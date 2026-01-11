Izbornik Slovenije bokeljski je Hrvat: Imaju tek pet klubova, ali na golu im je Beton!

Da igramo nogomet, bili bismo prilični favoriti. Da igramo rukomet i košarku, favorita ne bi bilo. U odbojci bi, pak, oni bili ogromni. A vaterpolo? Zamislite Messijevu Argentinu protiv, primjerice, hrvatskog drugoligaša. Eto, takva je razlika između Hrvata i Slovenaca kad se nadigravaju s loptom u bazenu.

Hrvatski vaterpolisti danas će osvojiti prve bodove na Europskom prvenstvu u Beogradu (18:00), zagrijati se i rasplivati za ono što slijedi kasnije u prvom krugu, preko Gruzije do Grčke. Štoviše, iznenadili bismo se ako bismo Slovence pobijedili s manje od 15 golova razlike. To bi za naše sjeverne susjede već bio i solidan pothvat.

Slovenci će šesti put nastupiti na europskim prvenstvima, nije ih bilo 16 godina od 2006. sve do 2022. u Spaladium Areni, gdje su bili - zadnji. Dvije godine kasnije u Dubrovniku, odnosno Zagrebu, napredovali su za dva mjesta, iza sebe ostavili su Maltu i Izrael. Danas? Prije nekoliko dana u prijateljskoj utakmici izgubili su od Malte 22-12!

Pariz: Hrvatska pobjedila Mađarsku i odlazi u finale Olimpijskih igara | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

I prije dvije godine izbornik je bio Mirko Vičević (57), bokeljski Hrvat, olimpijski prvak, odnosno dvostruki svjetski prvak s reprezentacijom bivše SFRJ. Uhvatio se posla, zasukao rukave, ali... Jednostavno ne ide nabolje. Ako ništa, barem Slovenci više nemaju problema sa skupljanjem novca i igrača za velike turnire. Oni ne dobivaju naknadu za vjernost reprezentaciji, štoviše, ako imaju dobre šefove, sve što mogu dobiti jest godišnji odmor jer od vaterpola nitko od njih ne živi. Doduše, imaju jednog internacionalca, on je Vukašin Stefanović iz nejakog njemačkog DSV98. Mlada braća Štromajer, Nace i Bine, tešu se u španjolskom Sabadellu, ali još su srednjoškolci. Svi su ostali iz domaćih klubova, a ima ih točno pet! Triglav Kranj, Ljubljana Slovan, Branik Maribor, Koper i Calcit. Prije nekoliko godina u riječkom Primorju igrao je Jaša Kadivec.

Za Europsko prvenstvo, pak, dobili su i pojačanje iz Zemuna, srpskog golmana Milana Bulajića, ali teško će se njemu biti probiti do gola s obzirom da Slovenci na njemu imaju čovjeka čije prezime izaziva strahopoštovanje među šuterima. On je Jure Beton. Danas će ipak popucati sa svih strana...

