Hrvatsku, a sad blista za BiH: Katić je heroj 'zmajeva'
Sarajevo: Trening nogometne reprezentacije BiH tijekom priprema za Svjetsko prvenstvo | Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Nikola Katić, bivši stoper Hajduka i Hrvatske, bio je odličan na utakmici Bosne i Hercegovine u remiju protiv Kanade, a nakon dvoboja objavio je fotografiju iz mladosti

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Nikola Katić (29) sjajnim nastupom obilježio je prvu utakmicu Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu protiv Kanade (1-1).

Nekadašnji stoper Hajduka i Glasgow Rangersa, koji danas igra za Schalke u njemačkoj drugoj ligi, imao je puno posla u obrani 'zmajeva', ali je sve odrađivao gotovo bezgrešno.

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Katić je protiv Kanade pružio nevjerojatan učinak, 16 puta otklonio je opasnost ispred gola, jednom očistio loptu s gol-linije, blokirao dva udarca, upisao tri presijecanja i pet oduzetih lopti. Posebno je impresivna bila njegova igra u zraku gdje je pobijedio u 10 od 15 dvoboja.

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Sa Svjetskog prvenstva javio se pratiteljima na Instagramu fotografijom iz mladosti i emotivnom porukom.

- Nikad im ne daj da te uvjere da nešto ne možeš ostvariti - poručio je.

Rođen u Ljubuškom, Katić je karijeru gradio kroz Slaven Belupo i Hajduk, a 2017. nastupilo za seniorsku reprezentaciju Hrvatske u prijateljskoj utakmici protiv Meksika.

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