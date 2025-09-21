Iris Livaja objavila kriptičnu poruku nakon derbija: Slijepac prvo odbaci štap kada progleda

U prvom ovosezonskom derbiju Dinamo je rutinski slavio 2-0 na Poljudu protiv Hajduka zahvaljujući golovima Hoxhe i Bakrara. Ova je utakmica produbila "mini-krizu" Marka Livaje, koji je prošle sezone bio najbolji strijelac HNL-a.

Podsjetimo, Livaja je propustio prve dvije utakmice HNL sezone zbog suspenzije, a novi Hajdukov trener Gonzalo Garcia čak ga je ostavio na klupi od prve minute u jednoj od pet utakmica koje je odigrao.

Livajina statistika tako broji gol i asistenciju u 383 minuta. A njegova supruga, Iris Livaja, objavila je dvije kriptične poruke nakon poraza Hajduka.

"Onog dana kad slijepac progleda, prvu stvar koju odbaci je štap, koji mu je pomagao cijeli život. Traje malo duže jer se ne laktaš, ne služiš spletkama i ne gradiš imidž spuštajući druge, ali upamti: laž trči sprint, istina maraton," poručila je Livajina odabranica.

