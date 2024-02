Iscurile nove snimke iz VAR sobe s utakmica Dinama! 'Malo jači touch. A da ga dosudi, što ćeš...'

Bruno Marić i komisija hrvatskih sudaca HNS-a u srijedu je ujutro održala presicu za medije u kojoj su odgovorili na važna pitanja vezana uz vruću tekmu snimki iz VAR sobe koje su posljednjih dana iscurile u javnost s utakmice Varaždin - Hajduk, kao i Dinamo - Rijeka.

Stranica "Dnevnik nervoznog Hajdukovca od rođenja" objavila je na društvenim mrežama razgovor sudaca s utakmice Dinamo - Lokomotiva koja se 29. listopada odigrala na Maksimiru. Tada je glavni sudac utakmice bio Fran Jović, a u VAR sobi bio je Ante Čuljak. U 22. minuti utakmice Kevin Theophile-Catherine bio je u duelu s napadačem Lokomotive Indritom Tucijem. Tuci je pao nakon kontakta, lokosi su tražili penal, ali Jović nije pokazao na bijelu točku.

Ovako je tekao razgovor između Jovića i Čuljka koji je bio u VAR sobi.

- Naprijed, naprijed, naprijed, daj mi šesticu. Ništa, daj mi trojku, naprijed, još naprijed, to mi daj, provjera završena, sve je u u redu - poručio je Čuljak, a Jović mu odgovara...

- Sve je u redu? Ajde, bravo.

Jović je zatim poručio igraču Lokomotive da se digne, a zatim je tražio objašnjenje iz VAR sobe.

- Daj mi reci, kako je točno bilo to, kako je izgledalo? - upitao je Jović.

- Malo jači 'touch' - odgovara Čuljak.

- A nije to to, ne možeš za to penal suditi - komentirao je Jović.

- Slažem se - zaključio je Čuljak, pa nakon nekoliko sekundi dodao...

- A da ga dosudi, što ćeš - još je dodao Čuljak.

Dotičnu snimku i razgovor možete pogledati OVDJE.

Druga snimka, Godin lakat u glavu

U komentaru pod tu objavu dodali su snimku s utakmice Dinam i Rijeke prošli vikend u kojoj je Bruno Goda u sudačkoj nadoknadi laktom udario Darija Špikića u glavu.

Stranica "Dnevnik nervoznog Hajdukovca od rođenja" objavila je i snimku razgovora s te utakmice. Igor Pajač bio je VAR sudac i pratio je događanja na terenu.

- Ništa, ništa to. Mogući kazneni, svirao je penal - komentirao je Pajač, a jedan od sudaca na terenu je javio...

- Ruka u glavu! Žuti karton obavezno, laktom u glavu.