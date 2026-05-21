Obavijesti

Sport

Komentari 0
NAJAVIO UTAKMICU

Jakirović o aferi oko finala: Bar znamo s kim igramo. Najbolje bi bilo da Hull direktno 'ide gore'

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
Jakirović o aferi oko finala: Bar znamo s kim igramo. Najbolje bi bilo da Hull direktno 'ide gore'
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Naš fokus bio je na Southamptonu, a od utorka se to promijenilo, što znači da je bilo malo vremena. Ali odradili smo jedan dobar taktički trening i sutra ćemo odlučiti tko će biti u početnoj, rekao je Jakirović

Admiral

Sergej Jakirović i njegov Hull City će u subotu igrati za ulazak u Premier ligu. Velika prašina se podigla oko protivnika "tigrova" zbog afere špijuniranja, a sve je završilo time da je Southampton izbačen te je poraženi Middlesbrough uzeo njegovo mjesto u finalu. Jakirović je imao press konferenciju uoči velikog finala na Wembleyju te se osvrnuo na cijelu situaciju. 

Hull City v Sunderland - Pre Season Friendly - MKM Stadium
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

- Svakako je olakšanje jer od utorka znamo s kim igramo. Sedam dana pripremali smo se za utakmicu sa Southamptonom jer su oni pobijedili u polufinalu. Možda je malo kratko vrijeme za pripremu za Boro, ali igrali smo s njima dvaput i poznajemo ih, kao i oni nas. Naš fokus bio je na Southamptonu, a od utorka se to promijenilo, što znači da je bilo malo vremena. Ali odradili smo jedan dobar taktički trening i sutra ćemo odlučiti tko će biti u početnoj postavi. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu. - rekao je Jakirović, a prenio Hull Daily Mail.

SAZNAO PROTIVNIKA Odbijena žalba Southamptona, nema više sumnji za Jakirovića
Odbijena žalba Southamptona, nema više sumnji za Jakirovića

Upitan je i o posljedicama afere.

- Nije na meni što će se dogoditi. Najbolja ideja je automatski promovirati Hull. To nije pitanje za mene, ali bio bi to najbolji scenarij - rekao je.

Zatim je bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice otkrio kako je u zadnjih nekoliko dana pogledao sedam utakmica Middlesbrougha te da se momčad maksimalno pripremila, a već u četvrtak putuje u London.

- Važno nam je organizirati šetnju Wembleyjem u petak navečer kako bismo vidjeli teren. Dobro je da osjetimo stadion. Jako sam sretan što je utakmica u subotu. Moje prvo pitanje bilo je hoće li je odgoditi, jer 12 dana do finala je predugo. To se mora promijeniti. Dva dana smo slavili kao momčad, zatim smo trenirali, imali slobodan vikend i od ponedjeljka je bio normalan tjedan. U subotu ćemo vidjeti koliko smo se dobro pripremili - rekao je Jakirović.

AFERA 'SPYGATE' Southamptonu nakon ispadanja prijete još veće kazne. Slučaj sada istražuje i engleski savez
Southamptonu nakon ispadanja prijete još veće kazne. Slučaj sada istražuje i engleski savez

Naglasio je kako je ponosan što će njegova obitelj i prijatelji biti na velebnom engleskom stadionu u subotu, a našalio se i kako je kupio 70 ulaznica jer je jako bogat. Rekao je i kako očekuje neizvjestan dvoboj.

- Bit će to tijesna utakmica, odlučit će jedan ili dva gola. Šanse su 50-50, bez obzira na protivnika. Imamo sedam reprezentativaca i oni znaju igrati velike utakmice, što je jako dobro. Važno je da snažno krenemo, ostanemo mirni i budemo sigurni s loptom, a onda ćemo pokušati iskoristiti naše prednosti. Želimo pokazati nogomet kakav smo igrali ove sezone - zaključio je Jakirović.
 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju
FOTO: LJUBAV CVATE

Zlatko Mateša ljubi 30 godina mlađu sveučilišnu profesoricu. Prošla je i obiteljsku tragediju

Blanka Mateša u braku je s bivšim premijerom i šefom HOO-a u ostavci Zlatkom Matešom. Njihova veza izazivala je pozornost zbog velike razlike u godinama. U sretnom su braku više od dvije godine
FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali
IZ KLIZALJKI PRED FOTIĆE

FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali

Joy Beune (27) nova je nada brzog klizanja. Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2018. godine u Salt Lake Cityju. Tamo je doslovno eksplodirala, osvojivši tri zlatne medalje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026