Obavijesti

Sport

Komentari 4
VIDEO: PAO KAO 'POKOŠEN'

Internet bruji o ova dva poteza Kyliana Mbappea: Nevjerojatan gol pa potez za kazališnu scenu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Internet bruji o ova dva poteza Kyliana Mbappea: Nevjerojatan gol pa potez za kazališnu scenu
4
Foto: Arenasport/Screenshot

Mbappé briljirao protiv Bilbaa s dva gola i asistencijom, donoseći Realu pobjedu 3-0! Njegov spektakularni gol s 30 metara oduševio je sve, ali pokušaj iznuđivanja penala izazvao je podjele

Nakon tri utakmice suše, navijači Real Madrida napokon su imali razloga za slavlje. "Kraljevski klub" je u srijedu navečer prekinuo crni niz i na svom terenu uvjerljivo svladao Athletic Bilbao 3-0, a čovjek odluke ponovno je bio onaj od kojeg se to najviše i očekuje, nevjerojatni Kylian Mbappé (26).

Francuski napadač odigrao je utakmicu za pamćenje, sudjelovavši u sva tri gola svoje momčadi. S dva sjajna pogotka i jednom asistencijom doslovno je sam donio pobjedu Realu i vratio ga na samo bod zaostatka za vodećom Barcelonom. Bila je to večer u kojoj je obrana baskijske momčadi mogla samo nemoćno gledati majstorije jednog od najboljih igrača svijeta.

U ČUDESNOJ FORMI VIDEO Mbappe kao na motoru! Ovako je sam demolirao Bilbao
VIDEO Mbappe kao na motoru! Ovako je sam demolirao Bilbao

Kraljevi su plesali po njegovim notama

Da će ovo biti njegova večer, Mbappé je najavio već u sedmoj minuti. Nakon sjajnog prodora, hladnokrvno je matirao golmana gostiju i digao Santiago Bernabéu na noge. Bio je to početak iz snova za momčad Xabija Alonsa, koja je pod hitno trebala injekciju samopouzdanja.

LaLiga - Athletic Bilbao v Real Madrid
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

No, Francuz se nije zaustavio na tome. Pokazao je i svoju nesebičnu stranu u 42. minuti, kada je nakon još jedne odlične akcije asistirao sunarodnjaku Eduardu Camavingi, koji bez problema zabija za velikih 2-0 uoči odlaska na odmor. Već tada je bilo jasno da bodovi ostaju u Madridu, a jedino pitanje bilo je s kojom će razlikom Real ispratiti goste kući.

Čudesna golčina s 30 metara za kraj priče

Točku na "i" svoje briljantne partije Mbappé je stavio u 59. minuti. Primio je loptu na gotovo 30 metara od gola, namjestio se i ispalio projektil koji je završio u samim rašljama. Bio je to potez genijalca, golčina o kojoj će se još dugo pričati i koja je potvrdila da se Francuz nalazi u zastrašujućoj formi, a možete ga pogledati klikom OVDJE.

LaLiga - Athletic Bilbao v Real Madrid
Foto: PANKRA NIETO/REUTERS

Bacio se kao u kazalištu

Ipak, jedan je Mbappéov potez iz pogrešnih razloga postao viralan na društvenim mrežama. Riječ je o situaciji kada je francuski reprezentativac u stilu kaskadera pokušao iznuditi penal. Štoviše, dio navijača zamjera mu taj 'jeftini' pokušaj iznude najstrože kazne, s obzirom na to kako je mogao predriblati protivnika i završiti u dobroj šansi.

POGLEDAJTE VIDEO Najbrži hat-trickovi Lige prvaka: Mbappe 30 sekundi do rekorda, Dinamo je dvaput na 'crnoj listi'
Najbrži hat-trickovi Lige prvaka: Mbappe 30 sekundi do rekorda, Dinamo je dvaput na 'crnoj listi'

Situaciji se čudi i poznati medij ESPN, koji je objavu popratio samo jednim, ali vrlo znakovitim emotikonom iznenađenog lica, prepuštajući milijunima svojih pratitelja da sami donesu zaključak o čemu se radi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 4
FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa
POD POLARNIM SVJETLOM

FOTO Doktorica iz Tuzle dala je vječno obećanje zvijezdi tenisa

Sarajevski tenisač Damir Džumhur (33) dogurao je prošlog ljeta do polufinala ATP turnira u Umagu. Velika mu je podrška Aida Čičkušić, doktorica stomatologije iz Tuzle, koju je odlučio oženiti
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
VIDEO Ždralovi - Rijeka 1-4: Gosti bili u šoku pa u nastavku proigrali i izborili četvrtfinale
OSMINA FINALA KUPA

VIDEO Ždralovi - Rijeka 1-4: Gosti bili u šoku pa u nastavku proigrali i izborili četvrtfinale

Rijeka je doživjela veliki šok u petoj minuti kada je Nikolić zabio za vodstvo Ždralova. S 1-0 išlo se na odmor, a onda je prvak Hrvatske zaigrao kako treba i okrenuo susret. Zabili su Vignato i tri gola Čop

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025