Jake, jesi siguran? Paul želi boksati protiv Ngannoua nakon što je naprasno otkazao borbu

Dugo očekivani boksački meč između Jakea Paula i Gervonte "Tanka" Davisa, zakazan za 14. studenog u Miamiju, naglo je otkazan. Odluka, koju su donijeli Paulova promotorska kuća Most Valuable Promotions (MVP) i Netflix uslijedila je nakon što su na vidjelo izašle teške optužbe za obiteljsko nasilje protiv Davisa. Paul nije štedio riječi na račun svog nesuđenog protivnika i već je u potrazi za novim izazovom u prosincu.

Povod za otkazivanje je opsežna tužba koju je podnijela Davisova bivša djevojka. U njoj se WBA prvak u lakoj kategoriji tereti za niz teških kaznenih djela, uključujući fizički napad, teško tjelesno ozljeđivanje, protupravno lišavanje slobode, otmicu i namjerno nanošenje emocionalne boli.

Prema navodima iz tužbe, incident se dogodio na njenom radnom mjestu, u jednom klubu u Miamiju. Navodi se kako ju je Davis nasilno odvukao izvan kluba i fizički napao na parkiralištu. Žrtva je također istaknula da je to bio samo jedan u nizu incidenata, tvrdeći da ju je Davis prethodno "najmanje četiri puta" fizički napao i gušio te joj u dva navrata prijetio smrću.

Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Ovo nije prvi put da se Davis suočava s ovakvim optužbama; već je bio uhićivan 2020. i 2022. godine zbog nasilja u obitelji, no ti su slučajevi na kraju odbačeni jer žrtve nisu željele nastaviti s postupkom.

Paulova brutalna poruka: On je zlostavljač žena

Odmah nakon objave o otkazivanju, Jake Paul se oglasio na društvenim mrežama, ne birajući riječi.

"Gervonta Davis je doslovno hodajući ljudski otpad", napisao je Paul. "Raditi s njim je apsolutna noćna mora. Neprofesionalizam, bizarni zahtjevi, kašnjenje satima na snimanja. Uz to idu i brojna uhićenja, optužbe i tužbe. Ako podržavate ovog čovjeka, podržavate najgori grijeh koji muškarac može počiniti."

Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Paul je dodao kako nije želio "zlostavljaču žena" dati platformu za rast popularnosti i bogaćenje. "Moja tvrtka zagovara žene. Žao mi je svih uključenih, ponajviše boraca iz predborbi i mog tima koji je toliko naporno radio, žrtvujući vrijeme s voljenima i djecom samo da bi ova budala ponovno izgubila svoj neinteligentni um. Zastrašujuće je da se ovakvi đavolski ljudi mogu uzdići na vrh kulture i sporta", zaključio je, poručivši fanovima da traže bolje uzore.

Tko je sljedeći za YouTube zvijezdu?

Paulov tim ne gubi vrijeme i već traži zamjenu za borbu koja bi se trebala održati u prosincu, a kao mogući datumi spominju se 12. i 19. prosinca. Na listi se nalazi nekoliko zvučnih imena iz svijeta boksa i MMA.

Kao glavni favorit spominje se Andre Ward, neporaženi bivši svjetski prvak (32-0) koji je u mirovini od 2017. godine. Ward, koji će u veljači napuniti 42 godine, ranije je izrazio interes za borbu s Paulom, što bi moglo olakšati pregovore.

Druga atraktivna opcija je bivši UFC prvak u teškoj kategoriji Francis Ngannou. Kamerunac je već pokazao svoje boksačke vještine u mečevima protiv Tysona Furyja, kojeg je šokantno poslao na pod prije nego je izgubio podijeljenom odlukom, te Anthonyja Joshue, koji ga je nokautirao u drugoj rundi.

Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

U igri je i revanš s Nateom Diazom, MMA legendom kojeg je Paul već pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca u kolovozu 2023. godine. Spominju se i boksačke zvijezde Ryan Garcia i Terence Crawford, no njihova dostupnost je upitna.

Iako je otkazivanje meča s Davisom razočaralo mnoge fanove, saga oko sljedećeg Paulovog protivnika tek počinje. Nakisa Bidarian, izvršni direktor MVP-a, potvrdio je da plan ostaje isti: "Jake Paul će predvoditi događaj na Netflixu u 2025. godini".

Svima koji su kupili ulaznice za otkazani događaj bit će izvršen povrat novca, a boksačka javnost sada s nestrpljenjem iščekuje ime borca koji će stati nasuprot kontroverznom youtuberu u prosinačkom okršaju.