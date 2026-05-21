Southamptonu nakon ispadanja prijete još veće kazne. Slučaj sada istražuje i engleski savez

Nakon što je nekoliko dana prije finala doigravanja za Premier ligu Southampton izbačen zbog špijunaže, skandal dobiva svoj nastavak. U priču se uključio Engleski nogometni savez koji je potvrdio pokretanje istrage protiv tog kluba u aferi poznatom pod imenom 'Spygate'.

Southampton je u subotu 23. svibnja trebao igrati finale doigravanja protiv Jakirovićevog Hull Cityja, a sada bi se pojedinci mogli suočiti i s optužnicama Saveza zbog narušavanja ugleda nogometa, prenosi Sky Sports. Do sada je istragu vodila Engleska nogometna liga koja nije imala jednake ovlasti kao Savez jer liga ne može voditi istragu protiv pojedinca nego samo protiv klubova. Engleski savez uključio se nakon završetka istrage koju je provodila Liga.

- Sada ćemo provesti istragu i nećemo davati daljnje komentare dok ne procijenimo dokaze - poručili su iz Saveza. Pojedinci u Southamptonu, od kojih su neki već priznali sudjelovanje u špijunskoj operaciji, mogli bi se suočiti i s internim disciplinskim mjerama kluba.

Sličan slučaj dogodio se prije dvije godine kada je u fokusu bila izbornica ženske reprezentacije Kanade, njezina pomoćnica i analitičar te im je zabranjeno bavljenje nogometom na godinu dana zbog korištenja drona za špijuniranje protivnika na Olimpijskim igrama u Parizu od strane Fife. Reprezentacija je tada kažnjena s oduzetih šest bodova.

Southampton se u srijedu žalio na odluku o izbacivanju iz doigravanja, no žalba je odbijena. Osim što su izbačeni iz finala, također su im oduzeti bodovi, točnije, četiri boda za sljedeću sezonu.

Tako će se momčad Sergeja Jakirovića umjesto sa Southamptonom susreti s Middlesbroughom. Utakmica je na rasporedu u subotu 23. svibnja od 16. 30 sati.