BRAVO, 'PROFA'

Jakirovićev Hull pobijedio i petu za redom! Sad je na pet bodova od mjesta koje vodi u elitu...

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Hull City pod vodstvom Sergeja Jakirovića nastavlja s nizom pobjeda! Srušili su Blackburn s 1-0 i drže treće mjesto u Championshipu unatoč zabrani kupovanja igrača

Hull City, momčad koju vodi hrvatski stručnjak Sergej Jakirović, nastavlja svoju nevjerojatnu sezonu u Championshipu. U posljednjem su kolu srušili Blackburn Roverse u gostima 1-0 i tako upisali petu uzastopnu pobjedu u svim natjecanjima, čime su se dodatno učvrstili u borbi za plasman u Premier ligu. Priča je tim impresivnija jer "tigrovi" ovu sezonu igraju pod teškim sankcijama i zabranom dovođenja igrača za odštetu, no to ih nije spriječilo da postanu jedan od najopasnijih sastava lige.

Utakmica na Ewood Parku bila je tvrda i neizvjesna, a trenutak odluke dogodio se u 81. minuti. Mladi Lewis Koumas, igrač koji je stigao na posudbu, postigao je jedini pogodak na utakmici i osigurao Hullu tri ogromna boda. Zanimljivo, bio je to već drugi sraz ovih dviju momčadi u siječnju. Ranije ovog mjeseca, Hull je na istom stadionu izbacio Blackburn iz FA kupa nakon boljeg izvođenja penala, a sada su im uzeli mjeru i u prvenstvu, potvrdivši da imaju pobjednički recept za ovog suparnika.

Pobjeda je samo nastavak izvanredne forme Jakirovićeve momčadi, koja je u čvrstoj borbi za sam vrh ljestvice. San o povratku u englesku elitu, koji se prije početka sezone činio kao fantazija, sada je postao opipljiva stvarnost.

Jekirovićev rad u Hullu dobiva na težini kada se u obzir uzmu okolnosti u kojima klub posluje. Naime, Hull City se našao pod sankcijama Engleske nogometne lige (EFL) zbog kašnjenja u plaćanju rata za posudbe igrača Aston Villi i Manchester Cityju. Prvotno su kažnjeni zabranom plaćanja odšteta u tri prijelazna roka, no nakon žalbe kazna je smanjena na dva, što znači da tijekom ljeta 2025. i siječnja 2026. nisu smjeli platiti ni eura za nove igrače.

Unatoč tome, sportski sektor na čelu s Jakirovićem odradio je sjajan posao, dovodeći kvalitetne slobodne igrače poput napadača Olija McBurnieja, koji je s 11 golova prvi strijelac momčadi, te iskusnog veznjaka Johna Lundstrama.

Nakon pobjede protiv Blackburna, Hull City se nalazi na trećem mjestu Championshipa s 53 bodova. Iako je borba za izravnu promociju, koju osiguravaju prva dva mjesta, i dalje teška, nije nedostižna. Vodeći Coventry City bježi im osam bodova, a drugoplasirani Middlesbrough pet. 

