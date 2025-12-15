Istra odgovorila na optužbe Rijeke: 'Mišković nije imao propusnicu za parking...'

Utakmica Istre i Rijeke je u nedjelju potrajala tek 15 minuta, ali donijela je više sadržaja nego što neke donesu tijekom 90 minuta. Krenulo je furiozno, domaćin je poveo golom Lawala u petoj minuti, Menalo je izjednačio četiri minute kasnije, ali utakmica je prekinuta u 15. minuti zbog guste magle koja je okovala Pulu.

Pokretanje videa... 02:00 Rijeka-Vukovar 3:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Satima se vijećalo kada će se utakmica nastaviti, ponedjeljak je bio jedna od opcija, ali kako Riječane u četvrtak čeka gostovanje u Krakovu kod Šahtara u posljednjem kolu Konferencijske lige, utakmica će se igrati 21. siječnja.

Rijeka: Konferencija Damira Miškovića, predsjednika HNK Rijeka | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Uoči početka utakmice dogodio se i jedan incident, tako barem tvrdi Rijeka. Objavili su oštro priopćenje u kojem su izrazili nezadovoljstvo zbog tretmana Istre prema predsjedniku Damiru Miškoviću. Tvrde kako ga nisu htjeli pustiti na parking Aldo Drosine, a kada su mu ipak dozvolili ulazak, nije bilo slobodnog parkirnog mjesta. Pogledao je utakmicu do prekida pa je navodno, uoči odluke o konačnom prekida, demonstrativno otišao sa stadiona i vratio se u Rijeku.

O svemu se sada oglasila i Istra koja je iznijela svoju stranu priče. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nakon provedenih internih izvida u svrhu utvrđivanja navoda koji se spominju u službenom priopćenju HNK Rijeke, NK Istra 1961 ovim obavještava zainteresiranu javnost da je prilikom dolaska službene delegacije HNK Rijeke na ulaz u parking stadiona Aldo Drosina, dežurna redarska služba na ulaznoj rampi ustanovila kako gostujućoj delegaciji nedostaju prethodno izdane parking propusnice.

Navedena situacija je ubrzo riješena nakon što je djelatnica iz protokola gostujućeg kluba donijela i predočila redarskoj službi navedene propusnice (koje je NK Istra 1961 dostavila nekoliko dana ranije gostujućem klubu), a temeljem kojih je omogućen ulaz u krug parkinga.

NK Istra 1961 žali ako je takva situacija izazvala bilo kakvu neugodnosti gostujućoj delegaciji, te će u budućnosti poduzeti daljnje mjere radi bolje suradnje sa službama protokola gostujućih klubova.

U svakom slučaju, NK Istra 1961 drži da je ovaj slučaj nepotrebno predimenzioniran u javnosti i da se ovakve situacije trebaju rješavati u dobroj vjeri i to običnim razgovorom između klubova, a sve u svrhu održavanja korektnih odnosa i sprječavanja eskaliranja nepotrebnih tenzija", poručili su iz Pule.