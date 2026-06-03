Iznenada preminuo Edin Avdić (47), kultni BiH komentator

Poznati košarkaški novinar, komentator i podkaster Edin Avdić iznenada je preminuo u Sarajevu u 47. godini. Vijest o njegovoj smrti potresla je sportsku javnost u cijeloj regiji, osobito košarkaške navijače koji su ga godinama pratili kroz televizijske prijenose, analize i podkaste.

Avdić je bio jedno od najprepoznatljivijih košarkaških imena u sportskom novinarstvu na prostoru bivše Jugoslavije. Dugo je radio kao komentator na Areni Sport, a gledatelji su ga pamtili po energičnom stilu, velikom znanju i emotivnom načinu prenošenja utakmica. Posebno se isticao poznavanjem NBA lige, europske košarke, Eurolige i regionalnih natjecanja.

U posljednje vrijeme više nije komentirao utakmice ABA lige i NBA lige na Areni Sport. Iako službeno nije objavljeno da je njegov radni odnos s televizijom prestao, mnogi su njegov nestanak iz programa povezali s komentarima koje je izrekao o Željku Obradoviću. Avdić je tada govorio o Obradovićevu statusu među navijačima Partizana i poručio da ljudi takvu ljubav ne dobivaju novcem, nego ugledom i emocijom koju su stvarali godinama.

U istom istupu rekao je da Obradović nije "hodao i dijelio po sto eura" kako bi mu ljudi skandirali. Dio javnosti tu je rečenicu protumačio kao neizravnu kritiku predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i njegove stranke, nakon čega Avdića više nije bilo u prijenosima Arene Sport.

Rođen je 19. lipnja 1979. u Sarajevu. Prije novinarske karijere bavio se košarkom u mlađim selekcijama KK Bosna, a igrao je na poziciji beka. Nakon igračke epizode posvetio se studiju te je diplomirao novinarstvo na Fakultetu političkih znanosti u Sarajevu.

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Novinarsku karijeru započeo je na Federalnoj televiziji, a potom je radio na OBN-u, gdje je stekao veliku popularnost kao komentator NBA lige i utakmica reprezentacije Bosne i Hercegovine. Jedan od najpoznatijih trenutaka njegove komentatorske karijere dogodio se tijekom utakmice Bosne i Hercegovine i Litve, kada je Mirza Teletović pogodio tricu s velike udaljenosti, a Avdić je taj potez popratio legendarnim uzvikom "s parkinga".

U kasnijim godinama Avdić je postao jedno od zaštitnih lica Arene Sport, gdje je često komentirao utakmice zajedno s Nenadom Kostićem. Osim prijenosa, pisao je kolumne i radio emisije u kojima je detaljno analizirao košarku. U posljednje vrijeme s Milošem Jovanovićem vodio je popularni podkast "Udvajanje", a imao je i autorsku emisiju "X&O’s chat" na Televiziji Una. U podkastu je razgovarao s brojnim velikim imenima košarke, među kojima su bili Nikola Jokić i Ivica Zubac.

Avdić je preminuo u 47. godini, prema saznanjima portala Radiosarajevo.ba u svom stanu u Beogradu, od posljedica iznenadnih srčanih problema.