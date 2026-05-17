Jakirović gledao Hrgovića uživo! Hrvatski trener slavi nokaut, a tek ga čeka najskuplja utakmica

Filip Hrgović je u subotu navečer u engleskom Doncasteru pobijedio Davea Allena tehničkim nokautom u trećoj rundi. Bio je nemilosrdan od prve sekunde. U prvoj rundi počeo je potezati teške udarce u glavu i tijelo Allena, u drugoj ga je doveo na rub nokdauna, a treća je donijela kraj. Allenov kut bacio je ručnik i spasio Engleza od velike štete. Bila je to 20. Hrgovićeva pobjeda u karijeri i 15. nokautom.

Meč je iz prve ruke gledao i trener Hull Cityja, Sergej Jakirović. Na društvenoj mreži objavio je fotografiju sebe i kolega kako čekaju početak borbe u Doncasteru.

Foto: Instagram/screenshot

Jakirović je iz prve ruke vidio sjajan nastup sunarodnjaka, a uskoro se priprema za svoju najvažniju utakmicu sezone. Njegov Hull ove je sezone postao jedna od najvećih senzacija Championshipa i izborio finale doigravanja za ulazak u Premier ligu. U finalu će 23. svibnja na Wembleyju igrati protiv Southamptona.

Jakirović dakle ima pune ruke posla, ali večer je ipak odlučio posvetiti Hrgoviću. Hrvatska sportska javnost rijetko kada ima ovako bogat vikend.