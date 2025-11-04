Obavijesti

Sport

Komentari 0
SENZACIONALNA BORBA?

Jake, jesi siguran? Paul želi boksati protiv Ngannoua nakon što je naprasno otkazao borbu

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Jake, jesi siguran? Paul želi boksati protiv Ngannoua nakon što je naprasno otkazao borbu
3
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

Jake Paul i Netflix otkazali borbu s Gervontom Davisom zbog optužbi za obiteljsko nasilje! Paul ga nazvao 'hodajućim ljudskim otpadom'. Tko će biti novi protivnik zloglasnog youtubera

Dugo očekivani boksački meč između Jakea Paula i Gervonte "Tanka" Davisa, zakazan za 14. studenog u Miamiju, naglo je otkazan. Odluka, koju su donijeli Paulova promotorska kuća Most Valuable Promotions (MVP) i Netflix uslijedila je nakon što su na vidjelo izašle teške optužbe za obiteljsko nasilje protiv Davisa. Paul nije štedio riječi na račun svog nesuđenog protivnika i već je u potrazi za novim izazovom u prosincu.

Povod za otkazivanje je opsežna tužba koju je podnijela Davisova bivša djevojka. U njoj se WBA prvak u lakoj kategoriji tereti za niz teških kaznenih djela, uključujući fizički napad, teško tjelesno ozljeđivanje, protupravno lišavanje slobode, otmicu i namjerno nanošenje emocionalne boli.

Prema navodima iz tužbe, incident se dogodio na njenom radnom mjestu, u jednom klubu u Miamiju. Navodi se kako ju je Davis nasilno odvukao izvan kluba i fizički napao na parkiralištu. Žrtva je također istaknula da je to bio samo jedan u nizu incidenata, tvrdeći da ju je Davis prethodno "najmanje četiri puta" fizički napao i gušio te joj u dva navrata prijetio smrću.

Daniel Dubois v Oleksandr Usyk - Wembley Stadium
Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO

Ovo nije prvi put da se Davis suočava s ovakvim optužbama; već je bio uhićivan 2020. i 2022. godine zbog nasilja u obitelji, no ti su slučajevi na kraju odbačeni jer žrtve nisu željele nastaviti s postupkom.

Paulova brutalna poruka: On je zlostavljač žena

Odmah nakon objave o otkazivanju, Jake Paul se oglasio na društvenim mrežama, ne birajući riječi.

NEDOPUSTIVO Šef MMA sudaca za 24sata: To je bila kardinalna pogreška! Delija se može žaliti na poraz
Šef MMA sudaca za 24sata: To je bila kardinalna pogreška! Delija se može žaliti na poraz

"Gervonta Davis je doslovno hodajući ljudski otpad", napisao je Paul. "Raditi s njim je apsolutna noćna mora. Neprofesionalizam, bizarni zahtjevi, kašnjenje satima na snimanja. Uz to idu i brojna uhićenja, optužbe i tužbe. Ako podržavate ovog čovjeka, podržavate najgori grijeh koji muškarac može počiniti."

Daniel Lapin v Lewis Edmondson - IBF Intercontinental and WBA Continental light heavyweight titles
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Paul je dodao kako nije želio "zlostavljaču žena" dati platformu za rast popularnosti i bogaćenje. "Moja tvrtka zagovara žene. Žao mi je svih uključenih, ponajviše boraca iz predborbi i mog tima koji je toliko naporno radio, žrtvujući vrijeme s voljenima i djecom samo da bi ova budala ponovno izgubila svoj neinteligentni um. Zastrašujuće je da se ovakvi đavolski ljudi mogu uzdići na vrh kulture i sporta", zaključio je, poručivši fanovima da traže bolje uzore.

Tko je sljedeći za YouTube zvijezdu?

Paulov tim ne gubi vrijeme i već traži zamjenu za borbu koja bi se trebala održati u prosincu, a kao mogući datumi spominju se 12. i 19. prosinca. Na listi se nalazi nekoliko zvučnih imena iz svijeta boksa i MMA.

Kao glavni favorit spominje se Andre Ward, neporaženi bivši svjetski prvak (32-0) koji je u mirovini od 2017. godine. Ward, koji će u veljači napuniti 42 godine, ranije je izrazio interes za borbu s Paulom, što bi moglo olakšati pregovore.

NASTALA JE ZBRKA Komentator: Nikada nešto tako nisam vidio. UFC nam je rekao da se meč Delije ne nastavlja...
Komentator: Nikada nešto tako nisam vidio. UFC nam je rekao da se meč Delije ne nastavlja...

Druga atraktivna opcija je bivši UFC prvak u teškoj kategoriji Francis Ngannou. Kamerunac je već pokazao svoje boksačke vještine u mečevima protiv Tysona Furyja, kojeg je šokantno poslao na pod prije nego je izgubio podijeljenom odlukom, te Anthonyja Joshue, koji ga je nokautirao u drugoj rundi.

FILE PHOTO: Boxing: Paul vs Chavez Jr.
Foto: Gary A. Vasquez/REUTERS

U igri je i revanš s Nateom Diazom, MMA legendom kojeg je Paul već pobijedio jednoglasnom odlukom sudaca u kolovozu 2023. godine. Spominju se i boksačke zvijezde Ryan Garcia i Terence Crawford, no njihova dostupnost je upitna.

Iako je otkazivanje meča s Davisom razočaralo mnoge fanove, saga oko sljedećeg Paulovog protivnika tek počinje. Nakisa Bidarian, izvršni direktor MVP-a, potvrdio je da plan ostaje isti: "Jake Paul će predvoditi događaj na Netflixu u 2025. godini".

Svima koji su kupili ulaznice za otkazani događaj bit će izvršen povrat novca, a boksačka javnost sada s nestrpljenjem iščekuje ime borca koji će stati nasuprot kontroverznom youtuberu u prosinačkom okršaju.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne
I DALJE GA BRANI

FOTO Dok je bio nitko, ona ga je uzdržavala. Sad silovatelj Conor McGregor vara ženu gdje stigne

Prošli su put od siromaštva do nezamislivog bogatstva, a danas su roditelji četvero djece. Ipak, odnos irskog MMA borca Conora McGregora i njegove zaručnice Dee Devlin pod sjenom je skandala
Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...
FOTO: SARA VOLI HRVATSKU

Sunce i planine? Za slovensku boardericu to znači slobodu...

Sara Goltes bila je profesionalna snowboarderica. U trenucima opuštanja voli potpunu slobodu. Jadransko more obožava, dolazi i sama i s prijateljima
Noć u kojoj je u Dinamu sve otišlo ukrivo: Evo što se zbiva iza kulisa maksimirske krize
POZADINA KAOSA

Noć u kojoj je u Dinamu sve otišlo ukrivo: Evo što se zbiva iza kulisa maksimirske krize

Boban nije bio zadovoljan unatoč pobjedi nad Izraelcima. Jedan igrač bio je jako ljutit jer nije startao u Vinkovcima, a jedna zvijezda prešetava se na treninzima jer ne igra

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025