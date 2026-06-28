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BEZ DLAKE NA JEZIKU

Izbornik Gane žestoko opleo po SP-u nakon poraza od Hrvatske: Svi znamo da novac vodi igru!

Piše Luka Tunjić,
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Izbornik Gane žestoko opleo po SP-u nakon poraza od Hrvatske: Svi znamo da novac vodi igru!
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Foto: Peter Cziborra

Queiroz smatra kako je prošireni format smanjio kvalitetu natjecanja, iako je, ironično, njegova reprezentacija izborila nokaut fazu upravo zahvaljujući novom sustavu

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Svjetsko prvenstvo trebalo bi imati veliko značenje i težinu. Treba imati dašak rijetkosti, poručio je frustrirani izbornik ganske nogometne reprezentacije nakon poraza od Hrvatske u trećem kolu Mundijala. Podsjetimo, "vatreni" su u subotu slavili 2-1 i time osigurali drugo mjesto u skupini L, dok je afrička reprezentacija izborila šesnaestinu finala kao trećeplasirana.

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Ipak, Carlos Quieroz, koji je inače postao tek drugi izbornik u povijesti koji je vodio reprezentaciju na pet uzastopnih Mundijala (Portugal 2010., Iran 2014.,2018. i 2022.), iskoristio je konferenciju za javnost nakon utakmice kako bi žestoko opleo po novom formatu SP-a.

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Podsjetimo, ovogodišnje izdanje Mundijala prvo je u povijesti s čak 48 reprezentacija. Stari format od 32 reprezentacije debitirao je 1998. godine, a Queiroz smatra kako je prošireni format smanjio kvalitetu natjecanja, iako je, ironično, njegova reprezentacija izborila nokaut fazu upravo zahvaljujući novom sustavu.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Foto: Peter Cziborra

- Smatram kako vrijednost dolazi u rijetkosti. Broj momčadi koje se mogu plasirati na ovo natjecanje može ga pretvoriti u nešto vulgarno i obično. Kada se toliko reprezentacija može kvalificirati, je li ta vrijednost i dalje nešto rijetko? To mi se čini prilično upitnim, ali to je samo moje mišljenje - rekao je nakon poraza od "vatrenih".

Queiroz je, inače, sjeo na klupu Gane u travnju. Uz ranije spomenute izborničke angažmane, vodio je i Južnoafričku Republiku na SP-u 2002. godine.

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- Pravi uspjeh u Južnoj Americi sada bi bio ne plasirati se! - rekao je, referirajući se na činjenicu da se na Svjetsko prvenstvo sada kvalificira šest od deset južnoameričkih reprezentacija, dok sedmoplasirana dobiva drugu priliku kroz međukonfederacijske dodatne kvalifikacije.

FIFA World Cup 2026 - Group L - Croatia v Ghana
Foto: Peter Cziborra

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- Tko se uopće nije plasirao u Europi? Kvalifikacijski turniri počinju gubiti na važnosti ako se svi kvalificiraju. Kvalifikacije bi trebale biti ozbiljna stvar, vrlo teške, vrlo kompetitivne. Svjetsko prvenstvo trebalo bi biti natjecanje s težinom i značenjem. Trebalo bi biti rijetko. Ali, kao što znate, danas u nogometu govori novac. Ondje gdje smo nekad govorili o nogometu, sada govorimo o ‘moneyballu’ - zaključio je Portugalac.

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