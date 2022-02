Osijek je u velikom derbiju pobijedio Dinamo 1-0 i preuzeo vrh HNL-a. A što to znači, najbolje pokazuje podatak da otkako je HNL-a, samo tri puta prvak na kraju nije bila momčad koja je bila vodeća nakon 25 kola prvenstva.

Osječani su pred gotovo 7000 navijača slavili golom Antonija Mancea u 77. minuti, povratnikom u osječke redove, koji se na najbolji način zahvalio na povjerenju Nenadu Bjelici.

Igor Pajač bio je glavni sudac i velikih repova nakon utakmice nije bilo ni s jedne strane, no početkom drugog dijela dogodio se sporan trenutak u kaznenom prostoru Osijeka. Theophile je ubacio, a ispred Oršića loptu je, desnom rukom koja je bila uz tijelo, odnio Slavko Bralić. Pajač nije trznuo, samo je odmahnuo rukom na potencijalni kazneni udarac.

Dogodilo se to u 47. minuti kod rezultata 0-0, Oršić je pokazivao sucu igranje rukom, no on, rekosmo, nije reagirao na zahtjev dinamovaca...