Odbijena žalba Southamptona, nema više sumnji za Jakirovića

Southamptonu je potvrđena kazna izbacivanja iz finala doigravanja za Premier ligu nakon što je njihova žalba konačno odbijena. Odluka neovisnog vijeća znači da će se umjesto njih u "najskupljoj utakmici na svijetu" Middlesbrough suprotstaviti Hull Cityju, kojeg vodi hrvatski trener Sergej Jakirović. Skandal oko špijuniranja suparničkih treninga tako je dobio svoj dramatičan epilog.

Southampton je drakonski kažnjen nakon što je priznao "višestruka kršenja" pravila Engleske nogometne lige (EFL). Priznali su neovlašteno snimanje treninga ne samo Middlesbrougha uoči polufinala doigravanja, već i Oxford Uniteda u prosincu te Ipswich Towna u travnju. Član njihovog stožera, analitičar William Salt, uhvaćen je kako snima trening Middlesbrougha skriven između drveta i grmlja. Osim izbacivanja iz finala na Wembleyju, klub je kažnjen i oduzimanjem četiri boda za iduću sezonu.

'Najveća kazna u povijesti'

Iz kluba su kaznu nazvali "očito nerazmjernom". U službenom priopćenju, izvršni direktor Phil Parsons naglasio je nesrazmjer u usporedbi s prethodnim slučajevima.

- Vjerujemo da financijske posljedice ove presude čine ovu kaznu, s velikom razlikom, najvećom ikad izrečenom nekom engleskom nogometnom klubu. Oduzeta nam je prilika natjecati se u utakmici vrijednoj više od 200 milijuna funti, koja toliko znači našem osoblju, igračima i navijačima.

Iako su priznali krivnju i ispričali se, u Southamptonu su smatrali da je kazna prestroga. Unatoč argumentima, žalbeno tijelo potvrdilo je prvotnu odluku, čime je Middlesbrough i službeno postao finalist.

Jakirović i Hull kolateralne žrtve

Odluka je izazvala kaos i u redovima Hull Cityja. Vlasnik kluba Acun Ilicali izrazio je frustraciju jer se njegova momčad gotovo deset dana pripremala za Southampton, da bi samo nekoliko dana prije finala saznala za novog protivnika.

​- U najvažnijem tjednu godine pričamo o stvarima izvan naše kontrole. Imamo možda samo jedan puni dan za pripremu - poručio je Ilicali.

Sergej Jakirović, koji je u prvoj sezoni na klupi doveo Hull do finala, sada se suočava s neočekivanim taktičkim izazovom na putu do Premier lige. Klub je čak razmatrao i pravne korake, smatrajući se "kolateralnom žrtvom" cijele situacije.

