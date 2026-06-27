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FAR-PLAY IZ SEATTLEA

Iranci ostavili tajnu poruku u svlačionici, spominju i Hrvatsku

Piše Bruno Lukas,
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Iranci ostavili tajnu poruku u svlačionici, spominju i Hrvatsku
Foto: Troy Wayrynen/REUTERS

Iranski nogometaši ostavili su nakon remija 1-1 s Egiptom rukom napisanu poruku u svlačionici o časti, poštenju i fair-playu, a fotografija je brzo postala viralna. Na kraju poruke naveli su reprezentacije čiji bi rezultati mogli utjecati na njihov plasman, a među njima je i Hrvatska.

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Nakon remija 1-1 s Egiptom, Iran čeka rasplet ostalih skupina kako bi eventualno prošao kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih momčadi. No, više od samog rezultata, pažnju je privukao potez igrača koji su u svlačionici ostavili rukom pisanu poruku.

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- Dolazimo iz Irana, zemlje koja već tisućama godina čast stavlja ispred pobjede. Za nas nogomet nije samo borba za rezultat, nego i ispit karaktera. Fair-play nije tek jedno pravilo u nogometu, on je njegova duša - pisalo je u poruci, uz zahvalu Seattleu i svim iranskim navijačima.

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Posebnu pozornost privukao je završetak poruke. Uz hashtag #fairplay, Iranci su naveli reprezentacije čiji rezultati mogu utjecati na njihov plasman, a među njima su Austrija, Alžir, Gana, DR Kongo, Uzbekistan i Hrvatska.

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'Vatreni' su trenutačno među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, no za siguran prolazak trebat će ostati neporaženi protiv Gane, a pobjeda bi definitivno riješila sve dvojbe.

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