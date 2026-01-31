Jedan je Hrvat bez promašaja na Europskom prvenstvu 2026.!

- Polufinale je bio cilj, presretan sam s prezentacijom Hrvatske na ovom prvenstvu. Dobili smo Raužana koji je budućnost u idućih desetak godina - tim je riječima Mirza Džomba govorio o Zlatku Raužanu koji je otkriće Europskog rukometnog prvenstva. Pivot Sesveta rođen na Valentinovo (2002.) nominiran je i za najboljeg pivota na turniru.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:00 Petorica Hrvata nominirana za najbolje igrače Eura! Podržite ih | Video: 24sata/pixsell

Ono što posebno imponira kod Raužana jest njegova realizacija i mirnoća u ključnim trenucima. Na Euru je zabio 18 golova iz 18 pokušaja, dakle na 100 posto je realizacije udaraca! Nije baš uobičajeno za rukometaše da na takvoj razini uopće ne promašuju, a pogotovo kad uzmemo u obzir da je riječ o debitantu.

Za usporedbu, Veron Načinović je na osam zabijenih golova iz 12 pokušaja, a Leon Šušnja nije zabio nijedan gol na turniru. Dakako, njegovi su zadaci prvenstveno obrambeni, ali to samo dokazuje koliko je Raužan napadački jak adut Hrvatske.

Malmo: Hrvatska protiv Švicarske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Jedino Gruziji nije zabio nijedan gol, a potom je Raužan zabio četiri Nizozemskoj, tri Švedskoj, dva Islandu i Švicarskoj, jedan Sloveniji, tri Mađarskoj pa isto toliko Njemačkoj. Ponavljamo, 18/18 učinkovitost šuta!

Zanimljivo, velik je utjecaj na Raužana imao legendarni Igor Vori (trener Sesveta) koji ga je naučio mnogim stvarima, priznao je reprezentativac.

- Vori me dosta savjetuje oko stvari koje kao pivot moram raditi. Od postavljanja bloka, tempiranja utrčavanja u prostor, obrane. Sigurno sam napredovao u zadnjih godinu-dvije, shvatio sam da nije sve u snazi i neke stvari radim pametnije - otkrio je za 24sata.

Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

U Europskoj ligi je za Sesvete ove sezone zabio 27 golova iz 33 pokušaja, što je također vrlo dobar postotak. Marina Šipića nema na turniru, ali u 23-godišnjem Raužanu Hrvatska je dobila aduta za budućnost!