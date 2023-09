Ivanišević: S Novakom sam sve osvojio. Sad mogu dati otkaz...

Srpski tenisač Novak Đoković (36) pobijedio je Danila Medvjedeva (27) sa 6-3, 7-6 (5) i 6-3 te osvojio četvrtu US Open titulu u karijeri i čak 24. Grand Slam titulu.

Foto: MIKE SEGAR/REUTERS

Iako su zajedno osvojili osam Grand slam titula, Novak Đoković prvi je put osvojio US Open s Goranom Ivaniševićem (51) kao trenerom. Podsjetimo, Ivanišević je Đokovićev trener od lipnja 2019. godine, a srpski tenisač te se godine umirovio u četvrtom kolu dok je gubio 2-0 u setovima od Stana Wawrinke.

Iduće je godine Đoković diskvalificiran zato što je pogodio sutkinju s lopticom, dok je 2021. izgubio u finalu od Medvjedeva, dok lani nije uopće imao dozvolu za put u SAD zato što nije bio cijepljen. Ivanišević i Đoković tako su zajedno osvojili svaki GS turnir i doslovno pokorili tenis, što je priznao i legendarni Hrvat...

Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION

- Nedostajao mi je US Open s njim, osvojio sam ga s Čilićem, a sad ga imam i s Noletom. Sad mogu dati otkaz jer smo sve osvojili, a znam da Challenger turnire neće igrati... Sve smo osvojili!

Komentirao je napetost finala i tvrdi da je adrenalin uvijek prisutan.

- Grand slam finale uvijek je Grand slam finale, sad mi ga nije lakše gledati. Vidjeli ste u Wimbledonu, jedan poen gore ili dolje i sve je moglo biti drugačije. Tako je moglo biti i ovdje da je Medvjedev dobio drugi set. Ali sad sam se već naviknuo, ponekad ga (Đokovića, op. a.) čujem kada viče, a ponekad ne.

Želi osvojiti Davis cup sa Srbijom

Đokovića očekuje nastup na Davis cupu sa Srbijom, nakon čega slijedi azijska turneja. Đoković je lani osvojio ATP 250 u Astani, a ove se godine vraćaju i turniri u Kini, uključujući i Shanghai Masters, koji se zbog koronavirusa nisu održali od 2019. godine.

- Teško će Đoković doći do Kine, trenutno je veća vjerojatnost da neće nego da hoće. Treba dobro sve posložiti u glavu, sad ga čeka Davis Cup, a mislim da će prije ATP Finala (12. studeni - 19. studeni) u Torinu odigrati Masters u Parizu (10. listopad - 5. studeni). Trenutno mu je prioritet titula u Davis cupu.

Foto: ROBERT DEUTSCH/REUTERS

Ivanišević je otkrio da ga čeka odlazak na operaciju koljena i da će na kratko bit rastavljen od Đokovića, a zatim je nahvalio srpskog tenisača.

- On je rođen takav, genije je, jedan od milijun. Ovo je jedan od najvećih uspjeha u sportu, ne samo u tenisu. On je pobjednik, motiviraju ga Nadal i Federer, tako su se gurali, ali on je rođeni pobjednik. Ako mu kažete da nešto ne može, on će vam dokazati da može. Čak i ako je ozlijeđen i kada se ne osjeća dobro. Ne mogu reći da smo svi s Balkana takvi, on je najbolji i tako je - zaključio je Ivanišević.