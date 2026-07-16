'IZBACITE IH S SP-A!' Argentini zbog političke poruke nakon polufinala prijeti teška kazna

Pobjeda Argentine protiv Engleske 2-1 u polufinalu Svjetskog prvenstva i plasman u finale protiv Španjolske ostavila je i političke repove. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka u Atlanti, argentinski nogometaši proslavili su trijumf držeći transparent s natpisom "Las Malvinas son Argentinas" (Malvini su argentinski), rasplamsavši tako stari sukob oko suvereniteta nad Falklandskim otočjem i potaknuvši oštru reakciju iz Velike Britanije, gdje se traži hitna reakcija Fife.

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Oštre reakcije iz Londona

Reakcija britanske vlade bila je brza i nedvosmislena. Glasnogovornik premijera Keira Starmera poručio je kako premijer podržava pozive na istragu krovne nogometne organizacije.

​- Svjetsko prvenstvo možda nije naše, ali Falklandski otoci definitivno jesu. Naš stav je nepromijenjen. Samoodređenje je na otočanima i naša predanost Falklandima nikada neće posustati - stoji u priopćenju Downing Streeta.

Ministar gospodarstva Peter Kyle ocijenio je potez argentinskih igrača "potpuno neprimjerenim" i "flagrantnim kršenjem pravila".

​- U središnjim postulatima Svjetskog prvenstva stoji da je politika odvojena od nogometa. Ovo je sada stvar za Fifu i očekujem da će provesti temeljitu istragu - rekao je Kyle za BBC, dodavši kako dostojanstvo s kojim je engleska momčad podnijela poraz stoji u savršenom kontrastu s ponašanjem Argentinaca.

Incident je ponovno oživio bolna sjećanja na rat iz 1982. godine, koji je izbio nakon što je argentinska vojna hunta izvršila invaziju na otočje koje se nalazi oko 500 kilometara od argentinske obale. U sukobu koji je trajao 74 dana poginulo je 649 argentinskih i 255 britanskih vojnika, kao i troje civila s otoka.

Foto: Paul Childs

Pozivi na suspenziju i Fifina pravila

U britanskoj javnosti i političkim krugovima ubrzo su se pojavili zahtjevi za drastičnim kaznama. Ed Davey, čelnik Liberalnih demokrata, zatražio je da se argentinskim igračima koji su sudjelovali u incidentu zabrani nastup u nedjeljnom finalu protiv Španjolske. Davey je povukao paralelu sa slučajem s Eura 2024., kada je Uefa suspendirala španjolske reprezentativce Rodrija i Álvara Moratu na jednu utakmicu jer su tijekom slavlja uzvikivali "Gibraltar je španjolski".

Ovakvi pozivi temelje se na strogim pravilima Fife koja zabranjuju isticanje bilo kakvih političkih, vjerskih ili osobnih poruka. U disciplinskom pravilniku jasno stoji da su na stadionima zabranjeni svi "materijali, uključujući transparente, zastave, letke i odjeću, koji su političke, uvredljive i/ili diskriminatorne prirode". Iako je osiguranje uoči utakmice u Atlanti, svjesno povijesnih tenzija, zabranilo unošenje transparenata koji se odnose na suverenitet otočja, jedan je očito stigao do terena nakon što su ga navijači dobacili igračima.

Argentinski odgovor: 'Igrali smo i za njih'

Dok su britanski mediji osuđivali potez, u Argentini je izazvao val odobravanja. Potpredsjednica države Victoria Villarruel, koja je uoči utakmice Engleze nazvala "uzurpatorima i piratima", nakon pobjede je objavila fotografiju igrača s transparentom uz poruku: "Malvini su argentinski! Zabranili su ih unijeti na stadion, ali zaboravili su da ih nosimo u krvi i srcu."

Igrači su također stali iza svoje geste. Veznjak Leandro Paredes objasnio je emocionalnu pozadinu.

​- Nažalost, to je tužan dio naše povijesti, za sve uključene. I to boli. Znali smo da igramo i za njih, za sve naše ljude, za cijelu naciju. Vjerujem da smo to učinili na najbolji mogući način - izjavio je Paredes.

Ovo nije prvi put da argentinska reprezentacija krši Fifina pravila na ovaj način. Godine 2014. Argentinski nogometni savez kažnjen je s 30.000 švicarskih franaka jer su igrači prije prijateljske utakmice sa Slovenijom pozirali s identičnim transparentom. Postoje i stroži presedani, poput onog s Olimpijskih igara 2012., kada je južnokorejski igrač Park Jong-woo dobio dvije utakmice suspenzije jer je istaknuo poruku "Dokdo je naš teritorij", referirajući se na otočje oko kojeg se spori s Japanom.

S obzirom na to da se ovaj incident dogodio tijekom Svjetskog prvenstva i u utakmici upravo protiv Engleske, Fifa bi mogla izreći i ozbiljniju kaznu od novčane, iako se isključenje Argentine iz finala smatra malo vjerojatnim.

*uz korištenje AI-ja