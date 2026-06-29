Ivan Bilić o sigurnosti Poljuda: Ondje se ne može igrati ako je vjetar jači od 70 km/h...

Predsjednik Hajduka Ivan Bilić na Glavnoj je skupštini govorio o stanju Poljuda, obnovi oštećenog krovišta, planovima za novi stadion i gradnji kampa u Stobreču. Bilić je otkrio da je klub dosad obnovio približno polovicu leksanskih ploča na krovu Poljuda, koje je oštetilo prošlogodišnje nevrijeme. Nakon početnih poteškoća s naplatom radovi se nastavljaju, a u Hajduku vjeruju da će ih završiti do početka kolovoza.

- Trenutno smo na nekih 50 posto obnovljenih leksan ploča na krovištu stadiona, oštećenih nakon prošlogodišnjeg nevremena. Imali smo manjih problema i po pitanju same naplate, ali to je sada riješeno. Vjerujem da ćemo spremni ući u osmi mjesec. Što se tiče stadiona, angažirali smo profesora Mihanovića da izradi studiju, o pitanju stadiona i cijele konstrukcije. Nije mogao naći troje recenzenata za studiju, stručnjaka koji su bili voljni u tome sudjelovati. Predana je studija Ministarstvu. Radna skupina Ministarstva prije dva tjedna posjetila je stadion. Predana im je cijela dokumentacija. Oni su sada u analizi studije - kazao je Bilić.

Predsjednik Uprave Bilić potvrdio, Goran Vučević napušta Hajduk | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Klub je profesora Mihanovića angažirao kako bi izradio cjelovitu studiju o stanju stadiona i njegove konstrukcije. Studija je predana nadležnom Ministarstvu, čija je radna skupina obišla Poljud i preuzela potrebnu dokumentaciju. Bilić je naglasio da Hajduku sigurnost stadiona predstavlja apsolutni prioritet. Klub je dobio HNS-ovu licencu za iduću sezonu, ali će zbog preporuka iz studije dodatno pratiti jačinu vjetra na stadionu.

- Klubu je od jedine važnosti da je stadion siguran. I ranije smo morali svu dokumentaciju predavati HNS-u, Uefi. Dobili smo licencu za korištenje stadiona za sljedeću sezonu. Profesor Mihanović je tražio da se limitira korištenje stadiona pod utjecajem vjetra, sa 170 da se ono smanji na 130 km/sat. Čisto za informaciju, nogomet se ne može igrati ako je vjetar jači od 70 km/sat. Naručili smo uređaje koji će mjeriti vjetar. Vjerujemo da smo učinili sve što je moguće. Novi stadion značio bi puno za samoodrživost kluba. Vjerujemo da ćemo uz Pomoć Grada do toga i doći - uvjeren je Bilić.

Hajduk je naručio uređaje za mjerenje vjetra, dok se istodobno nastavljaju razgovori o gradnji novoga stadiona. U klubu smatraju da je novi stadion nužan za dugoročnu samoodrživost i povećanje prihoda, osobito kroz razvoj ugostiteljskih i komercijalnih sadržaja.

Predstavnik Grada Splita poručio je da Grad sudjeluje u svim procesima povezanima sa stadionom te da će nakon stručnih analiza preuzeti vođenje daljnjih koraka.

- Puno se priziva Grad, kao da u ovim procesima uopće ne sudjelujemo. Upoznati smo sa svim procesima koji se događaju, želimo biti korektor svih događanja. Uključivat ćemo se i utjecati još i više. Moramo naći način kako bismo premostili dubioze i krenuli dalje. Bez nekakvog hospitalityja nećemo moći doći do razina koje klubu trebaju, a to znači novi stadion. Grad Split je sudjelovao u tim razgovorima, na raznim panelima. Grad cijelo vrijeme to prati. Da vas kao predstavnik Grada informiram, sredinom srpnja očekujemo da Povjerenstvo koje je Ministarstvo graditeljstva oformilo, od osam članova, izađe s prvim ekspertizama. Molio sam samo da to ne budu nekakva polurješenja. Obećano mi je da će to biti jasno komunicirano, s jasnim zaključcima. Onda će se loptica opet vratiti Grad, dalje će taj proces voditi Grad. Gradonačelnik je dao obećanja, toga će se i držati. Zemljište na kojem bi se gradio kamp je gradsko, ali trenutno je Zakon o prostornom uređenju na "ledu" i promjene bi se trebale donijeti krajem godine.

Foto: Zvonimir Barisin

Hajduk paralelno radi i na projektu budućeg kampa u Stobreču. Klub je angažirao tvrtku koja će pripremiti idejno rješenje, a završetak toga dijela projekta očekuje do kraja godine.

- Angažirali smo tvrtku koja će raditi pripremu idejnog projekta za kamp u Stobreču. Vjerujemo da će do toga doći krajem godine.

Bilić je najavio i nastavak sanacije pomoćnog igrališta, koja će se provesti u dvije faze. Dioničari su točku dnevnog reda o osvrtu Uprave na stanje i poslovanje društva u 2026. godini prihvatili s 517.789 glasova za i devet protiv.