Navijači 'vatrenih': 'Zabrinjava pristup nekih igrača', 'Modrićev ulazak promijenio je utakmicu'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Ova utakmica bila je posljednja u kvalifikacijskoj skupini L, u kojoj je Hrvatska već ranije osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. A preokret je izazvao radost, ali i brigu pojedinih navijača

Hrvatska nogometna reprezentacija na dramatičan je način zaključen iznimno uspješan kvalifikacijski ciklus za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Iako je Crna Gora u Podgorici vodila 2-0 golovima Osmajića i Krstovića, "vatreni" su pokazali karakter i vratili se golovima Ivana Perišića iz penala, Kristijana Jakića te Nikole Vlašića, koji je u 87. minuti osigurao pobjedu.

Ova utakmica bila je posljednja u kvalifikacijskoj skupini L, u kojoj je Hrvatska već ranije osigurala prvo mjesto i izravan plasman na Svjetsko prvenstvo. Pobjeda u Podgorici bila je važna za osiguravanje što boljeg statusa prilikom ždrijeba skupina za Mundijal, čime je uspješno zaokružena godina u kojoj su "vatreni" dominirali u svojoj skupini, ostvarivši impresivne pobjede.

Utakmica kvalifikacija za Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Crna Gora - Hrvatska | Foto: Photo: Stefan Ivanovic/PIXSELL

Objava je izazvala lavinu reakcija navijača. Dok su mnogi uputili čestitke i pohvale, bilo je i onih koji su iskazali zabrinutost. Neki su kritizirali eksperimentiranje s momčadi. Drugi su komentirali dugogodišnji problem opcija u napadu.

'Imali smo granitnu obranu, ali sad je bilo kikseva! Razgovarat ću s nekima i reći što očekujem'
'Imali smo granitnu obranu, ali sad je bilo kikseva! Razgovarat ću s nekima i reći što očekujem'
Vlašić: Hvala izborniku, bilo je trenutaka kad nije išlo najbolje. Moro: Upalite svijeću za majke
Vlašić: Hvala izborniku, bilo je trenutaka kad nije išlo najbolje. Moro: Upalite svijeću za majke
  • "I iz aviona se vidi kako je Modrićev ulazak promijenio igru."
  • "Utakmica bez značaja, takav nam je bio i pristup. Na kraju je kvaliteta presudila."
  • "Čisto podcjenjivanje protivnika!"
  • "Zabrinjava pristup pojedinih igrača."
  • "Jedna od lošijih utakmica, popili ste živce."
  • "Na SP-u se mora puno bolje."
  • "Livakoviću skinut kapu. Ne brani u klubu, ali sjajan je za reprezentaciju."

Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?
Uznemirujuće fotke: Mlate se golim rukama do krvi! Je li ovo najbrutalniji sport današnjice?

Back-yard brawl ili, doslovno prevedeno, tučnjava u dvorištu, ime je organizacije koja priređuje borbe golim rukama (bare knuckle). Pogledajte kadrove s jedne takve priredbe u Wolverhamptonu na kojoj je pobijedio Hrvat Marko Martinjak.Upozorenje: neki mogu biti uznemirujući
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica
FOTO Carstvo nekretnina Zlatka Dalića: Od 'Beverly Hillsa' do restorana, stanova i vikendica

Zlatko Dalić uspješno investira u luksuzne nekretnine diljem Hrvatske. Od Varaždina do Jadrana, gradi carstvo iz snova i pravi muzej nogometnih uspjeha
Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio
Crna Gora - Hrvatska 2-3: Veliki preokret za kraj najuspješnijih kvalifikacija! Vlašić sjajno zabio

U svojem 60. nastupu u drese hrvatske reprezentacije, Vlašić je zabio okrugli deseti pogodak. I to kakav! Iskoristio je pogrešku crnogorskog stopera, uzeo loptu i sjurio se prema Nikiću, koji ništa nije mogao učiniti

