Izbornik Srbije: Neki igrači imali su problem s virusom. Moja pozicija? Što bih trebao reći...

Srpska košarkaška reprezentacija izgubila je od Finske 92-86 u osmini finala EuroBasketa. Iako su prije turnira bili prvi favorit za naslov, Srbi su ispali u prvoj nokaut utakmici, a izbornik Svetislav Pešić čestitao je suparniku.

- Kao prvo, čestitam Finskoj, odigrali su sjajnu utakmicu i zasluženo su pobijedili večeras. Ako netko misli da smo mi kao reprezentacija Srbije podcijenili Finsku, nije istina. Znali smo prije utakmice kakav je njihov tim, kako igraju, kako šutiraju i hvataju skokove - započeo je Pešić nakon utakmice.

- Najbolji su na turniru po tome s 16 skokova po utakmici. Večeras su imali 20 ofenzivnih skokova, a to je za nas bilo presudno. Nismo našli rješenje za njih. Dali su 92 poena, što jasno pokazuje koliko je važno imati dobru obranu. Nismo uspjeli naći rješenje za njihov ofenzivni skok, a to im je dalo samopouzdanje i dovelo do njihovih trojki.

Pešić je otkrio i da su neki srpski igrači imali zdravstvenih problema.

- Nismo mi pobijedili utakmice zbog atmosfere. Pobjeđujemo na temelju kvalitete i znanja. Nismo se fizički pripremili na toj razini, a nekoliko naših igrača bilo je pod virusom - rekao je i dodao:

- Jović je imao problem i nije trenirao osim danas prijepodne. Takve stvari nisu izgovori, mi ne tražimo opravdanja. No na ovakvom turniru morate biti fizički spremni i morate osjetiti kontakt, biti prisutni na terenu. Mi to nismo učinili.

Priznao je iskusni trener i da Srbi nisu bili na pravoj razini u dvoboju protiv Finske.

- Da, trebali smo biti agresivniji, bolji u igri jedan na jedan, a timska obrana je bila loša. Iako smo imali dobrih trenutaka u drugim utakmicama, večeras nismo bili na razini. Bilo je trenutaka kad smo promašivali šuteve, no u drugoj četvrtini smo uspostavili ravnotežu i oni su šutirali 1/10 za tri. To je bio ključ te četvrtine. Nažalost, to nismo ponovili - rekao je pa zaključio:

- Nitko ne razmišlja o tome što će biti nakon, to nije važno. Naša pažnja bila je posvećena ovom turniru i što boljoj pripremi.

Zanimljivo, Srbija je i na prošlom Europskom prvenstvu ispala u osmini finala i to od Italije.