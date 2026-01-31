Obavijesti

Sport

Komentari 0
SJAJNI ZLATKO RAUŽAN

Jedan je Hrvat bez promašaja na Europskom prvenstvu 2026.!

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
Jedan je Hrvat bez promašaja na Europskom prvenstvu 2026.!
4
Malmö: EHF Europsko rukometno prvenstvo 2026., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Petter Arvidson/PIXSELL

Jedino Gruziji nije zabio nijedan gol, a potom je Raužan zabio četiri Nizozemskoj, tri Švedskoj, dva Islandu i Švicarskoj, jedan Sloveniji, tri Mađarskoj pa isto toliko Njemačkoj

Admiral

- Polufinale je bio cilj, presretan sam s prezentacijom Hrvatske na ovom prvenstvu. Dobili smo Raužana koji je budućnost u idućih desetak godina - tim je riječima Mirza Džomba govorio o Zlatku Raužanu koji je otkriće Europskog rukometnog prvenstva. Pivot Sesveta rođen na Valentinovo (2002.) nominiran je i za najboljeg pivota na turniru. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih 01:00
Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih | Video: 24sata/pixsell

Ono što posebno imponira kod Raužana jest njegova realizacija i mirnoća u ključnim trenucima. Na Euru je zabio 18 golova iz 18 pokušaja, dakle na 100 posto je realizacije udaraca! Nije baš uobičajeno za rukometaše da na takvoj razini uopće ne promašuju, a pogotovo kad uzmemo u obzir da je riječ o debitantu. 

Za usporedbu, Veron Načinović je na osam zabijenih golova iz 12 pokušaja, a Leon Šušnja nije zabio nijedan gol na turniru. Dakako, njegovi su zadaci prvenstveno obrambeni, ali to samo dokazuje koliko je Raužan napadački jak adut Hrvatske. 

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jedino Gruziji nije zabio nijedan gol, a potom je Raužan zabio četiri Nizozemskoj, tri Švedskoj, dva Islandu i Švicarskoj, jedan Sloveniji, tri Mađarskoj pa isto toliko Njemačkoj. Ponavljamo, 18/18 učinkovitost šuta!

Zanimljivo, velik je utjecaj na Raužana imao legendarni Igor Vori (trener Sesveta) koji ga je naučio mnogim stvarima, priznao je reprezentativac.

- Vori me dosta savjetuje oko stvari koje kao pivot moram raditi. Od postavljanja bloka, tempiranja utrčavanja u prostor, obrane. Sigurno sam napredovao u zadnjih godinu-dvije, shvatio sam da nije sve u snazi i neke stvari radim pametnije - otkrio je za 24sata

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Europskoj ligi je za Sesvete ove sezone zabio 27 golova iz 33 pokušaja, što je također vrlo dobar postotak. Marina Šipića nema na turniru, ali u 23-godišnjem Raužanu Hrvatska je dobila aduta za budućnost! 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Novi preokret oko odlaska Sandra Kulenovića

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura
PREVIŠE PROMAŠAJA

Hrvatska - Njemačka 28-31: Šteta! Rukometaši promašili niz zicera i ostali bez finala Eura

Najveću je razliku Njemačka napravila početkom drugog poluvremena kad se odvojila na nedostižnu razliku. Hrvatskoj preostaje igrati za treće mjesto i novu medalju u nedjelju od 15.15
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Pauza do nastavka trajat će svega pet tjedana. Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026