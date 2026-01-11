Obavijesti

Sport

Komentari 1
HRVATSKA - SLOVENIJA (18:00)

Izbornik Slovenije bokeljski je Hrvat: Imaju tek pet klubova, ali na golu im je Beton!

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 1 min
Izbornik Slovenije bokeljski je Hrvat: Imaju tek pet klubova, ali na golu im je Beton!
2
Singapur: Svjetsko prvenstvo u vaterpolu, Hrvatska - Crna Gora | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL

Slovenci će šesti put nastupiti na europskom prvenstvima, nije ih bilo 16 godina od 2006. sve do 2022. u Spaladium Areni, gdje su bili - zadnji

Admiral

Da igramo nogomet, bili bismo prilični favoriti. Da igramo rukomet i košarku, favorita ne bi bilo. U odbojci bi, pak, oni bili ogromni. A vaterpolo? Zamislite Messijevu Argentinu protiv, primjerice, hrvatskog drugoligaša. Eto, takva je razlika između Hrvata i Slovenaca kad se nadigravaju s loptom u bazenu.

Hrvatski vaterpolisti danas će osvojiti prve bodove na Europskom prvenstvu u Beogradu (18:00), zagrijati se i rasplivati za ono što slijedi kasnije u prvom krugu, preko Gruzije do Grčke. Štoviše, iznenadili bismo se ako bismo Slovence pobijedili s manje od 15 golova razlike. To bi za naše sjeverne susjede već bio i solidan pothvat.

MARKO BIJAČ ZA 24SATA Zadnja utvrda hrvatske obrane: Od 2012. nisam propustio veliko natjecanje s 'barakudama'!
Zadnja utvrda hrvatske obrane: Od 2012. nisam propustio veliko natjecanje s 'barakudama'!
IZBORNIK 'BARAKUDA' Tucak za 24sata: Ni Arabija ni Kina ne mogu mi dati emociju i mir kakav imam s Hrvatskom
Tucak za 24sata: Ni Arabija ni Kina ne mogu mi dati emociju i mir kakav imam s Hrvatskom

Slovenci će šesti put nastupiti na europskim prvenstvima, nije ih bilo 16 godina od 2006. sve do 2022. u Spaladium Areni, gdje su bili - zadnji. Dvije godine kasnije u Dubrovniku, odnosno Zagrebu, napredovali su za dva mjesta, iza sebe ostavili su Maltu i Izrael. Danas? Prije nekoliko dana u prijateljskoj utakmici izgubili su od Malte 22-12!

Pariz: Hrvatska pobjedila Mađarsku i odlazi u finale Olimpijskih igara
Pariz: Hrvatska pobjedila Mađarsku i odlazi u finale Olimpijskih igara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I prije dvije godine izbornik je bio Mirko Vičević (57), bokeljski Hrvat, olimpijski prvak, odnosno dvostruki svjetski prvak s reprezentacijom bivše SFRJ. Uhvatio se posla, zasukao rukave, ali... Jednostavno ne ide nabolje. Ako ništa, barem Slovenci više nemaju problema sa skupljanjem novca i igrača za velike turnire. Oni ne dobivaju naknadu za vjernost reprezentaciji, štoviše, ako imaju dobre šefove, sve što mogu dobiti jest godišnji odmor  jer od vaterpola nitko od njih ne živi. Doduše, imaju jednog internacionalca, on je Vukašin Stefanović iz nejakog njemačkog DSV98. Mlada braća Štromajer, Nace i Bine, tešu se u španjolskom Sabadellu, ali još su srednjoškolci. Svi su ostali iz domaćih klubova, a ima ih točno pet! Triglav Kranj, Ljubljana Slovan, Branik Maribor, Koper i Calcit. Prije nekoliko godina u riječkom Primorju igrao je Jaša Kadivec.

Za Europsko prvenstvo, pak, dobili su i pojačanje iz Zemuna, srpskog golmana Milana Bulajića, ali teško će se njemu biti probiti do gola s obzirom da Slovenci na njemu imaju čovjeka čije prezime izaziva strahopoštovanje među šuterima. On je Jure Beton. Danas će ipak popucati sa svih strana...
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Karačić odlazi iz Hajduka u Osijek na posudbu

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'
VATRENA ALISHA LEHMANN

FOTO Ne briljira samo Baturina u Comu: 'Nije fer da muškarci zarađuju više od nogometašica'

Alisha Lehmann ima gotovo 17 milijuna pratitelja na Instagramu. Identificira se kao biseksualka, izjavila je da muškarci dolaze gledati ženski nogomet zbog fantazija i požalila se na nejednakost plaća
Belinho uskoro ide iz Dinama! Saznali smo zašto napušta klub
OBJAVIO I ROMANO

Belinho uskoro ide iz Dinama! Saznali smo zašto napušta klub

Mladi Dinamov talent Belinho će uskoro postati igrač Kustošije. Tu informaciju prenio je Fabrizio Romano, a uskoro bi sve trebalo biti i službeno

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026