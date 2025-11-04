Jake Paul i Netflix otkazali borbu s Gervontom Davisom zbog optužbi za obiteljsko nasilje! Paul ga nazvao 'hodajućim ljudskim otpadom'. Tko će biti novi protivnik zloglasnog youtubera
Jake, jesi siguran? Paul želi boksati protiv Ngannoua nakon što je naprasno otkazao borbu
Dugo očekivani boksački meč između Jakea Paula i Gervonte "Tanka" Davisa, zakazan za 14. studenog u Miamiju, naglo je otkazan. Odluka, koju su donijeli Paulova promotorska kuća Most Valuable Promotions (MVP) i Netflix uslijedila je nakon što su na vidjelo izašle teške optužbe za obiteljsko nasilje protiv Davisa. Paul nije štedio riječi na račun svog nesuđenog protivnika i već je u potrazi za novim izazovom u prosincu.
Povod za otkazivanje je opsežna tužba koju je podnijela Davisova bivša djevojka. U njoj se WBA prvak u lakoj kategoriji tereti za niz teških kaznenih djela, uključujući fizički napad, teško tjelesno ozljeđivanje, protupravno lišavanje slobode, otmicu i namjerno nanošenje emocionalne boli.
Prema navodima iz tužbe, incident se dogodio na njenom radnom mjestu, u jednom klubu u Miamiju. Navodi se kako ju je Davis nasilno odvukao izvan kluba i fizički napao na parkiralištu. Žrtva je također istaknula da je to bio samo jedan u nizu incidenata, tvrdeći da ju je Davis prethodno "najmanje četiri puta" fizički napao i gušio te joj u dva navrata prijetio smrću.
Ovo nije prvi put da se Davis suočava s ovakvim optužbama; već je bio uhićivan 2020. i 2022. godine zbog nasilja u obitelji, no ti su slučajevi na kraju odbačeni jer žrtve nisu željele nastaviti s postupkom.
Paulova brutalna poruka: On je zlostavljač žena
Odmah nakon objave o otkazivanju, Jake Paul se oglasio na društvenim mrežama, ne birajući riječi.
"Gervonta Davis je doslovno hodajući ljudski otpad", napisao je Paul. "Raditi s njim je apsolutna noćna mora. Neprofesionalizam, bizarni zahtjevi, kašnjenje satima na snimanja. Uz to idu i brojna uhićenja, optužbe i tužbe. Ako podržavate ovog čovjeka, podržavate najgori grijeh koji muškarac može počiniti."
Paul je dodao kako nije želio "zlostavljaču žena" dati platformu za rast popularnosti i bogaćenje. "Moja tvrtka zagovara žene. Žao mi je svih uključenih, ponajviše boraca iz predborbi i mog tima koji je toliko naporno radio, žrtvujući vrijeme s voljenima i djecom samo da bi ova budala ponovno izgubila svoj neinteligentni um. Zastrašujuće je da se ovakvi đavolski ljudi mogu uzdići na vrh kulture i sporta", zaključio je, poručivši fanovima da traže bolje uzore.
Tko je sljedeći za YouTube zvijezdu?
Paulov tim ne gubi vrijeme i već traži zamjenu za borbu koja bi se trebala održati u prosincu, a kao mogući datumi spominju se 12. i 19. prosinca. Na listi se nalazi nekoliko zvučnih imena iz svijeta boksa i MMA.
Kao glavni favorit spominje se Andre Ward, neporaženi bivši svjetski prvak (32-0) koji je u mirovini od 2017. godine. Ward, koji će u veljači napuniti 42 godine, ranije je izrazio interes za borbu s Paulom, što bi moglo olakšati pregovore.
Druga atraktivna opcija je bivši UFC prvak u teškoj kategoriji Francis Ngannou. Kamerunac je već pokazao svoje boksačke vještine u mečevima protiv Tysona Furyja, kojeg je šokantno poslao na pod prije nego je izgubio podijeljenom odlukom, te Anthonyja Joshue, koji ga je nokautirao u drugoj rundi.
U igri je i revanš s Nateom Diazom, MMA legendom kojeg je Paul već pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca u kolovozu 2023. godine. Spominju se i boksačke zvijezde Ryan Garcia i Terence Crawford, no njihova dostupnost je upitna.
Iako je otkazivanje meča s Davisom razočaralo mnoge fanove, saga oko sljedećeg Paulovog protivnika tek počinje. Nakisa Bidarian, izvršni direktor MVP-a, potvrdio je da plan ostaje isti: "Jake Paul će predvoditi događaj na Netflixu u 2025. godini".
Svima koji su kupili ulaznice za otkazani događaj bit će izvršen povrat novca, a boksačka javnost sada s nestrpljenjem iščekuje ime borca koji će stati nasuprot kontroverznom youtuberu u prosinačkom okršaju.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+