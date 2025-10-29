Clippersi potonuli protiv Warriorsa uz očajnu šutersku večer! Zubac briljirao sa 14 poena i 13 skokova. Giannis dominirao s 37 poena protiv Knicksa
Ivica Zubac rijetka svjetla točka u velikom porazu LA Clippersa
Hrvatski košarkaški reprezentativac Ivica Zubac i njegovi Los Angeles Clippersi nisu se dobro proslavili na gostovanju kod Golden State Warriorsa. NBA prvak iz 2022. slavio je s uvjerljivih 98-79 u atipičnoj utakmici za standarde moderne košarke, s obzirom na to da su ove dvije momčadizajedno zabile "samo" 177 koševa.
Utakmica je otišla u korist "ratnika" zahvaljujući katastrofalnoj šuterskoj večeri Clippersa. Momčad iz Los Angelesa zabila je samo šest trica na utakmici uz katastrofalni postotak od 18 posto na 33 pokušaja. S druge strane, Warriorsi su zabili 17 od 45 pokušaja (37 posto) s trice.
Unatoč porazu, Ivica Zubac bio je rijetka svjetla točka u momčadi Clippersa. Imao je double-double učinak od 14 koševa i 13 skokova, dok je James Harden predvodio Clipperse s 20 koševa. Jimmy Butler bio je najbolji strijelac utakmice s 21 košem, a Steph Curry zabio je 19 koševa.
Sjajan obračun u istočnoj konferenciji imali su Giannis Antetokounmpo u Milwaukee Bucksima i Jalen Brunson u New York Knicksima. Milwaukee je slavio 121-111, a Grk Antetokounmpo briljirao je sa 37 koševa, osam skokova, sedam asistencija, ukradenom loptom i blokadom.
Jalen Brunon imao je 36 koševa, a istaknuli su se još Ryan Rollins s 25 koševa za Buckse i Mikal Bridges s 24 koševa i 11 skokova za Knickse.
NBA rezultati, srijeda 29. listopad
- Wizards - 76ers 134-139
- Heat - Hornets 144-117
- Bucks - Knicks 121-111
- Thunder - Kings 107-101
- Warriors - Clippers 98-79
