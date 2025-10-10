Ivan Perišić je imao utakmicu za zaborav. Dobio najlošiju ocjenu, a jedan podatak je porazan...

Hrvatska je u sedmom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo remizirala s Češkom. U utakmici u Pragu nije bilo golova, iako je na obje strane bilo prilika za gol. U prvom dijelu domaćini su u dvije minute stvorili dvije izgledne situacije, a u 29. minuti tražili su kazneni udarac nakon što je Provod pogodio Josipa Šutala u ruku. Ipak, sudac je ostao nijem na njihove prosvjede.

Iako su "vatreni" u prvom dijelu bili daleko od prave igre, najbolju priliku imao je Ivan Perišić nakon uigrane akcije poslije kornera u 30. minuti. Lopta se stigla do Perišića, koji je snažno pucao lijevom nogom, ali je pogodio iznad gola. Samo šest minuta kasnije Kristijan Jakić ubacio je povratnu loptu, a krilni napadač PSV-a ponovno je pucao iz sve snage, no udarac je otišao daleko iznad grede.

Te dvije prilike inače su ziceri za Perišića, koji je nastavio u formi iz prošle sezone. Ipak, promašaje je nakon utakmice istaknuo i izbornik Zlatko Dalić.

- Perišić je imao dvije stopostotne šanse, no igra nije bila na visini, možemo i moramo igrati bolje i kvalitetnije - rekao je Dalić.

Izbornik inače rijetko kritizira igrače, osobito ne poimence, a kad je riječ o najiskusnijima, takvo što gotovo se ne pamti. Da je Perišić bio malo koncentriraniji, Hrvatska bi već sada praktički osigurala plasman na Svjetsko prvenstvo i to kao nositelj, što bi joj donijelo znatno lakši ždrijeb za veliko natjecanje u SAD-u, Meksiku i Kanadi.

Da izbornik nije bio zadovoljan Perišićevom izvedbom potvrđuje i to što ga je u 76. minuti zamijenio Toni Fruk. Za nešto više od sat vremena igre Perišić je imao samo 57 posto točnih dodavanja (12 od 21), a porazno je i to što nije pogodio nijedan od tri ubačaja ni jedini pokušaj duge lopte.

Prema podacima Sofascorea, promašio je jednu veliku priliku, upravo onu nakon povratne lopte Jakića. Osim toga, izgubio je posjed lopte 18 puta, ali je ipak osvajao duele: u zraku je imao 50 posto uspješnosti (četiri osvojena od osam), a na tlu 33 posto (jedan od tri).

Bila je to predstava ispod razine na kakvu smo godinama navikli od jednog od najboljih strijelaca u povijesti reprezentacije. Za izvedbu protiv Češke dobio je ocjenu 6,5, što je i najslabija ocjena među svim igračima koje je Dalić izabrao.