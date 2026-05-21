Jakirović o aferi oko finala: Bar znamo s kim igramo. Najbolje bi bilo da Hull direktno 'ide gore'

Sergej Jakirović i njegov Hull City će u subotu igrati za ulazak u Premier ligu. Velika prašina se podigla oko protivnika "tigrova" zbog afere špijuniranja, a sve je završilo time da je Southampton izbačen te je poraženi Middlesbrough uzeo njegovo mjesto u finalu. Jakirović je imao press konferenciju uoči velikog finala na Wembleyju te se osvrnuo na cijelu situaciju.

- Svakako je olakšanje jer od utorka znamo s kim igramo. Sedam dana pripremali smo se za utakmicu sa Southamptonom jer su oni pobijedili u polufinalu. Možda je malo kratko vrijeme za pripremu za Boro, ali igrali smo s njima dvaput i poznajemo ih, kao i oni nas. Naš fokus bio je na Southamptonu, a od utorka se to promijenilo, što znači da je bilo malo vremena. Ali odradili smo jedan dobar taktički trening i sutra ćemo odlučiti tko će biti u početnoj postavi. Nadam se da ćemo odigrati dobru utakmicu. - rekao je Jakirović, a prenio Hull Daily Mail.

Upitan je i o posljedicama afere.

- Nije na meni što će se dogoditi. Najbolja ideja je automatski promovirati Hull. To nije pitanje za mene, ali bio bi to najbolji scenarij - rekao je.

Zatim je bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice otkrio kako je u zadnjih nekoliko dana pogledao sedam utakmica Middlesbrougha te da se momčad maksimalno pripremila, a već u četvrtak putuje u London.

- Važno nam je organizirati šetnju Wembleyjem u petak navečer kako bismo vidjeli teren. Dobro je da osjetimo stadion. Jako sam sretan što je utakmica u subotu. Moje prvo pitanje bilo je hoće li je odgoditi, jer 12 dana do finala je predugo. To se mora promijeniti. Dva dana smo slavili kao momčad, zatim smo trenirali, imali slobodan vikend i od ponedjeljka je bio normalan tjedan. U subotu ćemo vidjeti koliko smo se dobro pripremili - rekao je Jakirović.

Naglasio je kako je ponosan što će njegova obitelj i prijatelji biti na velebnom engleskom stadionu u subotu, a našalio se i kako je kupio 70 ulaznica jer je jako bogat. Rekao je i kako očekuje neizvjestan dvoboj.

- Bit će to tijesna utakmica, odlučit će jedan ili dva gola. Šanse su 50-50, bez obzira na protivnika. Imamo sedam reprezentativaca i oni znaju igrati velike utakmice, što je jako dobro. Važno je da snažno krenemo, ostanemo mirni i budemo sigurni s loptom, a onda ćemo pokušati iskoristiti naše prednosti. Želimo pokazati nogomet kakav smo igrali ove sezone - zaključio je Jakirović.

