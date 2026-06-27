Iranski nogometaši ostavili su nakon remija 1-1 s Egiptom rukom napisanu poruku u svlačionici o časti, poštenju i fair-playu, a fotografija je brzo postala viralna. Na kraju poruke naveli su reprezentacije čiji bi rezultati mogli utjecati na njihov plasman, a među njima je i Hrvatska.
Iranci ostavili tajnu poruku u svlačionici, spominju i Hrvatsku
Nakon remija 1-1 s Egiptom, Iran čeka rasplet ostalih skupina kako bi eventualno prošao kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih momčadi. No, više od samog rezultata, pažnju je privukao potez igrača koji su u svlačionici ostavili rukom pisanu poruku.
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- Dolazimo iz Irana, zemlje koja već tisućama godina čast stavlja ispred pobjede. Za nas nogomet nije samo borba za rezultat, nego i ispit karaktera. Fair-play nije tek jedno pravilo u nogometu, on je njegova duša - pisalo je u poruci, uz zahvalu Seattleu i svim iranskim navijačima.
Iran have left another handwritten note in their dressing room after the Egypt game in Seattle pic.twitter.com/pDag35oYXt— James Ducker (@TelegraphDucker) June 27, 2026
Posebnu pozornost privukao je završetak poruke. Uz hashtag #fairplay, Iranci su naveli reprezentacije čiji rezultati mogu utjecati na njihov plasman, a među njima su Austrija, Alžir, Gana, DR Kongo, Uzbekistan i Hrvatska.
'Vatreni' su trenutačno među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, no za siguran prolazak trebat će ostati neporaženi protiv Gane, a pobjeda bi definitivno riješila sve dvojbe.
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