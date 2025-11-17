Izbornik Crne Gore: Pokazali smo da možemo igrati sa silama

Hrvatska nogometna reprezentacija pobjedom protiv Farskih otoka (3-1) u Rijeci osigurala je plasman na Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Preokret i pobjeda protiv Crne Gore u Podgorici (3-2) bili su samo šlag na tortu gotovo savršenog kvalifikacijskog ciklusa "vatrenih".

Ipak, isto ne vrijedi za današnje protivnike koje je u ciklus poveo hrvatski stručnjak Robert Prosinečki. Njegov mandat završio je visokim porazom od Farana 4-0 na gostovanju, a potom je na klupu sjeo legendarni crnogorski napadač Mirko Vučinić. Unio je neke promjene, no stigao je prekasno i nije uspio odvesti svoju momčad na prvo veliko natjecanje u povijesti.

Crnogorska momčad povela je 2-0, ali u drugom dijelu ispustila je prednost i izgubila sva tri boda koja bi imala samo simbolično značenje.

- Mislim da smo odigrali veoma dobru utakmicu, dobru za naše samopouzdanje i pokazali da možemo igrati protiv velikih sila - rekao je Vučinić za crnogorsku nacionalnu televiziju.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

U današnjem susretu pronašao je puno toga pozitivnog.

- Pristup je bio fenomenalan. Jedini problem je što nam se događaju prekidi u igri, a to si ne smijemo dozvoliti. Čim ne dajemo 100 posto, čim netko ne trčimo, ne valja rabota! Ipak, mnogo toga je bilo dobro, iako smo primili jeftine golove. Treba puno raditi i rekao sam momcima da mali detalji prave razliku.

Na kraju je istaknuo kako momčad ima potencijal za napredak.

- Samo radom i pognute glave. Sve je bilo fenomenalno, ali izgubili smo i Hrvatska slavi. Moramo biti konkretni i zabijati golove. Momci prate moje ideje, to je važno i vidi se da daju sve od sebe. Ponavljam, detalji su bitni i oni odlučuju, na tome moramo raditi. Možemo igrati u bilo kakvoj formaciji, ali ako se ne borimo, ako ne napravimo jedan dodatni sprint zbog suigrača i ne igramo s hrabrošću, sve je uzalud - zaključio je Vučinić.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Zadovoljan prikazanim, usprkos porazu, bio je i Stefan Jovetić, igrač s najviše nastupa u nacionalnom dresu te nekadašnja velika zvijezda Manchester Cityja.

- Možemo biti prezadovoljni igrom i zalaganjem, bilo je mnogo pozitivnih stvari. Ali, nismo smjeli dozvoliti preokret, imali smo 2-0 i sve u svojim rukama. Na ovom nivou ne smije se poklanjati ništa. Sve u svemu, zadovoljan sam i moram pohvaliti momke - rekao je Jovetić.

Odao je i počast Hrvatskoj.

- Naboj uvijek postoji, još je veći u teškim situacijama. Ako ja mogu sa 36 godina trčati i boriti se, mogu i drugi. Tako treba biti protiv svakog, ne samo protiv momčadi kao što je Hrvatska.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Jovetić vjeruje da Crna Gora ima kvalitetu.

- Iskreno, ima dosta toga što se može naučiti iz ovih kvalifikacija. Došlo je do smjene generacija, tu su sada mladi s velikim kvalitetom. Na njima ostaje budućnost, a mi ćemo pomoći koliko možemo - istaknuo je Jovetić.

Na kraju je napomenuo da i dalje želi biti dio reprezentacije.

- Tu sam. Nikad nisam ni rekao da neću igrati. Vjerujem u ovu ekipu i dok god vjerujem, bit ću tu - zaključio je Jovetić.