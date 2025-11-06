Italija 'bruji' o napadu Jurića na glavnu zvijezdu: 'Hrvata vodi strast i teško kontrolira emocije'

Iako je Atalanta slavila na teškom gostovanju kod Marseillea (0-1) u 4. kolu Lige prvaka, glavna priča s utakmice ipak je sukob Ivana Jurića i Ademole Lookmana.

Podsjetimo, hrvatski trener je izvadio krilnog igrača iz igre u 75. minuti, nakon čega je Lookman nešto dobacio Juriću. Nije prošlo bez reakcije, trener Atalante ga je uhvatio za ruku i žestoko verbalno napao, a morali su intervenirati i ostali članovi stručnog stožera.

Talijanski mediji raspisali su se o incidentu pa Sky Sport Italia piše o tome da se verbalni sukob nastavio i nakon završetka utakmice. Gazzetta, pak, piše o tome da je "temperamentni hrvatski trener ponovno pokazao koliko ga vodi strast i koliko mu je teško kontrolirati emocije".

O incidentu s utakmice piše i Corriere dello Sport, koji ističe da je i ranije tijekom utakmice bila vidljiva napetost između igrača i trenera. Ipak, Jurić je nakon utakmice govorio u pomirljivom tonu.

- To su stvari koje se stalno događaju, komentiramo ih svake nedjelje. Dogodilo se i De Bruyneu u Napulju; neki igrači ne reagiraju najbolje kad ih se mijenja, ali to rješavamo u svlačionici - rekao je i dodao:

- Svi znamo kako to izgleda, svi smo bili i igrači i treneri. Takve se stvari događaju u žaru borbe. Najvažniji su Atalanta, klub, momčad i navijači. Sve radimo u interesu momčadi. Razumijem emocije, otresem to sa sebe i idemo dalje.

Portal LaCronaca24 istaknuo je Jurićev temperament u svome osvrtu:

"Tenzije između Jurića i Lookmana bile su vidljive. Trenerova reakcija bila je instinktivna, krvava, vođena adrenalinom - tipično za njegov temperament", pišu Talijani.

Ipak, zajednički je zaključak talijanskih medija da je najvažnija pobjeda Atalante, koja se sa sedam bodova u četiri kola bori za prolazak u nokaut fazu natjecanja.

Lookman je prošlog ljeta zahtijevao transfer u Inter, ali nije se ostvarilo. Za Atalantu igra od ljeta 2022. i odigrao je 127 utakmica te zabio 53 gola, uz 25 asistencija.