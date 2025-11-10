VIDEO Nije htio zabiti pa dobio crveni!? Najbizarnija minuta u povijesti hrvatskog rukometa

Tko kaže da nije zanimljiva hrvatska rukometna liga... Osijek i Moslavina u devetom kolu "premijerke" na Zrinjevcu su odigrali 26-26, a ono što se dogodilo u zadnjoj minuti utakmice, vjerojatno je najbizarniji trenutak u povijesti hrvatskog rukometa.

Što se dogodilo? Moslavina je vodila 26-25, imala je i napad za pečat pobjede, no suci su svirali utrčavanje u golmanski prostor. Golman Osijeka Marko Frajhaut pogriješio je pri izvođenju, loptu je presjekao Ivan Laljek i krenuo po golu. No, ne izravno nego pasivno, zaobilaznim putem "žonglirajući" loptu. Kad je možda i shvatio da se to ne smije, bilo je kasno, suci su dosudili namjerno odugovlačenje odnosno nesportsku igru te, s obzirom da se sve zbilo u zadnjoj minuti prema pravilima, Laljeku pokazali crveni karton, a sedmerac za Osijek, koji je u remi u zadnjim sekundama pretvorio Vašarević.

Nevjerojatno, ali, evo, moguće je i ovako ispustiti pobjedu, Moslavini bi bila prva ove sezone. Laljek, inače, ima i iskustvo Lige prvaka sa Zagrebom...