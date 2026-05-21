Obavijesti

Sport

Komentari 1
AFERA 'SPYGATE'

Southamptonu nakon ispadanja prijete još veće kazne. Slučaj sada istražuje i engleski savez

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: < 1 min
Southamptonu nakon ispadanja prijete još veće kazne. Slučaj sada istražuje i engleski savez
2
Foto: Paul Childs

Skandal Spygate! Southampton izbačen iz finala zbog špijunaže, a Savez pokreće istragu! Hoće li uslijediti optužnice i disciplinske mjere

Admiral

Nakon što je nekoliko dana prije finala doigravanja za Premier ligu Southampton izbačen zbog špijunaže, skandal dobiva svoj nastavak. U priču se uključio Engleski nogometni savez koji je potvrdio pokretanje istrage protiv tog kluba u aferi poznatom pod imenom 'Spygate'. 

Southampton je u subotu 23. svibnja trebao igrati finale doigravanja protiv Jakirovićevog Hull Cityja, a sada bi se pojedinci mogli suočiti i s optužnicama Saveza zbog narušavanja ugleda nogometa, prenosi Sky Sports. Do sada je istragu vodila Engleska nogometna liga koja nije imala jednake ovlasti kao Savez jer liga ne može voditi istragu protiv pojedinca nego samo protiv klubova. Engleski savez uključio se nakon završetka istrage koju je provodila Liga. 

SAZNAO PROTIVNIKA Odbijena žalba Southamptona, nema više sumnji za Jakirovića
Odbijena žalba Southamptona, nema više sumnji za Jakirovića
PRAVNICI ZASUKLI RUKAVE Jakirovićev Hull bez borbe ide u Premier ligu i uzima bogatstvo?
Jakirovićev Hull bez borbe ide u Premier ligu i uzima bogatstvo?

- Sada ćemo provesti istragu i nećemo davati daljnje komentare dok ne procijenimo dokaze - poručili su iz Saveza. Pojedinci u Southamptonu, od kojih su neki već priznali sudjelovanje u špijunskoj operaciji, mogli bi se suočiti i s internim disciplinskim mjerama kluba. 

Sličan slučaj dogodio se prije dvije godine kada je u fokusu bila izbornica ženske reprezentacije Kanade, njezina pomoćnica i analitičar te im je zabranjeno bavljenje nogometom na godinu dana zbog korištenja drona za špijuniranje protivnika na Olimpijskim igrama u Parizu od strane Fife. Reprezentacija je tada kažnjena s oduzetih šest bodova. 

'NEMA PRITISKA' Jakirović uoči velikog finala: 'Volim kad me se podcjenjuje'
Jakirović uoči velikog finala: 'Volim kad me se podcjenjuje'

Southampton se u srijedu žalio na odluku o izbacivanju iz doigravanja, no žalba je odbijena. Osim što su izbačeni iz finala, također su im oduzeti bodovi, točnije, četiri boda za sljedeću sezonu.

Tako će se momčad Sergeja Jakirovića umjesto sa Southamptonom susreti s Middlesbroughom. Utakmica je na rasporedu u subotu 23. svibnja od 16. 30 sati. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi
SVADBENA ZVONA ZVONE

FOTO 'Vatreni' se ženi, dobio i dozvolu HNS-a. Evo koga ljubi

Nikolina Perković pratila je Martina Erlića i na finalu Lige nacija koje su "vatreni" igrali 2023. godine u Rotterdamu. Par je već nekoliko godina zajedno, a Erlić je prije 11 mjeseci objavio zaruke
FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali
IZ KLIZALJKI PRED FOTIĆE

FOTO Klizačici je skliznulo sve. Juttina konkurencija skinula se za Playboy, i suci je kažnjavali

Joy Beune (27) nova je nada brzog klizanja. Prijelomni trenutak njezine karijere dogodio se na Svjetskom juniorskom prvenstvu 2018. godine u Salt Lake Cityju. Tamo je doslovno eksplodirala, osvojivši tri zlatne medalje
FOTO Saka odveo Arsenal do naslova, a atraktivnu zaručnicu je zaprosio na krovu hotela
VEĆ JE OSVOJIO TROFEJ

FOTO Saka odveo Arsenal do naslova, a atraktivnu zaručnicu je zaprosio na krovu hotela

Bukayo Saka jedan je od ključnih igrača Arsenalova pohoda na naslov prvaka Premier lige, a najveća podrška u privatnom životu mu je lijepa Tolami Benson. Englez ju je zaprosio na krovu luksuznog hotela

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026