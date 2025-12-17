Inter nije jedini velikan koji želi Morisa Valinčića? Talijani: 'Dinamov zahtjev je jasan'

Inter nastavlja pokazivati interes za hrvatske nogometaše. Prošlog ljeta u milanski klub iz Dinama je stigao Petar Sučić (22), a u posljednje vrijeme pojavile su se informacije da su zainteresirani i za Branimira Mlačića (18) iz Hajduka te Dinamova Morisa Valinčića (23). Bek "modrih" ove je jeseni eksplodirao nakon dolaska iz Istre i pokazao se kao najbolje ljetno pojačanje sve do ozljede metatarzalne kosti, koja ga je krajem listopada pa sve do danas udaljila s terena.

O interesu Intera za bivšeg mladog reprezentativca raspisao se i Corriere dello Sport. U tekstu pod naslovom "Inter zainteresiran za Valinčića? Dinamov zahtjev je jasan" Talijani navode kako je prva želja Nerazzurra i dalje Atalantin bek Marco Palestra (20). Njega, međutim, prate i drugi velikani poput Juventusa, Milana i Napolija. Godinu ranije u svoje redove željela ga je dovesti i Roma, kao i neki premierligaški klubovi, što dodatno povećava Atalantine mogućnosti kada je riječ o visini odštete.

Iako se igrač na Transfermarktu procjenjuje na 8,5 milijuna eura, Atalanta je za njega tražila čak 40 milijuna eura. Palestra je ove sezone poslan na posudbu u Cagliari, gdje u 14 utakmica u svim natjecanjima ima tri asistencije. Visoka odšteta koju traži klub iz Bergama mogla bi odbiti Inter i natjerati ga da se okrene Valinčiću. Corriere navodi kako Dinamo za njega traži 10 milijuna eura, no njegov menadžer smatra da eventualni transfer može dosegnuti i znatno višu svotu.

Susret Malmoa i Dinama u 3. kolu Europske lige | Foto: Christian Ornberg/PIXSELL

- Visina transfera bit će onakva kakvu netko ponudi, a načelno Valinčićeva cijena kreće se između 16 i 18 milijuna eura. Vjerujem da možemo doći do takvih iznosa. On bi mogao postati najskuplji desni bek koji je ikada otišao iz Hrvatske. Ipak, o cijeni odlučuje mnogo faktora. Ona je živa stvar i lako varira. Ovisi o tome kako će se Moris vratiti, kako će Dinamo igrati, a na kraju i o samim pregovorima - rekao je Adrian Aliaj u razgovoru za SN, menadžer Valinčića.

Dodao je i kako se Valinčićev povratak na teren približava. Igrač će ovoga tjedna početi s laganim treninzima i trčanjem. Pripreme će u početku odrađivati odvojeno, a cilj je povratak 22. siječnja, kada Dinamo na Maksimiru igra utakmicu 7. kola Europske lige protiv FCSB-a.

Otkrio je i kako Inter nije jedini velikan koji je zainteresiran za Valinčića.

- Za Morisa su zainteresirani Inter, Milan, Lazio i pogotovo Napoli, no nitko još nije dao ponudu. Dva su kluba prije mjesec i pol dana rekla da bi voljeli završiti posao na zimu i ostaviti ga u Dinamu do ljeta, kao što je lani bio slučaj s Petrom Sučićem.