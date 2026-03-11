Iranski ministar sporta: 'Iran neće igrati na Mundijalu 2026.'

Samo nekoliko mjeseci prije početka najveće svjetske nogometne smotre, stigla je šokantna vijest - Iran neće sudjelovati na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. Odluku je potvrdio iranski ministar sporta Ahmad Donyamali, navodeći kao razlog eskalaciju vojnog i političkog sukoba sa Sjedinjenim Američkim Državama, jednim od domaćina turnira.

Ovim potezom Iran postaje tek četvrta nacija u povijesti koja je iz političkih razloga bojkotirala Mundijal, pridruživši se Urugvaju (1934.), Argentini (1938.) i SSSR-u (1974.).

Iranski ministar sporta Donyamali gostovao je na državnoj televiziji kako bi pojasnio konačnu odluku. Tenzije između Teherana i Washingtona, koje su kulminirale krajem veljače nakon vojnih napada SAD-a i Izraela na Iran, u kojima je ubijen i vrhovni vođa ajatolah Ali Khamenei, učinile su sudjelovanje na turniru nemogućim.

Foto: Wana News Agency/REUTERS

​- Budući da je ova korumpirana vlada ubila našeg vođu, nemamo uvjete za sudjelovanje na Svjetskom prvenstvu. Zbog zlonamjernih mjera poduzetih protiv Irana, bili smo prisiljeni voditi dva rata u osam ili devet mjeseci, a tisuće naših sunarodnjaka je ubijeno. Stoga nemamo mogućnost sudjelovanja u ovim okolnostima - poručio je Donyamali.

Put do Mundijala bio je impresivan

Odluka je tim dramatičnija jer je Iran bio jedna od prvih reprezentacija koja je osigurala plasman na prošireno izdanje Svjetskog prvenstva s 48 momčadi. Dominirali su u azijskim kvalifikacijama, izgubivši samo jednu od 16 utakmica pod vodstvom izbornika Amira Ghalenoeija. Plasman su matematički potvrdili još 25. ožujka 2025. godine nakon remija 2-2 protiv Uzbekistana u Teheranu, a oba gola zabio je njihov najbolji igrač Mehdi Taremi.

Ždrijeb ih je smjestio u skupinu G, a sve utakmice grupne faze trebali su igrati na tlu SAD-a. Raspored je nalagao dvoboje protiv Novog Zelanda i Belgije u Los Angelesu te protiv Egipta u Seattleu.

Iranu prijete teške sankcije

Iako u Fifinim pravilima postoji klauzula o "višoj sili" koja bi mogla ublažiti posljedice, Iranu gotovo sigurno prijete oštre kazne. Prema članku 6. Fifinih pravila, savezu koji odustane od natjecanja prijeti novčana kazna od najmanje 300.000 američkih dolara, koja se penje na 600.000 ako se odustajanje dogodi unutar 30 dana od početka turnira.

Foto: Wana News Agency/REUTERS

Osim toga, Iran će morati vratiti sav novac koji je od Fife dobio za troškove priprema, a gubi i minimalno 10,5 milijuna dolara zajamčenih svakom sudioniku. Najoštrija mjera mogla bi biti višegodišnja suspenzija iz svih međunarodnih natjecanja. Upražnjeno mjesto vjerojatno će popuniti reprezentacija iz iste, azijske konfederacije, a kao glavni kandidati spominju se Irak i Ujedinjeni Arapski Emirati.