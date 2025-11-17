Ova utakmica bila je posljednja u kvalifikacijskoj skupini L, u kojoj je Hrvatska već ranije osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. A preokret je izazvao radost, ali i brigu pojedinih navijača
Navijači 'vatrenih': 'Zabrinjava pristup nekih igrača', 'Modrićev ulazak promijenio je utakmicu'
Hrvatska nogometna reprezentacija na dramatičan je način zaključen iznimno uspješan kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Iako je Crna Gora u Podgorici vodila 2-0 golovima Osmajića i Krstovića, "vatreni" su pokazali karakter i vratili se golovima Ivana Perišića iz penala, Kristijana Jakića te Nikole Vlašića, koji je u 87. minuti osigurao pobjedu.
Ova utakmica bila je posljednja u kvalifikacijskoj skupini L, u kojoj je Hrvatska već ranije osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Pobjeda u Podgorici bila je važna za osiguravanje što boljeg statusa prilikom ždrijeba skupina za Mundijal, čime je uspješno zaokružena godina u kojoj su "vatreni" dominirali u svojoj skupini, ostvarivši impresivne pobjede.
Objava je izazvala lavinu reakcija navijača. Dok su mnogi uputili čestitke i pohvale, bilo je i onih koji su iskazali zabrinutost. Neki su kritizirali eksperimentiranje s momčadi. Drugi su komentirali dugogodišnji problem opcija u napadu.
- "I iz aviona se vidi kako je Modrićev ulazak promijenio igru."
- "Utakmica bez značaja, takav nam je bio i pristup. Na kraju je kvaliteta presudila."
- "Čisto podcjenjivanje protivnika!"
- "Zabrinjava pristup pojedinih igrača."
- "Jedna od lošijih utakmica, popili ste živce."
- "Na SP-u se mora puno bolje."
- "Livakoviću skinut kapu. Ne brani u klubu, ali sjajan je za reprezentaciju."
