Iranci ostavili tajnu poruku u svlačionici, spominju i Hrvatsku

Nakon remija 1-1 s Egiptom, Iran čeka rasplet ostalih skupina kako bi eventualno prošao kao jedna od osam najboljih trećeplasiranih momčadi. No, više od samog rezultata, pažnju je privukao potez igrača koji su u svlačionici ostavili rukom pisanu poruku.

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- Dolazimo iz Irana, zemlje koja već tisućama godina čast stavlja ispred pobjede. Za nas nogomet nije samo borba za rezultat, nego i ispit karaktera. Fair-play nije tek jedno pravilo u nogometu, on je njegova duša - pisalo je u poruci, uz zahvalu Seattleu i svim iranskim navijačima.

Iran have left another handwritten note in their dressing room after the Egypt game in Seattle pic.twitter.com/pDag35oYXt — James Ducker (@TelegraphDucker) June 27, 2026

Posebnu pozornost privukao je završetak poruke. Uz hashtag #fairplay, Iranci su naveli reprezentacije čiji rezultati mogu utjecati na njihov plasman, a među njima su Austrija, Alžir, Gana, DR Kongo, Uzbekistan i Hrvatska.

'Vatreni' su trenutačno među osam najboljih trećeplasiranih momčadi, no za siguran prolazak trebat će ostati neporaženi protiv Gane, a pobjeda bi definitivno riješila sve dvojbe.