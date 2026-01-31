Jedino Gruziji nije zabio nijedan gol, a potom je Raužan zabio četiri Nizozemskoj, tri Švedskoj, dva Islandu i Švicarskoj, jedan Sloveniji, tri Mađarskoj pa isto toliko Njemačkoj
Jedan je Hrvat bez promašaja na Europskom prvenstvu 2026.!
- Polufinale je bio cilj, presretan sam s prezentacijom Hrvatske na ovom prvenstvu. Dobili smo Raužana koji je budućnost u idućih desetak godina - tim je riječima Mirza Džomba govorio o Zlatku Raužanu koji je otkriće Europskog rukometnog prvenstva. Pivot Sesveta rođen na Valentinovo (2002.) nominiran je i za najboljeg pivota na turniru.
Ono što posebno imponira kod Raužana jest njegova realizacija i mirnoća u ključnim trenucima. Na Euru je zabio 18 golova iz 18 pokušaja, dakle na 100 posto je realizacije udaraca! Nije baš uobičajeno za rukometaše da na takvoj razini uopće ne promašuju, a pogotovo kad uzmemo u obzir da je riječ o debitantu.
Za usporedbu, Veron Načinović je na osam zabijenih golova iz 12 pokušaja, a Leon Šušnja nije zabio nijedan gol na turniru. Dakako, njegovi su zadaci prvenstveno obrambeni, ali to samo dokazuje koliko je Raužan napadački jak adut Hrvatske.
Jedino Gruziji nije zabio nijedan gol, a potom je Raužan zabio četiri Nizozemskoj, tri Švedskoj, dva Islandu i Švicarskoj, jedan Sloveniji, tri Mađarskoj pa isto toliko Njemačkoj. Ponavljamo, 18/18 učinkovitost šuta!
Zanimljivo, velik je utjecaj na Raužana imao legendarni Igor Vori (trener Sesveta) koji ga je naučio mnogim stvarima, priznao je reprezentativac.
- Vori me dosta savjetuje oko stvari koje kao pivot moram raditi. Od postavljanja bloka, tempiranja utrčavanja u prostor, obrane. Sigurno sam napredovao u zadnjih godinu-dvije, shvatio sam da nije sve u snazi i neke stvari radim pametnije - otkrio je za 24sata.
U Europskoj ligi je za Sesvete ove sezone zabio 27 golova iz 33 pokušaja, što je također vrlo dobar postotak. Marina Šipića nema na turniru, ali u 23-godišnjem Raužanu Hrvatska je dobila aduta za budućnost!
