Imamo dokumente! Dinamo je pristao na Brekalove uvjete pa je onda ignorirao Fiorentinu...

Nakon što je Josip Brekalo otišao u Hajduk, Dinamo se oglasio priopćenjem u kojem praktički napada igrača. Naravno, Josip se osjeća pogođeno jer navodno pola toga nije istina.

Da je doista tako, doznali smo nakon što je 24sata dobio dokumente u kojoj se dogovara transfer Fiorentine i Dinama.

Naravno, to je samo prvi dio. U nastavku se vidi da je Fiorentina pristala na sve uvjete, da je i Dinamo pristao i da je ostala samo formalnost.

Liječnički pregled i Josipov dolazak u Zagreb. Upravo to možete vidjeti na sljedećem dokumentu. Trebali su ga samo popuniti, poslati Fiorentini i Brekalo bi bio njihov. No, nisu odgovorili na poruku i nitko ne zna zašto.

Naime, Dinamo se na Novoj TV oglasio u vezi transfera.

- Igrač je više puta razgovarao s trenerom i iznosio svoja razmišljanja i očekivanja te je tražio jamstva oko uloge na terenu ako dođe na posudbu u Dinamo. Dinamo je igraču nudio uvjete kojima bi postao najplaćeniji igrač u klubu, ali je iste igrač odbio jer ih je smatrao nedovoljnim.

Iz Dinama su nastavili:

- Po medijskim izvještajima, igrač i agent u Hajduku su pristali na znatno niže financijske uvjete te su stoga očito postojali neki drugi motivi agenta i igrača za njihovu konačnu odluku i odlazak na posudbu u Hajduk.

No iz mailova je vidljivo da je Dinamo taj koji je zeznuo posao, da je Josip pristao doći, da je Fiorentina pristala na sve uvjete. I onda je došlo do kratkog spoja. Kojeg je uzrokovao Dinamo. I sada, tako se čini, pokušavaju sanirati nastalu štetu. Ostali su bez pojačanja, no o tome su mogli puno ranije razmišljati...

Josip je pristao doći u Dinamo, već se spremao na put kada je Dinamo odlučio izaći iz priče. Nakon toga se javio Hajduk, sve je dogovoreno i Josip je krenuo put Splita. To je cijela priča...

Na kraju, Dinamo tvrdi da je Josip Brekalo tražio previše. Pa ako je tražio previše, zašto su onda pristali na uvjete?!

Uostalom, priloženi su vam dokumenti pa svatko s temeljnim znanjem engleskog jezika može vidjeti koja je strana u pravu...