Iran i Egipat traže hitnu reakciju Fife zbog 'pride utakmice' SP-a: 'To je protiv naših vrijednosti'

Ždrijeb za Svjetsko prvenstvo 2026. stvorio je neočekivanu situaciju. Utakmica koja je unaprijed proglašena "pride utakmicom" u čast LGBTQ+ zajednice, igrat će se između Irana i Egipta, dviju zemalja u kojima su istospolni odnosi zakonski ograničeni, a u Iranu i kažnjivi smrću. Oba nogometna saveza poslala su prosvjede Fifi, što je dovelo do pritiska na krovnu nogometnu organizaciju i otvorilo mogućnost diplomatskih napetosti.

Grad domaćin isplanirao proslavu, ždrijeb donio šok

Lokalni organizacijski odbor u Seattleu, jednom od gradova domaćina SP-a koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku, mjesecima prije ždrijeba odlučio je da će utakmica zakazana za 26. lipnja na Lumen Fieldu (27. lipnja u 5 sati po srednjoeuropskom vremenu) biti posvećena pride pokretu. Datum nije slučajan jer se poklapa sa službenim pride vikendom u gradu i obilježava se dva dana prije godišnjice nereda u Stonewallu, događaja koji se smatra početkom modernog pokreta za prava LGBTQ+ osoba.

Međutim ždrijeb je donio nepredviđen ishod. Kuglice su u skupini G spojile Belgiju, Novi Zeland, Egipat i Iran. Raspored je potom odredio da će se upravo u Seattleu, na "pride utakmici", sučeliti Egipat i Iran, dvije države s restriktivnim zakonima prema LGBTQ+ osobama.

Foto: Amr Abdallah Dalsh

'Apsolutno odbijamo! To je iracionalno i protiv naših vrijednosti'

Reakcije iz Teherana i Kaira bile su brze i oštre. Egipatski nogometni savez (EFA) poslao je službeno pismo Fifi u kojem "kategorički odbija" bilo kakve aktivnosti povezane s podrškom LGBTQ+ zajednici tijekom utakmice.

"Ove aktivnosti izravno su u sukobu s kulturnim, vjerskim i društvenim vrijednostima naših naroda, posebno u arapskim i islamskim društvima", stoji u priopćenju EFA-e.

Pozvali su se i na Fifine statute o političkoj i društvenoj neutralnosti, tvrdeći da se utakmice ne smiju koristiti za promociju "osjetljivih ili spornih" tema. Sličan stav stigao je i iz Irana, gdje je šef nogometnog saveza, Mehdi Taj, potez organizatora nazvao iracionalnim.

- I mi i Egipat smo prosvjedovali. To je nerazumna odluka koja podržava određenu skupinu - izjavio je Taj za iransku državnu agenciju ISNA.

Podsjetimo, u Iranu je homoseksualnost ilegalna i prema šerijatskom zakonu može biti kažnjena smrću. U Egiptu, iako tehnički nije protuzakonita, vlasti koriste nejasne zakone o "razvratu" i "nemoralu" za progon, uhićenja i mučenja pripadnika LGBTQ+ zajednice, kako izvještavaju brojne organizacije za ljudska prava poput Human Dignity Trusta.

Seattle ne popušta: 'Svi su dobrodošli, nogomet ujedinjuje'

Unatoč prosvjedima, lokalni organizatori u Seattleu ne namjeravaju odustati od svojih planova. Savjetodavni odbor za Pride utakmicu (PMAC) poručio je da će se sve odvijati prema planu.

- Pride utakmica zakazana je kako bi se proslavili i uzdigli Pride događaji u Seattleu i diljem zemlje. To je izraz predanosti Seattlea i države Washington stvaranju dobrodošlog i inkluzivnog okruženja u kojem svi pripadaju: igrači, navijači, stanovnici i posjetitelji. Nogomet ima jedinstvenu moć ujediniti ljude preko granica, kultura i uvjerenja. Počašćeni smo što smo domaćini Pride utakmice i što slavimo Pride kao dio globalne nogometne zajednice - rekao je glasnogovornik PMAC-a.

Član PMAC-a Eric Wahl, brat pokojnog novinara Granta Wahla koji je preminuo tijekom SP-a u Katru, smatra da je ovakav rasplet pozitivan.

"Činjenica da će utakmica Egipta i Irana biti Pride utakmica je zapravo dobra stvar. LGBTQAI+ ljudi postoje svugdje. Svi su dobrodošli biti ono što jesu u Seattleu", napisao je na društvenim mrežama.

Fifa u neugodnoj poziciji, ponavlja li se slučaj 'OneLove'?

Cijela situacija stavlja Fifu pred složen izazov, sličan onome na Svjetskom prvenstvu u Katru 2022. godine. Tada je krovna nogometna organizacija zaprijetila žutim kartonima kapetanima europskih reprezentacija ako budu nosili "OneLove" traku u duginim bojama kao znak podrške LGBTQ+ pravima. Reprezentacije, uključujući Englesku i Njemačku, na kraju su odustale od te namjere pod pritiskom sankcija.

Sada se Fifa suočava s oprečnim zahtjevima. S jedne strane je grad domaćin koji promovira inkluzivnost i ljudska prava, a s druge dvije zemlje sudionice koje su uputile prosvjed i pozivaju se na Fifina pravila o neutralnosti. Odluka koju Fifa donese mogla bi utjecati na buduće turnire i odnos organizacije prema društvenim pitanjima u sportu.

Utakmica Egipat - Iran trebala je biti samo još jedan dvoboj u grupnoj fazi, no zbog okolnosti je postala predmetom globalne pozornosti. Dok se čeka službeni odgovor Fife, očekuje se da će privući pažnju ne samo zbog sportskog aspekta, već i zbog poruka koje će se s nje slati.

Raspored i satnicu svih utakmica SP-a pogledajte OVDJE.