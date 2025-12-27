Obavijesti

HVALE KAPETANA

Ikone Serie A složne: Modrić je najbolje pojačanje 2025. godine

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Govorimo o prvaku, a prvaci bi mogli otići igrati negdje drugdje. Ali prvak koji, unatoč svemu što je napravio u Real Madridu, dođe igrati u Italiju, u Milan, u vrhunski klub, i vidjeti ga takvog, to je predivno, rekao je Frey

Dugo jedan igrač nije donio toliku euforiju u talijansku ligu kao Luka Modrić. Iz utakmice u utakmicu kapetan hrvatske reprezentacije oduševljava navijače Milana, ali i cijelu talijansku nogometnu javnost. Sve više ikona Serie A se javlja i skida kapu Modriću na njegovom zalaganju i načinu igre s 40 godina. U podcastu "Cose Scomode" dva velikana talijanskog nogometa naklonila su se Modriću, a sve je prenio portal pianetamilan.

Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... 01:22
Modrićev suigrač: Luka je naš nogometni otac i pravi vođa. Ja mu još nisam pronašao manu... | Video: 24sata/pixsell

- Modrić je, po mom mišljenju, i iskreno to mislim, najbolje pojačanje u Serie A ove godine. Za one koji vole nogomet, činjenica da je Modrić stigao… Govorimo o prvaku, a prvaci bi mogli otići igrati negdje drugdje. Ali prvak koji, unatoč svemu što je napravio u Real Madridu, dođe igrati u Italiju, u Milan, u vrhunski klub, i vidjeti ga takvog, to je predivno - rekao je legendarni golman Intera i Francuske Sebastien Frey.

Na njega se nadovezao i Luca Toni koji je potvrdio sve što je Frey rekao, a posebno je pohvalio činjenicu da Modrić s 40 godina ide u ligu u kojoj nikad nije igrao.

- Modrić je najbolja kupovina 2025. jer je donio kvalitetu, vidjeli smo da prvaci, čak i ako imaju 38-39 godina, s ovim klincima igraju s cigaretom u ustima. Mogao je otići u Ujedinjene Arapske Emirate, uzeti hrpu novca, ali umjesto toga se stavio na kušnju. To je ono što se dogodilo i s De Bruyneom, iako je utjecaj bio vrlo različit - rekao je Toni.

Fenomen Luka Modrić nastavit će uveseljavati Italiju i dalje. U sjajnoj je formi i priprema se za Svjetsko prvenstvo 2026. kada će pokušati još jednom uzeti medalju na Mundijalu.

