Istra kreše budžet i radi zaokret u politici, Radošević odlazi...

Istra 1961 radi zaokret u klupskoj strategiji. Srezat će budžet koji je sad na oko četiri milijuna eura. Cilj je da 60 do 70 posto momčadi čine igrači iz Istrine akademije ili iz Alavesa B, a ostatak da budu provjereni igrači, prenosi Regional Express.

Josip Radošević (32) napušta klub jer se "ne uklapa u klupsku strategiju", a ostaju Stjepan Lončar (29) i Smail Prevljak (31). Potvrđeni su dolasci Ivana Šaranića (23) i Bojana Ilievskog (26).

Ponude postoje za Filipa Tarabu (19), Antonija Maurića (22), Emila Frederiksena (25), golmana Franka Kolića (23) i Vinka Rozića (22). Što se tiče Advana Kadušića (28), iz kluba su poručili da mu, ako bude želio otići, neće stvarati probleme te bi ga mogli pustiti kao slobodnog igrača.

Ako Kolić napusti klub, Istra će dovesti još dva golmana. Jedna od opcija o kojoj se razmišlja je Lovro Majkić (26), bivši kapetan Istre, koji je u grčkom Arisu izgubio status prvog golmana.