Obavijesti

Sport

Komentari 11
KOME JU JE POSVETILA?

Iris Livaja objavila kriptičnu poruku nakon derbija: Slijepac prvo odbaci štap kada progleda

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Iris Livaja objavila kriptičnu poruku nakon derbija: Slijepac prvo odbaci štap kada progleda
Split: Kapetani izabrali, Marko Livaja najbolji je nogometaš, a Maja Joščak najbolja nogometašica | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Livaja je u pet utakmica i 383 odigranih minuta u HNL-u zabio samo jedan gol uz asistenciju, zbog čega je naišao na kritike pojedinaca koji smatraju kako najbolji strijelac HNL-a iz prošle sezone mora dati više

U prvom ovosezonskom derbiju Dinamo je rutinski slavio 2-0 na Poljudu protiv Hajduka zahvaljujući golovima Hoxhe i Bakrara. Ova je utakmica produbila "mini-krizu" Marka Livaje, koji je prošle sezone bio najbolji strijelac HNL-a.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) 01:08
Hajduk - Dinamo 0-2 (golovi) | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Podsjetimo, Livaja je propustio prve dvije utakmice HNL sezone zbog suspenzije, a novi Hajdukov trener Gonzalo Garcia čak ga je ostavio na klupi od prve minute u jednoj od pet utakmica koje je odigrao. 

Livajina statistika tako broji gol i asistenciju u 383 minuta. A njegova supruga, Iris Livaja, objavila je dvije kriptične poruke nakon poraza Hajduka.

REAKCIJE S MAKSIMIRA Jelavić: Rasterećeni idemo kod Hajduka! Šafarić: Ovo je bila najgora partija otkad sam tu
Jelavić: Rasterećeni idemo kod Hajduka! Šafarić: Ovo je bila najgora partija otkad sam tu
"GAZI PURGERE" Dvosmislena poruka s Poljuda: Torcida poslala podršku Gazi?
Dvosmislena poruka s Poljuda: Torcida poslala podršku Gazi?

"Onog dana kad slijepac progleda, prvu stvar koju odbaci je štap, koji mu je pomagao cijeli život. Traje malo duže jer se ne laktaš, ne služiš spletkama i ne gradiš imidž spuštajući druge, ali upamti: laž trči sprint, istina maraton," poručila je Livajina odabranica.

Foto: Instagram

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 11
Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu
VJEČNI DERBI

Hajduk - Dinamo 0-2: 'Modri' fantastičnim golovima Hoxhe i Bakrara savladali 'bile' u Splitu

HAJDUK - DINAMO 0-2 'Modri' su u Splitu savladali najvećeg rivala i tak im umakli na prvenstvenoj ljestvici s tri boda više. Golove su postigli Hoxha (44. minuta) i Bakrara (80. minuta)
FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?
PALI U ZABORAV

FOTO Ovo su neki zaboravljeni junaci derbija! Sjećate li ih se?

Mnogi pamte Marija Pašalića i dva gola s kojim je srušio Dinamo u derbiju, ali malo tko pamti Harisa Bukvu koji mu je asistirao golove. Zato smo na jednom mjestu okupili neke od zaboravljenih junaka derbija...
Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025