Ivan Leko: Malo smo se kockali. Pukštas? Ne znaš gdje je bolji

Prvi Jadranski derbi sezone pripao je Hajduku, koji je tako nakon skalpa na Maksimiru srušio i Rijeku te nakon dva kola ostao stopostotan.

- Bitna pobjeda, dvije najteže utakmice. Rijeku smo ostavili bez velike šanse, mi smo bili strpljivi. Zadovoljan sam, odigrali smo na rezultat. Dečki zaslužuju čestitke - kazao je Ivan Leko za Maxsport pa nastavio:

- Iznenadili su nas, opredijelili se za nisku obranu i kontre. Trebalo nam je vremena da pronađemo prostor, a u drugom smo vremenu izdominirali momčad koju je jako teško dobiti. Imali smo i danas sreće, iako smo potpuno zasluženo slavili.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Danas su od prve minute krenuli Odjidja i Moufi.

- Nisu spremni. To je bilo kockanje. Ovo su utakmice za prave igrače. Treba nam vremena da se utrenira da budemo bolje. Srećom, hoće nas rezultat. Sad samo mirno, čeka nas ozbiljan kolovoz i nadam se da ćemo isprovocirati sreću.

Utakmicu je u 50. minuti odlučio fantastični Rokas Pukštas.

- Momak je fenomenalan. "Box to box", moderan igrač. Ne znaš gdje je bolji. Dečko ima 18 godina, bitna je karika kod nas. U Hajduku s 18 godina igra svaku utakmicu, svaku minutu. I to zaslužuje.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Osijek je zahtijevao odgodu utakmice, pa je Hajdukova sljedeća utakmica tek ona u Konferencijskoj ligi.

- Moramo izbaciti dvije dobre momčadi. mat ćemo šanse protiv svih, Imamo deset dana da se dobro pripremimo.

Jeste li očekivali svih šest bodova u dva derbija?

- Čovjek se uvijek nada, šalimo se ako sanjamo sanjamo veliko. Bili bi zadovoljni i s četiri, a ovako je super. Ni u Maksimiru ni ovdje nije nas suparnik napravio nešto, mi smo imali i sreće ali ako je zaslužiš, ako si pošten, onda te sreća i pomazi.

Odjidja je od velike koristi?

- Da budem iskren nije bilo planirano da igra ovako brzo. Ali nekad moraš riskirati, ovo je bio casino, nije trenirao i igrao, ali velika je utakmica, puno ljudi, i ovo je predstava za njega. Treba ga dizati... Treba trenirati s njim, on je drugačiji od Yassinea, mi ćemo rasti što više budemo zajedno.

Hajduk je pao nakon zamjena?

- Ne bih rekao. Nisu oni nama zapucali na gol. Mi smo im prepustili loptu na centru. Mi imamo 12-1 udarce iz kaznenog prostora. Njegovim izlaskom i izlascima drugih nešto smo malo izgubili na mirnoći. Imali smo posjed, imali smo i prilike, aloi je bilo mekše. Daleko od toga da smo se tresli, nitko na stadionu se večeras nije tresao.

- Kako ste zadovoljni balansom obrane i napada?

- Obrana jako dobra, imali smo dvije -trti neforsirane pogreške. To ej tako, imaš ti svoje momente i pogreške i oni isto tako. Mi smo čekali, imali smo svoje prilike protiv suparnika koji je igrao nisko, s pet otraga. Nismo to očekivali ali snašli smo se i bilo je bolje u drugom dijelu.

Jeste li zadovoljni kako je pao gol?

- Uvijek golu prethodi pogreška. I uvijek si ljut zbog toga. Ali realno nakon ovih 90 minuta mi smo realno bili bolji i zasluženo slavili. Iako je ovo nogomet i sve je moguće, ali večeras je naša zaslužena pobjeda.

Gledatelji su napunili stadion, kolika je njihova zasluga?

- Mi znamo našu publiku, došli su nemoguće, a kad dođu ljudi vole nogomet, žele dobar Hajduk Ako nije dobro onda bude tišina, a danas nije bila tišina. Kad smo igrali bili su uz nas, kad smo se čuvali bili su uz nas, sinergija momčadi i tribina bila je dobra. Na nama je da to iskoristimo, da to bildamo, da publika bude 12 igrač i ja im duboko od srca zahvaljujem na dolasku i na podršci.

Kako održati momčad deset dana bez utakmice?

- To su pravila, nama to ne odgovara, mi želimo igrati a ne odgađati. Volio bih odigrati nešto jer ti nijedan trening ne može biti kao utakmica. Nije idealno, ali ljudi su iz Osijeka to zatražili i nema tu prigovora, idemo dalje.

Jeste li gledali Beitar i PAOK?

- Nisam, gledao sam Rijeku, ne volim preskakati ništa. Treba se dati svakom sljedećem suparniku, uostalom, trener si do sljedeće utakmice, tko zna što dalje. Ali imali smo ljude koji su gledali tu utakmicu.

Ima li Hajduk sve preduvjete da osvoji naslov?

- I ja sam navijač bio zadnjih 15 godina, uživao i nadao se. Lijepo je to, gledaš hajduka na Poljudu, ili s prijateljima na gostovanju, uz večeru. Ali neozbiljno bi bilo sada pričati o tome, ostavimo ljudima da uživaju, a na Velikoj Gospi je što je bilo. Imamo dosta za radii, za kompletirati momčad, nismo više samo simpatični, vidje ćemo 25. svibnja ili 1. lipnja kako ćemo ostati....

Sergej Jakirović priznao je da njegova momčad nije bila na razini koja je potrebna za slavlje na Poljudu.

- Moramo čestitati Hajduku na pobjedi. Nismo bili dobri na lopti, slabo smo prenosili loptu u njihovu polovicu. Kao da smo samo čekali da završi poluvrijeme. Nešto smo pokušavali, ali to je sve bilo jalovo da bi mi nešto danas ovdje uzeli - kazao je trener Rijeke pa nastavio:

- Je li gostovanje na Kosovu ostavilo traga? Svi kažu da su dobro, ali vidi se na njihovom koraku. Moramo se okrenuti četvrtku, izabrati igrače da odigramo dobru utakmicu. Imali smo ideju da se branimo, međutim to nije bio problem. Kad smo uzeli loptu, nismo bili raspoloženi za nešto više.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Izuzev prvog udarca i stative mi nismo bili na lopti, nismo bili aktivni, nismo radili stvari koje smo se dogovorili. Uveli smo zamjene, osvježili se, ali primili smo gol iz prekida koje moramo bolje braniti. Bili smo jalovi, nedostajalo je završnog pasa, da uđemo u bolju situaciju.... Čestitam Hajduku.

Je li veliki broj gledatelja utjecao na vaše igrače?

- Rekao sam da neki nisu igrali u ovakvoj atmosferi, ali to nije opravdanje, premalo smo odgovornosti uzimali i tu je ključ što nismo bili hrabriji, što nismo pritisli Hajduk više. Danas su bili bolji.

Što vas je ljutilo kod suca?

- Ništa, zaželio sam mu sreću.

Ljuti li vas što je gol iz prekida ili što niste očistili tri lopte prije toga?

- Nismo bili uz igrače, naravno da me to ljuti.

Je li vam žao što utakmica nije odgođena?

- Nije mi žao. U mom prvotnom planu nije bilo odgoda, nego se pojavio problem čartera, nismo se imali čime vratiti. Ne bih ni ja odgodio utakmicu da smo mi rasprodali stadion, zašto bi nama Hajduk odgodio.

Otvaranje sezone je dobro?

- Je, lijepo je vrijeme, zaželjeli su se ljudi nogometa, imamo u Osijeku i novi stadion... Ima još puno do kraja, pa koji smo mi bili lani kad sam ja došao, i koji smo bili na kraju? Ima dosta do kraja, svi želimo više, pogotovo u Europi.

Koliko vam se Hajduk čini bolji nego lani?

- Možda su uigraniji, pojačali su neki igrači konkurenciju. Nije to nešto spektakularno, ali bit će konkurentni, što se od njih i očekuje.

Kako ćete nadomjestiti Frigana?

- Dovest ćemo novog napadača. On i Princ su sudjelovali u 22 gola od naših 27, zato su se i prodali za toliki novac. To dovoljno govori.