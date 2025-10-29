Ivica Zubac rijetka svjetla točka u velikom porazu LA Clippersa

Hrvatski košarkaški reprezentativac Ivica Zubac i njegovi Los Angeles Clippersi nisu se dobro proslavili na gostovanju kod Golden State Warriorsa. NBA prvak iz 2022. slavio je s uvjerljivih 98-79 u atipičnoj utakmici za standarde moderne košarke, s obzirom na to da su ove dvije momčadizajedno zabile "samo" 177 koševa.

Utakmica je otišla u korist "ratnika" zahvaljujući katastrofalnoj šuterskoj večeri Clippersa. Momčad iz Los Angelesa zabila je samo šest trica na utakmici uz katastrofalni postotak od 18 posto na 33 pokušaja. S druge strane, Warriorsi su zabili 17 od 45 pokušaja (37 posto) s trice.

Foto: Neville E. Guard/REUTERS

Unatoč porazu, Ivica Zubac bio je rijetka svjetla točka u momčadi Clippersa. Imao je double-double učinak od 14 koševa i 13 skokova, dok je James Harden predvodio Clipperse s 20 koševa. Jimmy Butler bio je najbolji strijelac utakmice s 21 košem, a Steph Curry zabio je 19 koševa.

Sjajan obračun u istočnoj konferenciji imali su Giannis Antetokounmpo u Milwaukee Bucksima i Jalen Brunson u New York Knicksima. Milwaukee je slavio 121-111, a Grk Antetokounmpo briljirao je sa 37 koševa, osam skokova, sedam asistencija, ukradenom loptom i blokadom.

Foto: Neville E. Guard/REUTERS

Jalen Brunon imao je 36 koševa, a istaknuli su se još Ryan Rollins s 25 koševa za Buckse i Mikal Bridges s 24 koševa i 11 skokova za Knickse.

NBA rezultati, srijeda 29. listopad

Wizards - 76ers 134-139

Heat - Hornets 144-117

Bucks - Knicks 121-111

Thunder - Kings 107-101

Warriors - Clippers 98-79