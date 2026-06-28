Izbornik Gane žestoko opleo po SP-u nakon poraza od Hrvatske: Svi znamo da novac vodi igru!

Svjetsko prvenstvo trebalo bi imati veliko značenje i težinu. Treba imati dašak rijetkosti, poručio je frustrirani izbornik ganske nogometne reprezentacije nakon poraza od Hrvatske u trećem kolu Mundijala. Podsjetimo, "vatreni" su u subotu slavili 2-1 i time osigurali drugo mjesto u skupini L, dok je afrička reprezentacija izborila šesnaestinu finala kao trećeplasirana.

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Ipak, Carlos Quieroz, koji je inače postao tek drugi izbornik u povijesti koji je vodio reprezentaciju na pet uzastopnih Mundijala (Portugal 2010., Iran 2014.,2018. i 2022.), iskoristio je konferenciju za javnost nakon utakmice kako bi žestoko opleo po novom formatu SP-a.

Podsjetimo, ovogodišnje izdanje Mundijala prvo je u povijesti s čak 48 reprezentacija. Stari format od 32 reprezentacije debitirao je 1998. godine, a Queiroz smatra kako je prošireni format smanjio kvalitetu natjecanja, iako je, ironično, njegova reprezentacija izborila nokaut fazu upravo zahvaljujući novom sustavu.

Foto: Peter Cziborra

- Smatram kako vrijednost dolazi u rijetkosti. Broj momčadi koje se mogu plasirati na ovo natjecanje može ga pretvoriti u nešto vulgarno i obično. Kada se toliko reprezentacija može kvalificirati, je li ta vrijednost i dalje nešto rijetko? To mi se čini prilično upitnim, ali to je samo moje mišljenje - rekao je nakon poraza od "vatrenih".

Queiroz je, inače, sjeo na klupu Gane u travnju. Uz ranije spomenute izborničke angažmane, vodio je i Južnoafričku Republiku na SP-u 2002. godine.

- Pravi uspjeh u Južnoj Americi sada bi bio ne plasirati se! - rekao je, referirajući se na činjenicu da se na Svjetsko prvenstvo sada kvalificira šest od deset južnoameričkih reprezentacija, dok sedmoplasirana dobiva drugu priliku kroz međukonfederacijske dodatne kvalifikacije.

Foto: Peter Cziborra

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- Tko se uopće nije plasirao u Europi? Kvalifikacijski turniri počinju gubiti na važnosti ako se svi kvalificiraju. Kvalifikacije bi trebale biti ozbiljna stvar, vrlo teške, vrlo kompetitivne. Svjetsko prvenstvo trebalo bi biti natjecanje s težinom i značenjem. Trebalo bi biti rijetko. Ali, kao što znate, danas u nogometu govori novac. Ondje gdje smo nekad govorili o nogometu, sada govorimo o ‘moneyballu’ - zaključio je Portugalac.