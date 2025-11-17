Navijači 'vatrenih': 'Zabrinjava pristup nekih igrača', 'Modrićev ulazak promijenio je utakmicu'

Hrvatska nogometna reprezentacija na dramatičan je način zaključen iznimno uspješan kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Iako je Crna Gora u Podgorici vodila 2-0 golovima Osmajića i Krstovića, "vatreni" su pokazali karakter i vratili se golovima Ivana Perišića iz penala, Kristijana Jakića te Nikole Vlašića, koji je u 87. minuti osigurao pobjedu.

Ova utakmica bila je posljednja u kvalifikacijskoj skupini L, u kojoj je Hrvatska već ranije osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Pobjeda u Podgorici bila je važna za osiguravanje što boljeg statusa prilikom ždrijeba skupina za Mundijal, čime je uspješno zaokružena godina u kojoj su "vatreni" dominirali u svojoj skupini, ostvarivši impresivne pobjede.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Objava je izazvala lavinu reakcija navijača. Dok su mnogi uputili čestitke i pohvale, bilo je i onih koji su iskazali zabrinutost. Neki su kritizirali eksperimentiranje s momčadi. Drugi su komentirali dugogodišnji problem opcija u napadu.

"I iz aviona se vidi kako je Modrićev ulazak promijenio igru."

"Utakmica bez značaja, takav nam je bio i pristup. Na kraju je kvaliteta presudila."

"Čisto podcjenjivanje protivnika!"

"Zabrinjava pristup pojedinih igrača."

"Jedna od lošijih utakmica, popili ste živce."

"Na SP-u se mora puno bolje."

"Livakoviću skinut kapu. Ne brani u klubu, ali sjajan je za reprezentaciju."