Jakirovićevo čudo u Engleskoj! Očekivali ga u borbi za ostanak, on juri prema vrhu i Premier ligi

Bosanskohercegovački nogometni stručnjak i bivši trener Dinama i Rijeke, Sergej Jakirović (50), proživljava sjajne trenutke na klupi engleskog drugoligaša Hull Cityja. Njegova momčad u utorak je ostvarila novu sjajnu pobjedu u Championshipu, Hull City je na gostovanju s 3-0 deklasirao Preston.

"Naš nevjerojatni gostujući niz se nastavlja. Ponosan sam na vas, moji Tigrovi! Veliko hvala navijačima na još jednoj fantastičnoj podršci," napisao je Jakirović nakon utrke u poruci navijačima.

Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION

Samo nekoliko dana ranije, Hull je u teškoj utakmici svladali Southampton rezultatom 2-1. Ta je pobjeda tim veća što se Jakirović suočava s velikom krizom ozljeda, zbog koje je uoči susreta bio bez čak jedanaest prvotimaca.

Jakirović je hit na otoku

Unatoč problemima, njegov Hull City nastavlja nizati dobre rezultate i potvrđuje da je Jakirovićev dolazak u Englesku bio pun pogodak. Podsjetimo, uoči sezone engleski su mediji predviđali kako će Hull biti u borbi za ostanak u Championshipu.

Nakon 27 odigranih utakmica, njegov Hull drži četvrto mjesto s 47 osvojenih bodova, čime bi osigurali doigravanje za Premier ligu na kraju sezone (koje igraju klubovi od 3. do 6. mjesta Championshipa).

Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION

Štoviše, ovaj engleski drugoligaš prošlog je ljeta dobio zabranu transfera, iako je nakon uspješne žalbe uspio smanjiti zabranu s tri na dva prijelazna roka, što znači kako bi Jakirović, u slučaju uspješne sezone i promocije u Premier ligu, uspio dobiti pojačanja za elitni rang engleskog nogometa.

Veseli dani u obitelji Jakirović

Jakirović je preuzeo Hull City u lipnju 2025. godine, potpisavši dvogodišnji ugovor nakon što je uspješno spasio turski Kayserispor od ispadanja. Njegova prepoznatljiva filozofija napadačkog nogometa, koja mu je donijela dvostruku krunu s Dinamom u sezoni 2023./24. i naslov prvaka s Zrinjskim, sada donosi plodove i u zahtjevnom engleskom Championshipu.

Dodajmo kako je njegov sin i branič Leon Jakirović blizu potpisa za talijanskog velikana Inter iz Milana. Ponosni otac nije krio sreću ni zbog sinovog uspjeha, podijelivši na društvenim mrežama poruku "Sempre Forza Inter". Leon je, podsjetimo, svoj seniorski debi za Dinamo upisao sa samo šesnaest godina, i to upravo pod očevim vodstvom.