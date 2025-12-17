Obavijesti

Sport

Komentari 1
SVE SAMI VELIKANI

Inter nije jedini velikan koji želi Morisa Valinčića? Talijani: 'Dinamov zahtjev je jasan'

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Inter nije jedini velikan koji želi Morisa Valinčića? Talijani: 'Dinamov zahtjev je jasan'
3
Bačka Topola: Susret Maccabi Tel-Aviva i Dinama u 2. kolu Europske lige | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Visina transfera bit će onakva kakvu netko ponudi, a načelno Valinčićeva cijena kreće se između 16 i 18 milijuna eura, otkrio je Valinčićev menadžer Adrian Aliaj

Inter nastavlja pokazivati interes za hrvatske nogometaše. Prošlog ljeta u milanski klub iz Dinama je stigao Petar Sučić (22), a u posljednje vrijeme pojavile su se informacije da su zainteresirani i za Branimira Mlačića (18) iz Hajduka te Dinamova Morisa Valinčića (23). Bek "modrih" ove je jeseni eksplodirao nakon dolaska iz Istre i pokazao se kao najbolje ljetno pojačanje sve do ozljede metatarzalne kosti, koja ga je krajem listopada pa sve do danas udaljila s terena.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! 01:12
Od koga se Dinamo skriva? Skupštinu zatvorili za javnost, prihodi za 2025. su rekordni! | Video: 24sata/pixsell

O interesu Intera za bivšeg mladog reprezentativca raspisao se i Corriere dello Sport. U tekstu pod naslovom "Inter zainteresiran za Valinčića? Dinamov zahtjev je jasan" Talijani navode kako je prva želja Nerazzurra i dalje Atalantin bek Marco Palestra (20). Njega, međutim, prate i drugi velikani poput Juventusa, Milana i Napolija. Godinu ranije u svoje redove željela ga je dovesti i Roma, kao i neki premierligaški klubovi, što dodatno povećava Atalantine mogućnosti kada je riječ o visini odštete.

MLADA NADA "MODRIH" Perez Vinlöf za 24sata: Moramo biti bolji. Dinamo će biti prvak
Perez Vinlöf za 24sata: Moramo biti bolji. Dinamo će biti prvak

Iako se igrač na Transfermarktu procjenjuje na 8,5 milijuna eura, Atalanta je za njega tražila čak 40 milijuna eura. Palestra je ove sezone poslan na posudbu u Cagliari, gdje u 14 utakmica u svim natjecanjima ima tri asistencije. Visoka odšteta koju traži klub iz Bergama mogla bi odbiti Inter i natjerati ga da se okrene Valinčiću. Corriere navodi kako Dinamo za njega traži 10 milijuna eura, no njegov menadžer smatra da eventualni transfer može dosegnuti i znatno višu svotu.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige
Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

- Visina transfera bit će onakva kakvu netko ponudi, a načelno Valinčićeva cijena kreće se između 16 i 18 milijuna eura. Vjerujem da možemo doći do takvih iznosa. On bi mogao postati najskuplji desni bek koji je ikada otišao iz Hrvatske. Ipak, o cijeni odlučuje mnogo faktora. Ona je živa stvar i lako varira. Ovisi o tome kako će se Moris vratiti, kako će Dinamo igrati, a na kraju i o samim pregovorima - rekao je Adrian Aliaj u razgovoru za SN, menadžer Valinčića.

NOVI DINAMOV LIDER Miha Zajc: Hajduk nam je najveći konkurent, ali mi želimo dominirati i osvojiti naslov...
Miha Zajc: Hajduk nam je najveći konkurent, ali mi želimo dominirati i osvojiti naslov...

Dodao je i kako se Valinčićev povratak na teren približava. Igrač će ovoga tjedna početi s laganim treninzima i trčanjem. Pripreme će u početku odrađivati odvojeno, a cilj je povratak 22. siječnja, kada Dinamo na Maksimiru igra utakmicu 7. kola Europske lige protiv FCSB-a.

Otkrio je i kako Inter nije jedini velikan koji je zainteresiran za Valinčića.

- Za Morisa su zainteresirani Inter, Milan, Lazio i pogotovo Napoli, no nitko još nije dao ponudu. Dva su kluba prije mjesec i pol dana rekla da bi voljeli završiti posao na zimu i ostaviti ga u Dinamu do ljeta, kao što je lani bio slučaj s Petrom Sučićem.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Influencerica šokirala: 'Dečko nogometaš i ja vodimo ljubav po sedam puta dnevno'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

FOTO Influencerica šokirala: 'Dečko nogometaš i ja vodimo ljubav po sedam puta dnevno'

Argentinska influencerica Sasha Ferro, poznata po milijunima pratitelja na društvenim mrežama, nedavno je privukla veliku medijsku pažnju. U fokusu javnosti našla se ne samo njezina veza s mladom nogometnom nadom, već i njezine izjave o njihovom intimnom životu
Tko je ovdje lud? Poslušajte VAR sobu kod gola Hajduka i faula Rebića: 'Ja tu ne vidim lakat!'
HNS KAŽE: POGREŠKA

Tko je ovdje lud? Poslušajte VAR sobu kod gola Hajduka i faula Rebića: 'Ja tu ne vidim lakat!'

Glavni sudac utakmice Lokomotive i Hajduka (1-3) Mateo Erceg je 11 puta tijekom komunikacije s VAR sucem Zebecom rekao kako ne vidi lakat Rebića u lice Šituma. On se složio s tim i nije ga zvao na monitor. Šef sudačke organizacije Layec tvrdi da je morao
FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...
RIJETKO JE U JAVNOSTI

FOTO Tko je misteriozna žena najboljeg na svijetu? Ni suigrači nisu znali da se vjenčao...

Rima Edbouche, tajanstvena supruga Ousmanea Dembéléa, preobrazila je njegovu karijeru! Ova modna poduzetnica i TikTok zvijezda drži svoj život daleko od svjetla reflektora

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025