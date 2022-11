Japanci senzacionalno srušili Nijemce pa opet sve oduševili

Japanska nogometna reprezentacija iznenadila je Njemačku u prvom susretu grupne faze na Svjetskom prvenstvu u Katru pobijedivši ih 2-1 nakon preokreta. Jedini gol za Njemačku dao je Ilkay Gundogan iz penala u 33. minuti, dok su strijelci za Japan bili Ritsu Doan i Takuma Asano.

Uslijedilo je veliko slavlje japanskih navijača, a nakon završetka utakmice ponovno su zasukali rukave i počistili smeće s tribina te stadion ostavili u stanju kakvom su ga zatekli i kad su došli na utakmicu.

Isto su napravili i nakon utakmice Ekvadora i Katra, dvoboja s kojim se otvorilo 22. izdanje Mundijala, čime su brojne oduševili. Čini se da ćemo se na ovakve prizore naviknuti s obzirom na to da je to dio njihove tradicije i kulture.

Japance od malih nogu uče da čiste svoju školu i to krpama koje su donijeli od kuće, uključujući svaki njezin dio, pa čak i zahode - to je dio njihove edukacije.

Čistili su i prije četiri godine u Rusiji, a novinar Scott Mclntyre koji živi i radi u Japanu za britanske medije je rekao:

- To nije samo dio nogometne kulture, to je i dio japanske kulture. Često čujete da ljudi kažu da je nogomet odraz kulture. Važan aspekt japanskog društva je da sve bude apsolutno čisto i da je to slučaj i na svim sportskim događajima - kazao je.

Prizor vrijedan divljenja priuštili su i japanski reprezentativci koji su nakon slavlja svlačionicu počistili do posljednjeg papirića te istu ostavili besprijekorno čistom.

